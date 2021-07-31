"Всі рейси заповнені". Україна увійшла до топу найпопулярніших напрямків у туристів з Катару

У літні місяці українці спостерігають на вулицях великих міст безліч туристів з Саудівської Аравії. Втім, це далеко не єдина країна Арабської затоки, з яких в цьому сезоні в нашу країну активно їдуть туристи.

Прямі перельоти з Києва до Дохи (найбільше місто, культурний центр і столиця арабського емірату Катар - ред.) авіакомпанія Qatar Airways відновила ще в кінці 2020 року після початку пандемії. Але саме в літній період 2021-го Катар став ще однією країною, туристи якої активно цікавляться поїздками в нашу країну.

Так, за даними близькосхідного видання The Peninsula, Україна поряд з Туреччиною і Росією увійшла в топ найпопулярніших напрямків для відпочинку катарських туристів протягом останніх місяців.

Україна - у списку популярних напрямків для туристів з Катару

Пандемія COVID серйозно обмежила можливості для подорожей, а коли світ поступово відкривається для туризму, багато хто прагне побувати в нових країнах, куди раніше ще не їздили, пише видання.

Фото: Київ - одне з популярних міст для арабських туристів (РБК-Україна/Віталій Носач)

Чимало мандрівників з Катару, як і з інших країн, стали частіше подорожувати після відкриття кордонів ряду країн і активно досліджують нові напрямки, повідомляється у публікації.

У The Pelinsula уточнюють, що під час свята Курбан-байрам пасажиропотік значно зріс, а це своєю чергою призвело до збільшення кількості рейсів до більшості туристичних локацій.

"У порівнянні з минулим роком ми спостерігаємо зростання потоку туристів на 200%. У святковий період безліч катарців побували в Туреччині, Україні та Росії", — каже галузевий експерт і операційний менеджер однієї з туристичних організацій Катару Ірфан Омер.

Фото: Всупереч подорожчанню авіаперельотів з Катару, попит на подорожі не знижується, констатують експерти ринку (uk.wikipedia.org)

"Знамените місто Стамбул залишається головним фаворитом по відвідинах туристів Туреччини. Анталія, Бодрум і Трабзон також приваблюють катарців. Аналогічним чином, в Україні, особливо в Києві, також спостерігається зростання відвідувачів з Катару", — зазначають у статті.

Журналісти видання опитали спікерів туристичної сфери, і ті відзначили, що підвищення цін на авіаквитки не зупинило популярності поїздок. Навіть попри те, що ціни на квитки для туристів з Катару виросли в середньому у два рази.

"Кількість рейсів з Дохи до Туреччини збільшилася, і всі вони були заповнені. Деякі літаки меншого розміру модернізували спеціально для того, щоб задовольнити попит" - пояснив Ірфан Омер.

Спеціально до літнього сезону країни-члени Європейського Союзу нещодавно узгодили план відкриття своїх кордонів для вакцинованих мандрівників і країн, які успішно впоралися з пандемією COVID-19.

Фото: Багато туристів з арабських країн їдуть у великі українські міста (Getty Images)

У Європі нещодавно оголосили, що дозволять вакцинованим мандрівникам з Катару безперешкодно їхати в країни ЄС. Громадяни і жителі Катару не зобов'язані проходити карантин в цих країнах, якщо вони повністю вакциновані. Греція, Франція, Швейцарія, Іспанія та Німеччина одними з перших почали спрощувати правила в'їзду. Таке ж рішення очікується і від інших країн ЄС, уточнюють у виданні.

Туристи з країн Перської затоки в Україні

Є кілька причин, чому до нас масово їдуть Арабські туристи цього літа. Одна з них - лібералізація візового режиму з країнами Перської затоки й запуск прямих авіарейсів з Королівства Саудівської Аравії та ряду інших країн, повідомляла раніше РБК-Україна голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.

Перший такий літак з Ер-Ріяда приземлився в Міжнародному аеропорту Бориспіль 11 червня 2021 року. Зараз рейси з Ер-Ріяда до Києва курсують щодня, а в липні відбувся також запуск літаків з Ер-Ріяда до Львова і з Джидди до Києва.

До слова, зовсім недавно українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на запуск чартерних рейсів з Києва до Бахрейна. Літаки з туристами зможуть літати двічі на тиждень з 1 серпня до 31 жовтня.

Гостей з країн Перської затоки, на думку туристичних експертів, в Україні приваблює комфортна погода влітку, великі міста-мегаполіси, природні мальовничі та тихі локації, а також шопінг у великих торгових центрах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Саудівська Аравія відкривається для вакцинованих туристів.

Тим часом країни Перської затоки залишаються для багатьох українців незвіданими територіями. Ми писали, чим ці держави можуть бути цікаві нашим туристам.