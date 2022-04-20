"Час надолужити згаяне". Польща зносить радянські пам'ятники на тлі війни в Україні
У країні стали активніше позбавлятися від символів тоталітарних режимів, а знесення пам'ятників транслюють у прямому ефірі
У Польщі відновили процес декомунізації й знову будуть зносити пам'ятники радянської епохи на тлі вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на News From Poland.
"Історія стає живим досвідом на наших очах"
На цьому тижні в Польщі будуть демонтовані ще три пам'ятники радянської Червоної Армії: Державний інститут національної пам'яті країни (IPN) відновлює зусилля з декомунізації громадських місць на тлі війни Росії в Україні, пише видання.
"Історія стає живим досвідом на наших очах. Одягнені у форму Російської Федерації, з Леніним і Сталіним в головах російські солдати "звільняють" Україну, вбиваючи жінок і дітей", — сказав Кароль Навроцький, глава IPN.
Наприкінці Другої світової війни радянські війська відкинули німецько-фашистських окупантів у Східній Європі, що сьогодні Росія називає "звільненням", пише видання. Але безліч країн, включаючи Польщу, вважають це зміною одного тоталітарного режиму на інший.
Російське вторгнення в Україну "супроводжувалося прославлянням російських імперіалістичних традицій і релятивізацією злочинів радянського комунізму", пояснив позицію Інституту Навроцький.
Фото: Одягнені у форму Російської Федерації, з Леніним і Сталіним в головах російські солдати "звільняють" Україну, вбиваючи жінок і дітей" - Кароль Навроцький (ipn.gov.pl)
"Це змушує нас ще більше усвідомити важливість видалення від імен і символів, що пропагують комунізм, з польського публічного простору", — додав він.
"Радянські пам'ятники – символ поневолення Польщі"
Минулого місяця на церемонії демонтажу пам'ятника Червоної Армії в селі Хшовіце Навроцький порівняв комуністичну Червону зірку з нацистською свастикою.
"У цьому символі ми бачимо злочинців Катині (вбивство Радянським Союзом 22 000 польських офіцерів та інтелігенції – ред.), поневолення і колонізації Польщі", — сказав він.
Питання про пам'ятки комуністичної епохи давно викликає суперечки в Польщі. Багато політиків, в тому числі нинішній національно-консервативний уряд, наполягали на позбавленні від такої спадщини. Але Росія різко розкритикувала такі дії.
Фото: Процес знесення пам'ятника транслювався в прямому ефірі від IPN (ipn.gov.pl)
Три таких пам'ятника будуть демонтовані найближчими днями. Сам Навроцький відвідав один із заходів зі знесення монументу у селі Седлець. Процес транслювався в прямому ефірі від IPN.
Пам'ятник, який зараз знаходився в Седлеці, спочатку був створений для позначення місця поховання 130 червоноармійців. Але пізніше і він, і останки солдатів були перенесені в різні місця.
Злочинна агресія РФ. Що передбачає декомунізація в Польщі
"Закон про декомунізацію", прийнятий нинішнім урядом Польщі ув 2016 році, вимагає від місцевої влади прибрати будь-які об'єкти й назви, які "пропагують комунізм або інші тоталітарні системи". Хоча це призвело до знесення багатьох пам'ятників і зміни назв вулиць, деякі з них все ще залишаються на своїх місцях.
"Прийшов час надолужити згаяне в цій області", — говорить Навроцький. Він повідомив, що у IPN є список з 60 муніципалітетів, де ще доведеться позбутися радянських символів.
За словами глави Інституту, якщо влада цих місць не співпрацюватиме в питанні знесення монументів, вони "можуть очікувати візиту".
Фото: У Польщі хочуть активніше позбавлятися від пам'ятників і символів радянської епохи (ipn.gov.pl)
Минулого тижня Навроцький написав меру Жешува із закликом дотримуватися закону 2016 року і нарешті знести великий пам'ятник Червоної Армії в центрі міста.
На цьому тижні місцева влада в місті Ольштин почне телефонне опитування жителів, щоб дізнатися їхню думку про майбутнє таких пам'ятників на тлі вторгнення Росії в Україну. Подібні дебати проходять і в інших містах по всій Польщі.
Минулого тижня в місті Домброва-Гурнича оголосили, що знесуть два радянські пам'ятники. Мер заявив, що на це рішення вплинула "злочинна агресія Росії проти України".
Нагадаємо, ми писали, що українці продовжують прибирати парки в Польщі на подяку за прийом біженців.