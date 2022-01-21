"Вперше в історії". Стало відомо, скільки іноземців побувало в Україні за минулий рік
Попри пандемію та обмеження, кількість іноземних мандрівників за минулий рік зросла на 26,3%
У 2021 році кількість іноземних туристів, які відвідали Україну склала 4,271 млн осіб. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, кількість іноземних мандрівників за минулий рік зросла на 26,3%, у порівнянні з 2020 роком.
"Попри Covid-19 і різні світові перипетії, люди доволі активно відвідували Україну. Загалом за 2021 рік перетнули кордон 4,2 млн іноземців. Якщо точніше – 4,271 млн іноземців. І для найвимогливіших – 4 271 991 іноземців. Це на 26.3% більше, ніж у 2020", – деталізувала статистичні дані Олеськів.
Крім того, голова ДАРТ Мар'яна Олеськів назвала десять країн за кількістю іноземців, з яких до нашої країни їхали найчастіше.
Десять країн за кількістю іноземців, що в’їхали до України
- Молдова – 1054 тисячі;
- Росія – 519 тисяча;
- Польща – 311 тисяч;
- Білорусь – 273 тисяч;
- Румунія – 264 тисяч;
- Туреччина – 247 тисяч;
- Угорщина – 227 тисяч;
- Німеччина – 154 тисячі;
- Ізраїль – 133 тисячі;
- США – 103 тисячі.
З-поміж країн, які не межують з Україною, до рейтингу включена Туреччина, Німеччина, Ізраїль і США.
Фото: У 2021 році Україну відвідало 4,271 млн іноземних туристів (unsplash.com/Єгенія-Височина)
За даними ДАРТ, до списку потрапили громадяни країн, які активно виявляють інтерес до України й чиї показники, за прогнозами, зростатимуть:
- Саудівська Аравія – 56 тисяч;
- Італія – 56 тисяч;
- Велика Британія – 56 тисячі;
- Грузія – 49 тисяча;
- Азербайджан – 48 тисяч;
- Індія – 48 тисяч;
- Франція – 39 тисяч;
- Чехія – 38 тисяч;
- Словаччина – 31 тисяч;
- Вірменія – 25 тисячі;
- Нідерланди – 24 тисячі.
"Пишаюсь роботою усіх органів влади, завдяки якій Україна вперше в історії спостерігала значний потік гостей з Саудівської Аравії. Це лише початок", – зазначила Олеськів.
Влітку туристи із Саудівської Аравії масово їхали в Україну. Експерти очікують попиту на поїздки в Україну серед туристів з Близького сходу й у 2022 році.
Окремо голова ДАРТ відзначила кількість мандрівників з країн Балтії та активну взаємодію цих держав з Україною:
- Литва – 36 тисяч;
- Латвія – 22 тисяча;
- Естонія – 11 тисяч.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей витратили іноземці в Україні за минулий рік.