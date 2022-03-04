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Всемирно известные круизные компании массово отказываются от сотрудничества с Россией: список

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Пятница 04 марта 2022 14:32
Всемирно известные круизные компании массово отказываются от сотрудничества с Россией: список Фото: Круизные компании массово отказываются от сотрудничества с Россией (unsplash.com/jsweissphoto)
Автор: Travel

Royal Caribbean International одной из первых опубликовала заявление об отмене маршрутов

Весь мир бойкотирует Россию в ответ на ее вторжение в Украину. В туристической отрасли тоже действуют.

Крупные круизные компании, туроператоры и разные отраслевые организации отменяют запланированные туры в Россию, а также прекращают деловые отношения. Кроме того, страны вводят запреты на доступ российских самолетов в свое воздушное пространство.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Мировые круизные компании, отменяющие маршруты лайнеров

Круизная компания Royal Caribbean International, которой принадлежат Royal Caribbean, Celebrity и Silversea, одна из первых опубликовала заявление об отмене своих маршрутов с остановками в России.

Также отменяют свои маршруты и такие круизные компании:

  • Norwegian Cruise Line Holdings;
  • Viking;
  • материнская компания девяти круизных линий Carnival Corporation;
  • Atlas Ocean Voyages;
  • MSC;
  • бутик-бренд Sea Cloud.

Напомним, ранее мы писали, что агрессор понесет наказание. Что "посадит" российскую авиацию на землю всерьез и надолго.

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