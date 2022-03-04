Всемирно известные круизные компании массово отказываются от сотрудничества с Россией: список

Фото: Круизные компании массово отказываются от сотрудничества с Россией (unsplash.com/jsweissphoto)

Royal Caribbean International одной из первых опубликовала заявление об отмене маршрутов

Весь мир бойкотирует Россию в ответ на ее вторжение в Украину. В туристической отрасли тоже действуют.

Крупные круизные компании, туроператоры и разные отраслевые организации отменяют запланированные туры в Россию, а также прекращают деловые отношения. Кроме того, страны вводят запреты на доступ российских самолетов в свое воздушное пространство.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Мировые круизные компании, отменяющие маршруты лайнеров

Круизная компания Royal Caribbean International, которой принадлежат Royal Caribbean, Celebrity и Silversea, одна из первых опубликовала заявление об отмене своих маршрутов с остановками в России.

Также отменяют свои маршруты и такие круизные компании:

Norwegian Cruise Line Holdings;

Viking;

материнская компания девяти круизных линий Carnival Corporation;

Atlas Ocean Voyages;

MSC;

бутик-бренд Sea Cloud.

Напомним, ранее мы писали, что агрессор понесет наказание. Что "посадит" российскую авиацию на землю всерьез и надолго.