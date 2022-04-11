Всі, хто жив в Україні до війни. Як подати заявку на тимчасовий захист у Польщі

Статус можуть отримати в тому числі ті, хто не є громадянином України
Уряд Польщі оголосив, що всі, хто проживав в Україні до початку війни тепер можуть зареєструватися онлайн, щоб подати заявку на тимчасовий захист в країні.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.
У заяві уряду йдеться, що українці а також ті, хто не є громадянами країни, але проживали в Україні до початку війни, відносяться до категорії переміщених осіб у Польщі.
Це стосується іноземців, у тому числі членів сімей жителів України, які не мають українського громадянства, не є подружжям громадян України або близькими членами сім'ї громадянина України, які мають Карту Поляка.
Положення також поширюються на осіб та членів їх сімей, які легально проживали в Україні на підставі постійної посвідки на проживання і не можуть повернутися в країну свого походження в безпечних умовах.
"Всі, хто відповідає таким вимогам, можуть безкоштовно отримати довідку, що підтверджує користування тимчасовим захистом. Управління видають таку довідку на вимогу іноземця", - також пояснюється в заяві.
Як подати заявку на статус тимчасового захисту
Інформація про те, на яку допомогу можна розраховувати в Польщі, можна знайти за посиланням на офіційній сторінці уряду країни.
Щоб подати заявку на сертифікат, можна зареєструватися онлайн, де форма доступна чотирма різними мовами: польською, англійською, українською та російською.
Після онлайн-реєстрації іноземці повинні відповісти на деякі питання, що стосуються громадянства, документів або дати виїзду з України. Така довідка є єдиним свідченням використання тимчасового захисту в Польщі, яке дійсне до 4 березня 2023 року і засвідчує право власника перебувати на території країни.
З початку війни в Україні Польща була однією з країн, де прийняли приймали найбільше біженців. За останніми даними УВКБ ООН, станом на початок квітня до Польщі прибули 2,5 млн українських біженців.
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