ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Доступні ціни та сплеск туризму. Скільки коштує відпочити на Мальдівах у січні

Новость на русском →
Вівторок 04 січня 2022 17:20
Доступні ціни та сплеск туризму. Скільки коштує відпочити на Мальдівах у січні Фото: Відпочинок на Мальдівах (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На яких островах курортної країни відкрилися нові готелі

На Мальдівах відкрилися майже всі готелі для туристів - до останніх днів 2021 року їх кількість зросла ще на 11 об'єктів розміщення. Про це повідомляє raajje.mv з посиланням на статистику Міністерства туризму країни.

Всього в популярній курортній країні вже відкриті 927 туристичних об'єктів, включаючи 161 курорт, 611 гостьових будинків, 10 готелів і 145 яхт.

Це 82% від загальної кількості місць розміщення для туристів: з 1140 всіх об'єктів поки не відновили роботу після пандемії 6 курортів, 195 гостьових будинків і готелів, а також 12 яхт.

Враховуючи рекордний попит на відпочинок на цих островах і завантаженість готелів туристами з різних країн, нові варіанти житла виявляться як ніколи доречними.

Скільки коштує відпочинок на Мальдівах з України в другій половині січня – в матеріалі РБК-Україна.

Які локації на Мальдівах приймають туристів і правила в гест-хаусах

За даними статистики, серед останніх об'єктів розміщення, які відкрилися - яхта для проживання і 10 гостьових будинків:

  • чотири на атолі Каафу;
  • два на атолі Аліф Даал;
  • два на атолі Вааву;
  • один на атолі Гааф Аліф;
  • один на атолі Сеїну.

Доступні ціни та сплеск туризму. Скільки коштує відпочити на Мальдівах у січніФото: Вид на курортний острів на Мальдівах (jettyimages.com)

Також туристи можуть забронювати такі об'єкти, які відкриті до роботи:

  • 11 гестхаусів на трьох островах атолу Хаа Аліф;
  • 8 гестхаусів на трьох островах атолу Хаа Даал;
  • 3 гестхауса на трьох островах атолу Шавіяні;
  • 6 гостьових будинків на трьох островах атолу Ноону;
  • 2 гестхауса на двох островах атолу Раа;
  • 39 гестхаусів на 12 островах атолу Баа;
  • 4 гестхауси на чотирьох островах атолу Лавіяні;
  • 238 гестхаусів на 10 островах атол Каафу;
  • 120 гестхаусів на восьми островах атолу Аліф Аліф;
  • 69 гестхаусів на дев'яти островах атолу Аліф Даал;
  • 48 гестхаусів на п'яти островах атолу Вааву;
  • 3 гестхауса на трьох островах атолу Міму;
  • 7 гестхаусів на двох островах атолу Фаафу;
  • 4 гестхауса на чотирьох островах атолу Дхаалу;
  • 4 гестхауса на трьох островах атолу Таа;
  • 3 гестхауса на одному острові атола Лааму;
  • 6 гестхаусів на п'яти островах атолу Гааф Аліф;
  • 6 гестхаусів на чотирьох островах атолу Гааф Дхаал;
  • 17 гостьових будинків у місті Фувахмулах;
  • 13 гостьових будинків у п'яти районах атолу Сеіну.

Туристам варто врахувати, що відпочинок в гестхаусах на Мальдівах означає сусідство з місцевим населенням (на відміну від курортів-готелів на островах). Тому мандрівникам, які не пройшли вакцинацію, буде заборонено реєструватися в гостьових будинках на житлових островах. Такий вид житла для туристів вважається найдоступнішим за ціною.

Доступні ціни та сплеск туризму. Скільки коштує відпочити на Мальдівах у січніФото: Вулиця на Мальдівах (pixabay.com)

До слова, в 2020 році під час пандемії Мальдіви відрилися для туристів 15 липня 2020 року, а гостьовим будинкам за межами столичного регіону дозволили роботу тільки 15 жовтня 2020 року.

