Все, кто жил в Украине до войны. Как подать заявку на временную защиту в Польше

Статус могут получить в том числе те, кто не является гражданином Украины
Правительство Польши объявило, что все проживавшие в Украине до начала войны теперь могут зарегистрироваться онлайн, чтобы подать заявку на временную защиту в стране.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.
В заявлении правительства говорится, что украинцы а также те, кто не является гражданами страны, но проживавшие в Украине до начала войны, относятся к категории перемещенных лиц в Польше.
Это касается иностранцев, в том числе членов семей жителей Украины, которые не имеют украинского гражданства, не являются супругами граждан Украины или близкими членами семьи гражданина Украины, имеющего Карту Поляка.
Положения также распространяются на лиц и членов их семей, которые легально проживали в Украине на основании постоянного вида на жительство и не могут вернуться в страну своего происхождения в безопасных условиях.
"Все соответствующие таким требованиям могут бесплатно получить справку, подтверждающую пользование временной защитой. Управления выдают такую справку по требованию иностранца", — также поясняется в заявлении.
Как подать заявку на статус временной защиты
Информация о том, на какую помощь можно рассчитывать в Польше, можно найти по ссылке на официальной странице Правительства страны.
Чтобы подать заявку на сертификат, можно зарегистрироваться онлайн, где форма доступна на четырех разных языках: польском, английском, украинском и русском.
После онлайн-регистрации иностранцы должны ответить на некоторые вопросы, касающиеся гражданства, документов или даты выезда из Украины. Такая справка является единственным свидетельством использования временной защиты в Польше, которое действительно до 4 марта 2023 года и удостоверяет право владельца находиться на территории страны.
С начала войны в Украине Польша была одной из стран, где приняли принимали больше всего беженцев. По последним данным УВКБ ООН, по состоянию на начало апреля в Польшу прибыли 2,5 млн украинских беженцев.
Кому предоставляется временная защита в ЕС
Напомним, мы писали, что украинские беженцы мечтают поскорее вернуться домой.