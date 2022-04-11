Всі, хто жив в Україні до війни. Як подати заявку на тимчасовий захист у Польщі

Уряд Польщі оголосив, що всі, хто проживав в Україні до початку війни тепер можуть зареєструватися онлайн, щоб подати заявку на тимчасовий захист в країні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

У заяві уряду йдеться, що українці а також ті, хто не є громадянами країни, але проживали в Україні до початку війни, відносяться до категорії переміщених осіб у Польщі.

Це стосується іноземців, у тому числі членів сімей жителів України, які не мають українського громадянства, не є подружжям громадян України або близькими членами сім'ї громадянина України, які мають Карту Поляка.

Положення також поширюються на осіб та членів їх сімей, які легально проживали в Україні на підставі постійної посвідки на проживання і не можуть повернутися в країну свого походження в безпечних умовах.

"Всі, хто відповідає таким вимогам, можуть безкоштовно отримати довідку, що підтверджує користування тимчасовим захистом. Управління видають таку довідку на вимогу іноземця", - також пояснюється в заяві.

Як подати заявку на статус тимчасового захисту

Інформація про те, на яку допомогу можна розраховувати в Польщі, можна знайти за посиланням на офіційній сторінці уряду країни.

Щоб подати заявку на сертифікат, можна зареєструватися онлайн, де форма доступна чотирма різними мовами: польською, англійською, українською та російською.

Після онлайн-реєстрації іноземці повинні відповісти на деякі питання, що стосуються громадянства, документів або дати виїзду з України. Така довідка є єдиним свідченням використання тимчасового захисту в Польщі, яке дійсне до 4 березня 2023 року і засвідчує право власника перебувати на території країни.

З початку війни в Україні Польща була однією з країн, де прийняли приймали найбільше біженців. За останніми даними УВКБ ООН, станом на початок квітня до Польщі прибули 2,5 млн українських біженців.

Кому надається тимчасовий захист в ЄС

громадянам України та членам їх сімей; людям без громадянства, біженцям та членам їх сімей з третіх країн, які рятуються від війни в Україні; іноземцям, які постійно живуть в Україні на законних підставах і не можуть безпечно повернутися в країну походження;

для отримання потрібно звернутися за дозволом на проживання до органів влади відповідної країни;

претендувати на статус можна в будь-якій країні Європейського Союзу;

місце проживання можна змінити в будь-який момент, в тому числі переїхати в іншу країну. Житло може бути надане сім'ями волонтерів, громадськими організаціями, державою, можна жити у друзів або знайомих;

перебувати в такому статусі можна один рік (до 4 березня 2023 року) з можливістю продовжити на рік, залежно від ситуації в Україні;

можна відразу почати працювати, є доступ до соціального забезпечення та медобслуговування;

діти до 18 років мають право навчатися в навчальних закладах;

повернутися в Україну можна в будь-який момент;

подати заяву на отримання статусу можна в будь-який час.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці мріють скоріше повернутися додому.