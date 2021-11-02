"Лікар навіть швидку не викликав". Всі подробиці інциденту з отруєнням туристів у Єгипті

Готель закрили на невизначений термін, а прокуратура проводить розслідування

На єгипетському курорті Хургада отруїлися півсотні туристів. Постраждалим стало погано після обіду в ресторані 4-зіркового готелю, повідомили eg24.news.

За повідомленнями єгипетських ЗМІ, серед отруєних були відпочивальники з Росії, Естонії та Чехії. Офіційної інформації про постраждалих українців не було, але самі туристи повідомляють – в готелі перебували 13 українських громадян, багато з них в результаті отруєння теж захворіли.

Першими поскаржилися туристи з Чехії

Перша інформація про отруєння надійшла 30 жовтня – в прокуратуру звернулися з лікарні з приводу отруєння 14 туристів з Чехії.

Прокурор розпорядився провести термінове розслідування, і вже 31 жовтня готель було вирішено закрити на невизначений термін, а шеф-кухар і керуючий за якістю були заарештовані на чотири дні.

Фото: Готель, в якому отруїлися туристи (amcroyalhotel.com-hurghada.com)

Тим часом почала надходити інформація про 40 російських туристів, які отруїлися в тому ж готелі. Пізніше серед постраждалих, які потрапили до лікарні, нарахували 51 туриста. Багатьох після надання допомоги виписали.

31 жовтня даних про українських туристів у зазначеному готелі в Посольстві України в Єгипті не було, оскільки ніхто з них не звертався. Про це заявив ЗМІ спікер українського МЗС Олег Ніколенко.

Пізніше, 2 листопада, в МЗС України РБК-Україна повідомили, що в готелі отруїлися 11 українців.

"Медична допомога надавалася силами готельного лікаря. Стан українців зараз задовільний, госпіталізації вони не потребують",- сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Багатьом погано досі" – постраждала українка

Про те, що в готелі в Хургаді отруїлися й українці, повідомила киянка Тетяна Копач на своїй сторінці у Facebook. У лікарню їх не відвозили, а 1 листопада туристів переселили в інший готель.

Фото: Туристи в готелі в Хургаді (amcroyalhotel.com-hurghada.com)

"Нас багато, нас вивозять з готелю - 13 українців. Багатьом погано досі", - написала туристка.

За її словами, всього постраждалих від отруєння в готелі було більше сотні. При цьому в ЗМІ порахували тільки тих постраждалих, які потрапили в лікарню.

"Черга до лікаря була з 4 ранку до 9 вечора 31 жовтня. Знаю, тому що саме в цей момент нам з чоловіком теж стало погано. Висока температура, блювота. Катаєшся по номеру між туалетом і ліжком", - описала вона ситуацію після отруєння.

Тетяна Копач зазначає, що в неділю, 31 жовтня, дзвонила в посольство Єгипту на екстрений номер і залишила свої дані. Після звернення до турагента вони з чоловіком тільки отримали пораду не їсти на території готелю, а гаряча лінія туроператора не працювала.

"Нас оглянув місцевий лікар і навіть швидку не викликав, виписав ліки і відправив розбиратися з проблемою самостійно за свої гроші", - написала про ставлення персоналу вона.

Інший турист, який отруївся в тому ж готелі в цей час, підтвердив в коментарях, що з температурою 39 градусів він видзвонював представників туроператора безрезультатно 24 години.

Фото: Готель в Хургаді закрили на невизначений термін (amcroyalhotel.com-hurghada.com)

"Туристів переселили в альтернативнй готель"

Після публікації в Facebook в коментарях до посту Тетяні відповіли зі сторінки туроператора, що запити від страхової компанії про таких туристів не надходили.

"Всім охочим ми відразу надали можливість переїхати в готель аналогічного класу. Більшість українських туристів погодилися на переїзд, але деякі вирішили почекати, адже готель AMC Royal продовжував працювати", - прокоментували ситуацію на сайті туроператора JoinUp.

Оскільки з 1 листопада робота закладу припинена, всіх туристів перемістили в готель Nubia Aqua Beach 5*.

"Станом на 1 листопада 2021 року в страхову компанію або туроператора про погіршення стану здоров'я ніхто з туристів не звертався. Що стосується звернення туристки в соціальних мережах, то вона зверталася тільки про переїзд в інший готель. Про погіршення стану здоров'я ні нам, ні страховій компанії не повідомлялося", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що разом з іншими відпочивальниками з України туристка зараз переїхала в зазначений п'ятизірковий готель.

Пізніше Тетяна Копач розповіла ЗМІ, що людей з поганим самопочуттям перевозили одним автобусом, незважаючи на можливість передачі інфекції.

Фото: Українських туристів переселили в інший готель (amcroyalhotel.com-hurghada.com)

Готель, в який перевезли туристів, за її словами, виявився на "два класи гірший за умовами проживання".

Пізніше в новому готелі постраждалі вперше змогли поїсти - їм надали дієтичне харчування: рис і овочевий бульйон. Але самопочуття туристки покращилося після того, як знайомі привезли з України ліки від отруєння.

Нагадаємо, ми писали, що туристів попередили про загрозливі явища на курортах Туреччини та Єгипту.

Також ми писали, що українці в Єгипті стикаються з нестачею місць у готелях.