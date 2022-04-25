Вперше з початку війни. Київський симфонічний оркестр розпочав унікальне турне Європою

Музиканти Київського симфонічного оркестру вирушили в турне по 9 містах Європи, місія якого - розповісти про українську культуру і війну в Україні.

Після виступу 21 квітня у Варшаві музиканти вирушили в Лодзь, також у списку міст – німецькі Дрезден, Лейпциг, Берлін, Вісбаден, Фрайбург, Ганновер і Гамбург, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thefirstnews.com.

Місія туру: українська музика як свідчення європейського світогляду

Музиканти заявили, що збираються доносити європейцям інформацію про війну Росії проти України.

"Сьогодні, під час повномасштабного вторгнення Росії, український народ ціною власного життя продовжує мужньо відвойовувати беззастережне право жити на своїй суверенній території, дотримуючись принципів європейського світогляду.

Фото: На репетиції у Варшаві (facebook.com/KyivSO/Dina Pysarenko)

Тому українські музиканти повинні стати голосом України і голосом тих українців, в яких більше його немає через військову агресію Росії", - розповіли представники оркестру.

Ретельно підбираючи свою музику, щоб відобразити європейський світогляд України, оркестр зіграє українські твори з 1770-х років до сучасних шедеврів.

"Українські роботи в програмі - свідчення того, що Україна ніколи не залишалася осторонь від основних європейських культурних процесів і її спадщина органічно вписується в різноманітну карту великої європейської сім'ї", - зазначили музиканти.

"Резонансна подія, значення якої неможливо переоцінити"

21 квітня оркестру на чолі з диригентом Луїджі Гаггеро акомпанував Польський скрипаль-віртуоз Януш Вавровский, який виконав твори Хенріка Венявського.

"Завдяки цій винятковій ініціативі Київський симфонічний оркестр отримав дозвіл залишити країну, що роздирається війною", - написали у Варшавській філармонії.

Там додали, що це був перший виступ Київського оркестру з початку російського вторгнення в Україну. Так що це унікальний, безпрецедентний проект, музичне і широке значення якого складно порівняти з будь-яким іншим проектом.

"Це неймовірно важлива і резонансна подія, значення якої неможливо переоцінити. Це також свідчить про нашу сильну і відчутну підтримку України. Ми з надією чекаємо разом з усім цивілізованим світом, щоби музи знову зазвучали в Києві", - зазначили у філармонії.

Фото: Колективу давали спеціальний дозвіл від міністерств (facebook.com/KyivSO/Dina Pysarenko)

Спеціальний дозвіл на виїзд музикантів з сім'ями та дітьми

Кілька членів оркестру брали участь у військовій кампанії, тому колективу з 100 осіб знадобився спеціальний дозвіл від міністрів культури і оборони на небезпечний шлях до Варшави. Виконавцям також дозволили привезти свої сім'ї і дітей, давши їм можливість знайти безпеку і спокій.

"В останні тижні ми були розкидані по всій країні, але сьогодні, об'єднавшись, ми з гордістю можемо почати розповідати історію нашої боротьби за незалежність. Ми хочемо, щоб наші концерти дали всім нам надію на мирне майбутнє і віру в те, що Україна стане сильнішою і красивішою, ніж будь-коли раніше", - розповіла виконавчий директор оркестру Ганна Ставиченко.

Віце-прем'єр і міністр культури і спадщини Польщі Петро Глинський зазначив, що українські музиканти своїми виступами несуть сумну інформацію про те, що відбувається в Україні, але з іншого боку – це оптимістичний посил, що культура перемагає зло.

До слова, концерт у Дрезденській філармонії, який відбудеться 25 квітня, можна буде відвідати онлайн.

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