"Курорти переповнені, номери закінчуються на очах". Українці в Єгипті стикаються з нестачею місць у готелях

У популярних локаціях Червоного моря змінили правила розміщення туристів

Туристів у Єгипті найближчим часом стане ще більше - готелям на курортах країни дозволили 100-відсоткову заповнюваність. Рішення влади набуло чинності 22 жовтня, повідомило видання Egypt Independent.

Експерти туристичного ринку відзначають: гостей в готелях додасться, адже до цього дозволялося заселяти тільки 70% номерів. Але зі зростаючим турпотоком в країну і успішною кампанією вакцинації попередні обмеження були зняті.

"Такого не було років п'ять". Номери розкуплені на три тижні наперед

Всі готелі в Єгипті заповнені туристами і не бронюють номери для нових гостей на найближчі дати, повідомляє профільне видання Turprofi. Через це трапляються ситуації, коли після прильоту туристів їх не можуть заселити в готель і туроператори шукають альтернативні об'єкти розміщення. У таких ситуаціях спостерігається овербукінг - коли туристів приїжджає більше, ніж можна знайти доступних номерів в готелях.

Фото: У готелях Єгипту дозволили 100% заповнюваність номерів (booking.com)

"Такої ситуації не було вже років п'ять або шість: всі готелі реально стоять "в стопі". У "Coral Travel", наприклад, Шарм-ель-Шейх весь розкуплений до 15 листопада. Я теж бачила інформацію про овербукінги у інших туроператорів. Для мене очевидно, що бронювати Єгипет треба відразу: тут і зараз, чекати нічого. Якщо вирішили їхати - купуйте все заздалегідь", - повідомляє директор "Pronta-Tour" Світлана Тріобчук.

Інформацію про те, що місця в готелях розкуплені на три тижні наперед, підтверджують й інші агенти.

"Єгипет переповнений туристами, вільні кімнати в готелях закінчуються на очах. Наприклад, дорогий п'ятизірковий готель у одних туроператорів доступний тільки з 8 листопада, а в інших по ньому зупинка продажів і зовсім до 14 листопада включно. Тобто майже на три тижні наперед все розкуплено", - зазначає керівник компанії "Санта-Круз" Олександра Скляр.

Деякі готелі стали підвищувати ціни перед заїздом гостей, і тоді туроператорам доводиться "викручуватися" із заселенням туристів.

"У Єгипті відкриті далеко не всі готелі. Раніше вони орієнтувалися на один турпотік, зараз він змінився і попит перевищує пропозицію. Так що готелі можуть диктувати свої умови, підвищувати ціни заднім числом, що ми зараз і спостерігаємо", - описує ситуацію глава "IT-Tour" Юрій Авдєєв.

Фото: Пляж готелю в Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Туристам стали пропонувати "фейкові" тури за низькими цінами

Через великий попит на відпочинок в Єгипті серед туристів з інших країн, для українців "бюджетних" турів вже немає, але при цьому з'явилися оголошення з неіснуючими цінами. Пропозиції з нібито "гарячими" турами в Єгипет стали розсилати туристам деякі агентства, пише профільне видання "Майстер туру".

"Мої туристи показують скріни розсилок, в яких стверджується, що в найближчі дні в Єгипет можна полетіти за 150 доларів на людину з харчуванням і проживанням. У той час як я прекрасно знаю, що після відновлення чартерних рейсів з Росії подібних цін на нашому ринку немає", - розповів директор компанії "Туристична Хата" Олександр Оліфіренко.

Фото: Готель у Хургаді (booking.com)

За його словами, зараз пакетний тур до Єгипту коштує від 500 доларів на двох, і вильотів на цьому тижні дуже мало. Тому низькі ціни в розсилках пишуть, щоб "заманити" клієнта в офіс агентства. Після цього туристу можуть сказати, що "гарячий" тур вже куплений, і запропонують йому вже не "фейковий", а реальний дорожчий турпакет.

Нагадаємо, з початком сезону відпочинку на Шрі-Ланці почався туристичний бум.

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