Вражаючі місця рідної країни: українець зняв видовищний фільм до 30-річчя незалежності України

19 серпня відбулася прем'єра фільму про Україну "Туристична Україна в просторі й часі". Режисером фільму виступив Сергій Саломатін.

Фільм про подорожі Україною - це некомерційний художній проект, який ставить перед авторами дві амбітні завдання, йдеться у матеріалі, наданому РБК-Україна.

Програма мінімум - це реклама туристичних визначних пам'яток України, створена за допомогою сучасних прийомів зйомки й авторського саундтреку, який в поєднанні з відеорядом створює яскравий ефект.

Трейлер фільму:

Програма максимум - відродити інтерес українців до своєї країни, тому прем'єра роботи приурочена до 30-річного ювілею незалежності України, кажуть автори фільму.

За новими враженнями - у подорожі Україною

"Працюючи в рекламі, я за двадцять з гаком років об'їхав Україну вздовж і впоперек. Так що ідея цього фільму визрівала давно. Ми їздимо за враженнями в інші країни, але іноді варто зупинитися і подивитися по сторонах. Спробуйте - і у вас голова піде обертом від навколишньої краси. Сподіваюся, нам вдалося передати це враження", - розповідає режисер Сергій Саломатін.

Повідомляється, що у фільмі показані не тільки природні ландшафти України або Історичні пам'ятки – зокрема, замки та палаци. Один з "головних героїв" фільму - сам час: не дарма стрічка отримала назву "Туристична Україна в просторі й часі".

Фото: Автори хочуть показати красу України в різні сезони та популяризувати подорожі по країні (надано РБК-Україна)

За словами авторів, вони хотіли відобразити також і матаморфози туристичних визначних пам'яток - як вони змінюються протягом дня і від сезону до сезону.

“Ми хочемо показати всі цикли життя України як самостійного організму, від великих сезонних змін до коротких, добових перетворень. Від Сходу і до Заходу, від пробудження країни навесні, через буйство літа і до завмирання взимку", – пояснює ідею фільму Саломатін.

Над саундтреком до фільму працював композитор Олексій Мікрюков. Він створив музичний ряд в стилістичному діапазоні від джазу до Modern Creative.

Прем'єра фільму відбулася 19 серпня на YouTube.

Раніше повідомлялося, що сім'я українців вирушили в незвичайне турне по Європі.

Також пропонуємо почитати, які події до Дня незалежності підготували для туристів у популярних українських містах.