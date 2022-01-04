Доступні ціни та сплеск туризму. Скільки коштує відпочити на Мальдівах у січні

На яких островах курортної країни відкрилися нові готелі

На Мальдівах відкрилися майже всі готелі для туристів - до останніх днів 2021 року їх кількість зросла ще на 11 об'єктів розміщення. Про це повідомляє raajje.mv з посиланням на статистику Міністерства туризму країни.

Всього в популярній курортній країні вже відкриті 927 туристичних об'єктів, включаючи 161 курорт, 611 гостьових будинків, 10 готелів і 145 яхт.

Це 82% від загальної кількості місць розміщення для туристів: з 1140 всіх об'єктів поки не відновили роботу після пандемії 6 курортів, 195 гостьових будинків і готелів, а також 12 яхт.

Враховуючи рекордний попит на відпочинок на цих островах і завантаженість готелів туристами з різних країн, нові варіанти житла виявляться як ніколи доречними.

Скільки коштує відпочинок на Мальдівах з України в другій половині січня – в матеріалі РБК-Україна.

Які локації на Мальдівах приймають туристів і правила в гест-хаусах

За даними статистики, серед останніх об'єктів розміщення, які відкрилися - яхта для проживання і 10 гостьових будинків:

чотири на атолі Каафу;

два на атолі Аліф Даал;

два на атолі Вааву;

один на атолі Гааф Аліф;

один на атолі Сеїну.

Фото: Вид на курортний острів на Мальдівах (jettyimages.com)

Також туристи можуть забронювати такі об'єкти, які відкриті до роботи:

11 гестхаусів на трьох островах атолу Хаа Аліф;

8 гестхаусів на трьох островах атолу Хаа Даал;

3 гестхауса на трьох островах атолу Шавіяні;

6 гостьових будинків на трьох островах атолу Ноону;

2 гестхауса на двох островах атолу Раа;

39 гестхаусів на 12 островах атолу Баа;

4 гестхауси на чотирьох островах атолу Лавіяні;

238 гестхаусів на 10 островах атол Каафу;

120 гестхаусів на восьми островах атолу Аліф Аліф;

69 гестхаусів на дев'яти островах атолу Аліф Даал;

48 гестхаусів на п'яти островах атолу Вааву;

3 гестхауса на трьох островах атолу Міму;

7 гестхаусів на двох островах атолу Фаафу;

4 гестхауса на чотирьох островах атолу Дхаалу;

4 гестхауса на трьох островах атолу Таа;

3 гестхауса на одному острові атола Лааму;

6 гестхаусів на п'яти островах атолу Гааф Аліф;

6 гестхаусів на чотирьох островах атолу Гааф Дхаал;

17 гостьових будинків у місті Фувахмулах;

13 гостьових будинків у п'яти районах атолу Сеіну.

Туристам варто врахувати, що відпочинок в гестхаусах на Мальдівах означає сусідство з місцевим населенням (на відміну від курортів-готелів на островах). Тому мандрівникам, які не пройшли вакцинацію, буде заборонено реєструватися в гостьових будинках на житлових островах. Такий вид житла для туристів вважається найдоступнішим за ціною.

Фото: Вулиця на Мальдівах (pixabay.com)

До слова, в 2020 році під час пандемії Мальдіви відрилися для туристів 15 липня 2020 року, а гостьовим будинкам за межами столичного регіону дозволили роботу тільки 15 жовтня 2020 року.

Україна - в топ-10 країн за числом туристів на Мальдівах

У 2021 році на Мальдіви прилетіли близько 1,3 мільйона туристів з різних країн. Влада країни доклала багато зусиль, щоб розширити список країн, звідки до них прибудуть відпочивальники.

Якщо рік тому українці входили в топ-3 за кількістю прибуттів на курорти Мальдів, то в 2021 році наші туристи опинилися на 9 місці після Індії, Росії, Німеччини, Великобританії, США, ОАЕ, Саудівської Аравії та Іспанії. Частка українських відпочивальників на Мальдівах- 2,7%.

При цьому українські експерти відзначають: попит на Мальдіви серед українців в 2022 році залишиться на високому рівні.

"Другий рік поспіль дуже добре продаються Мальдіви. Пов'язано це з доступними цінами на переліт", - розповів в коментарі РБК-Україна директор туроператора "Альянс" Дмитро Горбаток.

За словами експертів, цього року українці активно бронюють тури за раннім бронюванням. Наприклад, ще в грудні фахівці відзначали попит на тури на Мальдіви навесні 2022 року. При цьому ціни в цьому році в порівнянні з минулим зросли.

Фото: на Мальдівах відзначається великий попит на готелі (unsplash.com/rayyu-maldives-photographer)

"Такого сплеску туризму на Мальдівах не було давно - вони чудово відпрацювали минулі зимовий і весняний сезони. Вони змогли заробити стільки грошей, що за літо відкрили купу нових великих шикарних резортів. Цього року ціни високі – на 20% вище, ніж минулого року. Деякі готелі стали дорожчими, ніж були до пандемії", - розповідала раніше РБК-Україна Світлана Вітковська, директор туроператора "Центр".

Скільки коштує відпочинок на Мальдівах в січні

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданки" у провідних туристичних компаній на дати з 15 січня і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" тижневий відпочинок в 3* готелі (гестхаусі) обійдеться від 51 тис.гривень з вильотом 15 січня, в 4* - від 53,3 тис. гривень, в 5 * готелі на окремому острові – від 77,3 тис. гривень з вильотом на ту саму дату.

Фото:Українці входять в десятку за кількістю туристів на Мальдівах (gettyimages.com)

У Farvater відпочинок на Мальдівах обійдеться на двох в 3* готелі від 48,5 тис. гривень за 10 ночей з вильотом 21 січня, від 54 тис. гривень в 4* готелі з вильотом 16 січня, від 98 тис. гривень – з вильотом 18 січня.

На сайті misto.travel 10 ночей в 4* готелі (гестхаусі) на першій лінії в Північному Мале обійдеться від 49666 гривень з вильотом 21 січня. У 5* готелі на острівному курорті з окремими віллами – від 106979 гривень за 11 ночей з вильотом 16 січня.

Нагадаємо, ми писали, які країни для відпочинку оберуть українці в новому сезоні.

Також ми розповідали, що українські туристи полетять на екзотичні острови прямими рейсами з Києва.