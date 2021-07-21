Арабські туристи в Україні: чому до нас масово їдуть мандрівники з Саудівської Аравії

Чим цікава Україна туристам зі Сходу та як це вплине на індустрію

В останні місяці багато українців помітили, що на вулицях наших міст стало значно більше арабських туристів. Це насамперед пов’язано із лібералізацією візового режиму з країнами Перської затоки та запуском прямих авіарейсів із Королівства Саудівської Аравії до України.

Перший такий літак з Ер-Ріяду приземлився в Міжнародному аеропорті Бориспіль 11 червня 2021 року. Наразі рейси з Ер-Ріяду до Києва курсують щоденно, а у липні відбувся також запуск літаків з Ер-Ріяду до Львова та з Джидди до Києва.

Раніше долетіти до Саудівської Аравії можливо було лише з пересадкою, що зумовлювало чимало незручностей. У зв’язку з довгим перельотом у 2019 році Україну відвідало лише 4 тисячі громадян Саудівської Аравії. А кількість українців, які відвідали Королівство Саудівська Аравія, взагалі смішно називати - за даними Держприкордонслужби, їх у цьому періоді було трохи більше ніж 300 осіб.

З відкриттям прямого авіасполучення час польоту з України до Саудівської Аравії становитиме лише 5 годин. Це важливий крок для розвитку бізнесу та міжнародного туризму, що дасть змогу значно збільшити туристичні потоки між нашими країнами.

Водночас з’явилася потреба дізнатись більше інформації про культурні особливості туристів з Королівства Саудівська Аравія. Що варто знати українцям про туристів з цієї держави?

"Мені просто сфотографуватися": як поводитися з арабськими туристами українцям

Переважна більшість українців - дуже гостинні та відкриті, однак інколи ми зіштовхуємось з питанням толерантності серед певної категорії населення щодо інших національностей та народностей.

З цим потрібно працювати та крок за кроком пояснювати, що різні культури та світосприйняття - це абсолютно нормальне явище.

Фото: Туристи з Саудівської Аравії стали частіше бувати в Україні після відкриття прямого авіасполучення влітку цього року (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також часто стається так, що через сильну цікавість та новизну, люди просто на вулицях починають фотографувати арабських жінок у хіджабах та паранджі. Це створює сильний дискомфорт для туристів, які приїхали просто відпочити. І насправді я розумію їх, адже схожа ситуація сталася зі мною, коли я поїхала до Китаю. Через те, що я білявка зі світлими очима з європейською зовнішністю, люди зупиняли мене просто на вулиці та просили сфотографуватися.

Україні важливо забезпечити комфортне перебування для туристів з країн Перської затоки, адже вони залишають чимало коштів у країні, куди подорожують. Окрім того, саме громадяни цих держав можуть бути потенційними інвесторами, а це вже стосується розвитку місцевого бізнесу та економіки.

Іслам та азартні ігри: головні міфи про саудівців

Королівство Саудівська Аравія - мусульманська країна, усі її громадяни сповідують іслам, тож у зв’язку з цим є чимало культурних особливостей, які незвичні для нас, однак які надзвичайно важливо врахувати під час обслуговування таких туристів.

Наприклад, під час організації зон паспортного контролю в аеропортах необхідно забезпечити окрему чергу з прикордонниками-жінками для саудівських жінок. Саудівці дуже серйозно ставляться до віросповідання, саме тому наявність кімнат для моління (або спеціально відведених місць із ширмою) в аеропортах та готелях є досить важливим питанням.

Існує досить поширений міф про те, що араби нібито люблять азартні ігри. Однак якраз саудівців це абсолютно не стосується. Через свої релігійні погляди вони переважно байдужі до будь-яких казино. Саудівські жінки точно не зайдуть до unisex вбиральні у публічному місці. Також вони надають перевагу готелям, номери яких обладнані біде.

Фото: Туристи зі східних держав залишають чимало коштів в країні та можуть бути потенційними інвесторами (РБК-Україна/Віталій Носач)

Кожен бізнес, який планує приймати гостей із Саудівської Аравії, повинен врахувати кілька головних особливостей під час обслуговування.

