"Как будто вернулся в 90-е": известный украинский писатель раскритиковал курорт Драгобрат

Известный украинский писатель и эссеист Андрей Любка поделился впечатлениями от отдыха на горнолыжном курорте Драгобрат.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение писателя на странице Facebook.

По словам Андрея Любки, цены в Драгобрате сопоставимы с другим курортом Буковелем. Однако в случае Драгобрата писатель отметил, что "будто вернулся в 90-е, где все намахивают и где на каждом шагу опасность".

Писатель предположил, что его впечатления могут быть настолько яркими, потому что перед Драгобратом "был на европейском уровне Буковели".

"Сегодня впервые катался на Драгобрате. Возможно, впечатления такие яркие, потому что вчера был на европейском уровне Буковели, но это дичь! Это дно! Я вроде бы вернулся в 90-е, где все намахивают и где на каждом шагу опасность", - говорится в сообщении.

Также Андрей Любка отметил, что спустился несколько раз, и решил, что это не для него.

"Трассы не готовы, цены буковельские, на всех подъемниках барыжат отдельные ски-пассы, а сервиса ноль, даже туалетов нет, только в кафе. Под кресельным подъемником такие палатки снега, что лыжа цепляется за снег носком и выворачивает тебя из кресла!

У нас на кресле тупо выломалась заслонка, которая должна держать нас в кресле, мы могли просто выпасть на склон, довезли заслонку в руках, а подъемник даже не остановили, чувак просто сказал: о, супер, что привезли, а не бросили в снег! Вот такая техника безопасности и качество обслуживания. Я спустился несколько раз и решил, что это не для меня – это вообще не для людей!», – подчеркнул Любка.

Андрей Любка — украинский романист, поэт, переводчик и эссеист. Член PEN Ukraine. Куратор международных литературных фестивалей, в частности, Meridian Czernowitz, "Киевские лавры". Живёт в Ужгороде.

За первый сборник стихов "Восемь месяцев шизофрении" получил награду как лучший дебютант 2007 года.

Популярность автору в Украине и за рубежом принес роман "Карбид" (2015), вошедший в краткий список "Книги года BBC", номинированный на высшую литературную награду в Польше.

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