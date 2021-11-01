Торнадо, шторм і повені: туристів попередили про загрозиві явища на курортах Туреччини та Єгипту

Узбережжя накриють дощі та шквальний вітер

На найпопулярніших серед українців курортах Туреччини та Єгипту різко погіршується погода. Туристів попередили про небезпечні явища: грози, шторми і повені.

Важливе попередження опублікували метеорологи Туреччини по регіону Анталія і узбережжя Егейського моря. Несподівані опади і шторми можуть зіпсувати відпочинок і туристам на єгипетських курортах.

Якою буде погода в Туреччині та Єгипті і до чого готуватися туристам – в матеріалі РБК-Україна.

Туреччина: на Анталію насувається повінь і торнадо

Метеорологи Туреччини попередили про грізні погодні явища, які "накриють" курортні регіони на півдні країни. З вівторка, 2 листопада, в провінції Анталія і затоці Анталії очікуються періодичні і сильні локальні грози, повідомляє haberizlenim.com.

У повідомленні наголошується, що опади можуть викликати негативні явища: раптові сильні пориви вітру і шторми, торнадо в морі, блискавки і град. Внаслідок різкої зміни погоди можливі повені, підтоплення, збої в русі транспорту.

Фото: На узбережжя Анталії та Егейського моря прийдуть грози (pixabay.com)

Громадян закликають бути обережними і стежити за погодною ситуацією.

У ще одній заяві управління йдеться, що сильний дощ пройде і в інших туристичних провінціях на Егейському морі – Мугла і Айдин.

"Очікувані грози навколо Мугли і Айдина будуть локально сильними. Дощі пройдуть в Муглі, Мармарісі, Міласі, Ятагані, Кейджегізі, Уле, Ортаке, Даламані і Фетхіє з великою кількістю опадів", - уточнюється в повідомленні.

Тим часом, відпочивальники на Середземному узбережжі Туреччини діляться фотографіями з курортів. Наприклад, в туристичній групі в Facebook один з користувачів опублікував знімок сонячного пляжу.

"Кемер, 31 жовтня. На сонці жарко, купатися можна спокійно", - написав турист.

Фото: Сонячна погода на курорті Кемер в Туреччині (facebook.com/KolyaGlad)

Гроза з блискавками: рідкісне явище на південному узбережжі Єгипту

Туристи на курортах Єгипту днями потрапили під рідкісне явище на південному узбережжі – грозу з блискавками і громом. Фотографіями затягнутого темними хмарами неба поділилися в одній з туристичних груп у Facebook.

"Сафага, 31 жовтня. Грім, блискавки і мрячить дощ. На таку погоду я потрапила вперше за багато років відпочинку", - написала туристка в соцмережі.

Метеорологи цього тижня прогнозують спекотну погоду на південному узбережжі країни - в провінціях Південний Синай і Червоне море, повідомляє Egypt Independent.

І якщо ночі стають все прохолодніші, то максимальні температури в Шарм-ель-Шейху будуть високі: +33 C, в Хургаді: +34 C. У Луксорі – 36 градусів спеки.

Відзначається, що ймовірність дощу на північному узбережжі і в центрі країни 30%. Хвилі в Середземному морі будуть сильними, висотою від 2,5 до 4 метрів. У Червоному морі спокійніше - вітер помірний,хвилі - 1-1,25 метра.

Згідно з прогнозом головного метеорологічного управління, хмари на південному Синаї і в гірських хребтах Червоного моря будуть щільними, можуть викликати опади – дощ або грозу в окремих районах.

Фото: Небо після дощу на узбережжі Сафаги (facebook.com/ Марія Іващенко)

Місцеві служби вже готуються до сезону дощів і перевіряють роботу інфраструктури, щоб уникнути майбутніх затоплень. Через те, що зливи на півдні країни проходять рідко, туристичні міста в ці періоди виявляються затопленими. Подібний випадок стався 3 лютого в Шарм-ель-Шейху. Тоді вулицями текли "річки", а деякі готелі постраждали від потоків води, які хлинули з вулиці.

Нагадаємо, туристів попередили про помилки, які викликають неприємності на відпочинку в Єгипті.

Також повідомлялося, що після 6-річної перерви відновлюють авіасполучення між Луксором і курортним Шарм-ель-Шейхом.