Впечатляющие места родной страны: украинец снял зрелищный фильм к 30-летию независимости Украины

19 августа состоялась премьера фильма об Украине "Туристична Україна в просторі й часі". Режиссером фильма выступил Сергей Саломатин.

Фильм о путешествиях по Украине - это некоммерческий художественный проект, который ставит перед авторами две амбициозные задачи, идет речь в материале, предоставленном РБК-Украина.

Программа минимум – это реклама туристических достопримечательностей Украины, созданная с помощью современных приемов съемки и авторского саундтрека, который в сочетании с видеорядом создает яркий эффект.

Трейлер фильма:

Программа максимум – возродить интерес украинцев к своей стране, поэтому премьера работы приурочена к 30-летнему юбилею независимости Украины, говорят авторы фильма.

За новыми впечатлениями - в путешествия по Украине

“Работая в рекламе, я за двадцать с лишним лет объехал Украину вдоль и поперек. Так что идея этого фильма вызревала давно. Мы ездим за впечатлениями в другие страны, но иногда стоит остановиться и посмотреть по сторонам. Попробуйте – и у вас голова пойдет кругом от окружающей вас красоты. Надеюсь, нам удалось передать это впечатление”, – рассказывает режиссер Сергей Саломатин.

Сообщается, что в фильме показаны не только естественные ландшафты Украины или исторические памятники – в частности, замки и дворцы. Один из “главных героев” фильма – само время: не зря лента получила название “Туристична Україна в просторі й часі”.

Фото: Авторы хотят показать красоту Украины в разные сезоны и популяризировать путешествия по стране (предоставлено РБК-Украина)

По словам авторов, они хотели отобразить также и матаморфозы туристических достопримечательностей – как они меняются в течение дня и от сезона к сезону.

“Мы хотим показать все циклы жизни Украины как самостоятельного организма, от больших сезонных изменений до коротких, суточных преобразований. От восхода и до заката, от пробуждения страны весной, через буйство лета и до замирания зимой”, – поясняет идею фильма Саломатин.

Над саундтреком к фильму работал композитор Алексей Микрюков. Он создал музыкальный ряд в стилистическом диапазоне от джаза до Modern Creative.

Премьера фильма состоялась 19 августа на YouTube.

Ранее сообщалось, что семья украинцев отправились в необычное турне по Европе.

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