Як зауважили самі представники саудівських туроператорів, лише незначна кількість громадян КСА (Королівства Саудівська Аравія - ред.) на достатньому рівні володіють англійською мовою. Саме тому важливо організувати інформаційні матеріали арабською мовою в готелях, меню в ресторанах та покажчики в аеропортах. Великим плюсом для кожного готелю стануть таблички з назвами страв на сніданок “шведського” типу.

Під час своїх подорожей саудівці переважно замовляють послуги гіда, який володіє арабською мовою. Однак на сьогодні, на жаль, фактично нереально знайти такого екскурсовода в Україні. Це те, що справді потребує вирішення. Для гостей з цієї країни також необхідно забезпечити можливість розрахунку платіжною системою American Express.

Сімейні локації та заповідні зони: чим приваблює Україна туристів з Перської затоки

Країни Перської затоки - перспективний напрям для розвитку туристичних потоків, насамперед для України. Поєднання зеленого, гірського, культурного і гастрономічного туризму, шопінгу - це те, що може зацікавити мандрівників із країн Близького і Середнього Сходу. Їх також приваблюють природні локації та заповідні зони, зокрема, вони надають перевагу відпочинку в прохолодних та мальовничих Карпатах.

Цікаво також, що на відміну від нас, українців, які надають перевагу локаціям, де більше сонця та моря, туристи з Саудівської Аравії їдуть в більш прохолодні країни. Гості з КСА часто подорожують усією родиною, тому плюсом буде організація сімейних атракцій та наявність великих сімейних та суміжних номерів.

Фото: Мандрівники часто приїздять в Україну цілими родинами (facebook.com/lyolya.filimonova)

Щодо організації дозвілля, то думаю всі погодяться, що жінки залишаються жінками в будь-якій країні. Та, звичайно, вони дуже люблять шопінг та б’юті-індустрію.

Тому під час відпочинку саудівські жінки полюбляють проводити час у великих торговельних центрах з численними магазинами одягу. Цікаво також, що й від спа-процедур вони не відмовляється. Однак за умови, що в спа-зоні будуть відведені певні години на його відвідування лише жінками.

Ніякого шампанського: яка гастрономія їм цікава

Після запуску прямих рейсів із Саудівської Аравії до України, ми одразу організували фам-тур для представників саудівських туроператорів. На що насамперед звернули увагу наші гості - це їжа халяль (Їжа без змісту деяких компонентів. Наприклад, вона не має містити свинини. Як правило, це також продукти високої якості без консервантів та добавок - ред.)

Ми, як приймаюча сторона, повинні враховувати гастрономічні вподобання іноземних відвідувачів. Звичайно, це не означає, що усі ресторани повинні відразу перепрофілюватись та повністю переробити своє меню. Однак для ресторанів, які діють принаймні при готелях, важливо забезпечити хоча б невеликий блок із халяльною їжею.

Саудити полюбляють морську їжу, хумус, маслини, піту (традиційний арабський хліб), шакшуку (традиційна страва з яєць, яка віддалено нагадує омлет, однак більш витончений). А особливо популярною стравою є кабса. Я більш ніж переконана, що усі ці страви, а особливо два останні пункти, повинні скуштувати й українці під час свого візиту до цієї держави.

Фото: Саудити полюбляють морську їжу, хумус, маслини, піту - традиційний арабський хліб (Getty Images)

Також хотіла б зауважити, що туристи із Саудівської Аравії дуже негативно ставляться до алкоголю, тому пропонувати їм шампанське чи вино як комплімент від закладу - категорично не можна.

Нові можливості для індустрії

Туристи із Саудівської Аравії здатні принести індустрії гостинності хороший прибуток, тому потрібно розуміти, що навіть незначні зміни можуть позитивно вплинути на розвиток всієї галузі.

А такі деталі, як оформлення меню арабською, їжа халяль, працівник зі знанням арабської, один-два арабських канали в кабельній мережі - дадуть позитивний фідбек, й до вас однозначно повернуться знову. Тому потрібно шукати нові можливості для залучення потенційних туристів з різних регіонів планети та комплексної модернізації сервісу в Україні.

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