Україна - в топ-10 країн за числом туристів на Мальдівах

У 2021 році на Мальдіви прилетіли близько 1,3 мільйона туристів з різних країн. Влада країни доклала багато зусиль, щоб розширити список країн, звідки до них прибудуть відпочивальники.

Якщо рік тому українці входили в топ-3 за кількістю прибуттів на курорти Мальдів, то в 2021 році наші туристи опинилися на 9 місці після Індії, Росії, Німеччини, Великобританії, США, ОАЕ, Саудівської Аравії та Іспанії. Частка українських відпочивальників на Мальдівах- 2,7%.

При цьому українські експерти відзначають: попит на Мальдіви серед українців в 2022 році залишиться на високому рівні.

"Другий рік поспіль дуже добре продаються Мальдіви. Пов'язано це з доступними цінами на переліт", - розповів в коментарі РБК-Україна директор туроператора "Альянс" Дмитро Горбаток.

За словами експертів, цього року українці активно бронюють тури за раннім бронюванням. Наприклад, ще в грудні фахівці відзначали попит на тури на Мальдіви навесні 2022 року. При цьому ціни в цьому році в порівнянні з минулим зросли.

Доступні ціни та сплеск туризму. Скільки коштує відпочити на Мальдівах у січніФото: на Мальдівах відзначається великий попит на готелі (unsplash.com/rayyu-maldives-photographer)

"Такого сплеску туризму на Мальдівах не було давно - вони чудово відпрацювали минулі зимовий і весняний сезони. Вони змогли заробити стільки грошей, що за літо відкрили купу нових великих шикарних резортів. Цього року ціни високі – на 20% вище, ніж минулого року. Деякі готелі стали дорожчими, ніж були до пандемії", - розповідала раніше РБК-Україна Світлана Вітковська, директор туроператора "Центр".

Скільки коштує відпочинок на Мальдівах в січні

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданки" у провідних туристичних компаній на дати з 15 січня і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" тижневий відпочинок в 3* готелі (гестхаусі) обійдеться від 51 тис.гривень з вильотом 15 січня, в 4* - від 53,3 тис. гривень, в 5 * готелі на окремому острові – від 77,3 тис. гривень з вильотом на ту саму дату.

Доступні ціни та сплеск туризму. Скільки коштує відпочити на Мальдівах у січніФото:Українці входять в десятку за кількістю туристів на Мальдівах (gettyimages.com)

У Farvater відпочинок на Мальдівах обійдеться на двох в 3* готелі від 48,5 тис. гривень за 10 ночей з вильотом 21 січня, від 54 тис. гривень в 4* готелі з вильотом 16 січня, від 98 тис. гривень – з вильотом 18 січня.

На сайті misto.travel 10 ночей в 4* готелі (гестхаусі) на першій лінії в Північному Мале обійдеться від 49666 гривень з вильотом 21 січня. У 5* готелі на острівному курорті з окремими віллами – від 106979 гривень за 11 ночей з вильотом 16 січня.

Нагадаємо, ми писали, які країни для відпочинку оберуть українці в новому сезоні.

Також ми розповідали, що українські туристи полетять на екзотичні острови прямими рейсами з Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мальдивы Відпочинок за кордоном
Відпочинок в Україні
Точки зору
Антон Тараненко
Локдаун та нові ринки. Чи змогла Україна залучити іноземних туристів у 2021 році
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Мар'яна Олеськів
Відновлення мандрів. Яким видався 2021 рік для туризму в Україні та світі
Мар'яна Олеськів
Голова Державного агентства розвитку туризму
Олексій Бурчевський
Польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського "неба" у 2021 році
Олексій Бурчевський
адвокат у галузі авіаційного права
Ганна Дубовська
Музеї, сири та вино. Куди вирушити під Києвом для дегустацій та занурення в місцеву культуру
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Всі точки зору