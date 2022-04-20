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"Время наверстать упущенное". Польша сносит советские памятники на фоне войны в Украине

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 16:03
"Время наверстать упущенное". Польша сносит советские памятники на фоне войны в Украине Фото: Снос советского памятника в Польше (ipn.gov.pl)
Автор: Катерина Гончарова

В стране стали активнее избавляться от символов тоталитарных режимов, а снос памятников транслируют в прямом эфире

В Польше возобновили процесс декоммунизации и снова будут сносить памятники советской эпохи на фоне вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на News From Poland.

"История становится живым опытом на наших глазах"

На этой неделе в Польше будут демонтированы еще три памятника cоветской Красной Армии: Государственный институт национальной памяти страны (IPN) возобновляет усилия по декоммунизации общественных мест на фоне войны России в Украине, пишет издание.

"История становится живым опытом на наших глазах. Одетые в форму Российской Федерации, с Лениным и Сталиным в головах российские солдаты "освобождают" Украину, убивая женщин и детей", — сказал Кароль Навроцкий, глава IPN.

В конце Второй мировой войны советские войска отбросили немецко-фашистских оккупантов в Восточной Европе, что сегодня Россия называет "освобождением", пишет издание. Но множество стран, включая Польшу, считают это сменой одного тоталитарного режима на другой.

Российское вторжение в Украину "сопровождалось прославлением российских империалистических традиций и релятивизацией преступлений советского коммунизма", пояснил позицию Института Навроцкий.

&quot;Время наверстать упущенное&quot;. Польша сносит советские памятники на фоне войны в Украине

Фото: Одетые в форму Российской Федерации, с Лениным и Сталиным в головах российские солдаты "освобождают" Украину, убивая женщин и детей" - Кароль Навроцкий (ipn.gov.pl)

"Это заставляет нас еще больше осознать важность удаления от имен и символов, пропагандирующих коммунизм, из польского публичного пространства", — добавил он.

"Советские памятники – символ порабощения Польши"

В прошлом месяце на церемонии демонтажа памятника Красной Армии в деревне Хшовице Навроцкий сравнил коммунистическую красную звезду с нацистской свастикой.

"В этом символе мы видим преступников Катыни (убийство Советским Союзом 22 000 польских офицеров и интеллигенции – ред.), порабощения и колонизации Польши", — сказал он.

Вопрос о памятниках коммунистической эпохи давно вызывает споры в Польше. Многие политики, в том числе нынешнее национально-консервативное правительство, настаивали на избавлении от такого наследия. Но Россия резко раскритиковала такие действия.

&quot;Время наверстать упущенное&quot;. Польша сносит советские памятники на фоне войны в Украине

Фото: Процесс сноса памятника транслировался в прямом эфире от IPN (ipn.gov.pl)

Три таких памятника будут демонтированы в ближайшие дни. Сам Навроцкий посетил одно из мероприятий по сносу монумента в селе Седлец. Процесс транслировался в прямом эфире от IPN.

Памятник, который сейчас находился в Седлеце, изначально был создан для обозначения места захоронения 130 красноармейцев. Но позже и он, и останки солдат были перенесены в разные места.

Преступная агрессия РФ. Что предполагает декоммунизация в Польше

"Закон о декоммунизации", принятый нынешним правительством Польши в 2016 году, требует от местных властей убрать любые объекты и названия, которые "пропагандируют коммунизм или другие тоталитарные системы". Хотя это привело к сносу многих памятников и изменению названий улиц, некоторые из них все еще остаются на сових местах.

"Пришло время наверстать упущенное в этой области", — говорит Навроцкий. Он сообщил, что у IPN есть список из 60 муниципалитетов, где еще придется избавиться от советских символов.

По словам главы Института, если власти этих мест не будут сотрудничать в вопросе сноса монументов, они "могут ожидать визита".

&quot;Время наверстать упущенное&quot;. Польша сносит советские памятники на фоне войны в Украине

&quot;Время наверстать упущенное&quot;. Польша сносит советские памятники на фоне войны в Украине

Фото: В Польше хотят активнее избавляться от памятников и символов советской эпохи (ipn.gov.pl)

На прошлой неделе Навроцкий написал мэру Жешува с призывом соблюдать закон 2016 года и наконец снести большой памятник Красной Армии в центре города.

На этой неделе местные власти в городе Ольштын начнут телефонный опрос жителей, чтобы узнать их мнение о будущем таких памятников на фоне вторжения России в Украину. Подобные дебаты проходят и в других городах по всей Польше.

На прошлой неделе в городе Домброва-Гурнича объявили, что снесут два советских памятника. Мэр заявил, что на это решение повлияла "преступная агрессия России против Украины".

Напомним, мы писали, что украинцы продолжают убирать парки в Польше в благодарность за прием беженцев.

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