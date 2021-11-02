"Врач даже скорую не вызвал". Все подробности инцидента с отравлением туристов в Египте

Отель закрыли на неопределенный срок, а прокуратура проводит расследование

На египетском курорте Хургада отравились полсотни туристов. Пострадавшим стало плохо после обеда в ресторане 4-звездочного отеля, сообщили eg24.news.

По сообщениям египетских СМИ, среди отравившихся были отдыхающие из России, Эстонии и Чехии. Официальной информации о пострадавших украинцах не было, но сами туристы сообщают – в отеле находились 13 украинских граждан, многие из которых в результате отравления тоже заболели.

Первыми пожаловались туристы из Чехии

Первая информация об отравлении поступила 30 октября – в прокуратуру обратились из больницы по поводу отравления 14 туристов из Чехии.

Прокурор распорядился провести срочное расследование, и уже 31 октября отель было решено закрыть на неопределенный срок, а шеф-повар и управляющий по качеству были арестованы на четыре дня.

Фото: Отель, в котором отравились туристы (amcroyalhotel.com-hurghada.com)

Тем временем начала поступать информация о 40 российских туристах, отравившихся в том же отеле. Позже среди пострадавших, которые попали в больницу, насчитали 51 туриста. Многих после оказания помощи выписали.

31 октября данных об украинских туристах в указанном отеле в Посольстве Украины в Египте не было, поскольку никто из них не обращался. Об этом заявил СМИ спикер украинского МИДа Олег Николенко.

Позже, 2 ноября, в МИД Украины РБК-Украина сообщили, что в отеле отравились 11 украинцев.

"Медицинская помощь оказывалась силами гостиничного врача. Состояние украинцев сейчас удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются", — сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Многим плохо до сих пор" – пострадавшая украинка

О том, что в отеле в Хургаде отравились и украинцы, сообщила киевлянка Татьяна Копач на своей странице в Facebook. В больницу их не отвозили, а 1 ноября туристов переселили в другой отель.

Фото: Туристы в отеле в Хургаде (amcroyalhotel.com-hurghada.com)

"Нас много, нас вывозят из отеля - 13 украинцев. Многим плохо до сих пор", - написала туристка.

По ее словам, всего пострадавших от отравления в отеле было более сотни. При этом в СМИ посчитали только тех пострадавших, которые попали в больницу.

"Очередь к врачу была с 4 утра до 9 вечера 31 октября. Знаю, потому что именно в этот момент нам с мужем тоже стало плохо. Высокая температура, рвота. Катаешься по номеру между туалетом и кроватью", — описала она ситуацию после отравления.

Татьяна Копач отмечает, что в воскресенье, 31 октября, звонила в посольство Египта на экстренный номер и оставила свои данные. После обращения к турагенту они с мужем только получили совет не есть на территории отеля, а горячая линия туроператора не работала.

"Нас осмотрел местный врач и даже скорую не вызвал, выписал лекарства и отправил разбираться с проблемой самостоятельно за свои деньги", — написала об отношении персонала она.

Другой турист, отравившийся в том же отеле в это время, подтвердил в комментариях, что с температурой 39 градусов он вызванивал представителей туроператора безрезультатно 24 часа.

Фото: Отель в Хургаде закрыли на неопределенный срок (amcroyalhotel.com-hurghada.com)

"Туристов переселили в альтернативный отель"

После публикации в Facebook в комментариях к посту Татьяне ответили со страницы туроператора, что запросы от страховой компании о таких туристах не приходили.

"Всем желающим мы сразу предоставили возможность переехать в гостиницу аналогичного класса. Большинство украинских туристов согласились на переезд, но некоторые решили подождать, ведь отель AMC Royal продолжал работать", — прокомментировали ситуацию на сайте туроператора JoinUp.

Поскольку с 1 ноября работа заведения прекращена, всех туристов переместили в отель Nubia Aqua Beach 5*.

"По состоянию на 1 ноября 2021 года в страховую компанию или туроператора об ухудшении состояния здоровья никто из туристов не обращался. Что касается обращения туристки в социальных сетях, то она обращалась только о переезде в другую гостиницу. Об ухудшении состояния здоровья ни нам, ни страховой компании не сообщалось", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с другими отдыхающими из Украины туристка сейчас переехала в указанную пятизвездочную гостиницу.

Позже Татьяна Копач рассказала СМИ, что людей с плохим самочувствием перевозили одним автобусом, несмотря на возможность передачи инфекции.

Фото: Украинских туристов переселили в другой отель (amcroyalhotel.com-hurghada.com)

Отель, в который определили туристов, по ее словам, оказался на "два класса хуже по условиям проживания".

Позже в новом отеле пострадавшие впервые смогли поесть - им предоставили диетическое питание: рис и овощной бульон. Но самочувствие туристки улучшилось после того, как знакомые привезли из Украины лекарство от отравления.

Напомним, мы писали, что туристов предупредили о грозных явлениях на курортах Турции и Египта.

Также мы писали, что украинцы в Египте сталкиваются с недостатком мест в гостиницах.