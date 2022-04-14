Привнесли нову традицію. Українці продовжують прибирати парки у містах Польщі

Весняні акції пройшли у понад 10 населених пунктах країни

Українці продовжують прибирати парки в містах Польщі, щоб подякувати за прийом біженців.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на NotesFromPoland.

Українці прибирають парки, ліси та інші громадські місця в Польщі, щоб висловити подяку країні за те, що там прийняли понад два мільйони біженців.

За традицією, відомою як толока, українці прибирають навколо будинків і в громадських просторах на вихідних. Минулого місяця група біженців принесла цю традицію у польське місто Сувалки, де вони привели до ладу місцевий парк.

Після приїздів біженців ця практика поширилася також у Польщі, і нещодавно аналогічні акції пройшли по всій країні. У Вроцлаві близько 50 осіб збирали сміття навколо озера, повідомляє місцева служба новин Nasze Miasto.

"Ви допомогли нам, і ми хочемо щось зробити для вас",- сказав один з учасників акції Микола. Він хоч і не біженець і живе в Польщі кілька років, все ж хотів висловити подяку за прийом, наданий його співвітчизникам, які рятуються від війни.

"Ми хочемо таким чином подякувати полякам за допомогу тим, хто рятується від війни", — сказала інша учасниця, Дар'я Оніпченко. Вона також кілька років живе у Вроцлаві.

Фото: Акції пройшли у понад 10 містах Польщі (Notes From Poland)

У Познані кілька десятків людей прийшли навести порядок в районі Срудка, повідомляє Gazeta Wyborcza.

"Це наша символічна подяка полякам за їхню допомогу", — сказав Олександр Шевченко, українець, який живе в Польщі вже п'ять років.

Аналогічна акція була організована в місті тижнем раніше.

"Таке прибирання раз на тиждень - це, напевно, небагато. Але ми хочемо сказати спасибі. Нас дуже добре прийняли в Познані", - каже Олена Бондаренко. Вона живе в місті вже три роки й нещодавно забрала з України до себе маму і сестру.

Такі самі акції пройшли в трьох лісах під Варшавою, а також у Кракові, Гданську, Катовіцах, Лодзі, Щецині, Білостоці, Любліні та Жешуві.

Традиція суботника зародилася в Україні ще близько століття тому, а потім поширилася на інші країни Східної Європи, включаючи Польщу. Термін "суботник" в Польщі зник після падіння комунізму, а Україні такі весняні прибирання на вихідних частіше називають не суботником, а толокою.

"Ми цілими сім'ями виходили на вулиці і площі, щоб присвятити вільний час місцевій спільноті. А потім-час для зустрічей, розмов, як на пікніку", - додав Шевченко.

З моменту вторгнення Росії в Україну понад 2,5 мільйонів людей перетнули кордон з Польщею. Хоча деякі згодом переїхали в інші країни, а інші повернулися додому, більше половини українців, що в'їхали в країну, зараз залишаються в Польщі.

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