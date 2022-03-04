ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Всесвітньо відомі круїзні компанії масово відмовляються від співпраці з Росією: список

Новость на русском →
П'ятниця 04 березня 2022 14:32
Всесвітньо відомі круїзні компанії масово відмовляються від співпраці з Росією: список Фото: Круїзні компанії масово відмовляються від співпраці з Росією (unsplash.com/jsweissphoto)
Автор: Travel

Royal Caribbean International одна з перших опублікувала заяву про скасування маршрутів

Весь світ бойкотує Росію у відповідь на її вторгнення в Україну. У туристичній галузі теж діють.

Великі круїзні компанії, туроператори й різні галузеві організації скасовують заплановані тури до Росії, а також припиняють ділові відносини. Крім того, країни вводять заборони на доступ російських літаків у свій повітряний простір.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN.

Світові круїзні компанії, які скасовують маршрути лайнерів

Круїзна компанія Royal Caribbean International, якій належать Royal Caribbean, Celebrity і Silversea, однією з перших опублікувала заяву про скасування своїх маршрутів із зупинками в Росії.

Також скасовують свої маршрути такі круїзні компанії:

  • Norwegian Cruise Line Holdings;
  • Viking;
  • материнська компанія дев'яти круїзних ліній Carnival Corporation;
  • Atlas Ocean Voyages;
  • MSC;
  • бутик-бренд Sea Cloud.

Нагадаємо, раніше ми писали, що агресор понесе покарання. Що "посадить" російську авіацію на землю всерйоз і надовго.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Обман чи правда. Навіщо "накручують" відгуки на Booking та як не натрапити на фейкові
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Льоля Філімонова
Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі
Льоля Філімонова
гід по Києву та Україні
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Тетяна Негода
Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку
Тетяна Негода
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору