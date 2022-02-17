"Ніби повернувся в 90-ті": відомий український письменник розкритикував курорт Драгобрат

Відомий український письменник та есеїст Андрій Любка поділився враженнями від відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис письменника на сторінці у Facebook.

За словами Андрія Любки, ціни у Драгобраті співставні з іншим курортом, Буковелем. Проте у випадку Драгобратом письменник зазначив, що "ніби повернувся в 90-ті, де всі намахують і де на кожному кроці небезпека".

Письменник припустив, що його враження можуть бути настільки яскравими через те, що перед Драгобратом "був на європейського рівня Буковелі".

"Сьогодні вперше катався на Драгобраті. Можливо, враження такі яскраві, бо вчора був на європейського рівня Буковелі, але це діч! Це дно! Я ніби повернувся в 90ті, де всі намахують і де на кожному кроці небезпека", – йдеться у повідомленні.

Також Андрій Любка зазначив, що спустився декілька разів і вирішив, що це не для нього.

"Траси не готові, ціни буковельські, на всіх підйомниках барижать окремі скі-паси, а сервісу нуль, навіть туалетів нема, лише в кафе. Під крісельним підйомником такі намети снігу, що лижа чіпляється за сніг носком і вивертає тебе з крісла!

У нас на кріслі тупо виламалася заслінка, яка має тримати нас у кріслі, ми могли просто випасти на схил, довезли заслінку в руках, а підйомник навіть не зупинили, чувак просто сказав: о, супер, що привезли, а не кинули в сніг! Ось така техніка безпеки і якість обслуговування. Я спустився кілька разів і вирішив, що це не для мене – це взагалі не для людей!",– наголосив Любка.

Андрій Любка — український романіст, поет, перекладач та есеїст. Член PEN Ukraine. Куратор міжнародних літературних фестивалів, зокрема Meridian Czernowitz, "Київські лаври". Живе в Ужгороді.

За першу збірку віршів "Вісім місяців шизофренії" отримав нагороду як найкращий дебютант 2007 року.

Популярність автору в Україні та за кордоном приніс роман "Карбід" (2015), що увійшов до короткого списку "Книги року BBC" та був номінований на найвищу літературну нагороду у Польщі.

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