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Літаки, повітряні кулі та вогняні шоу: чим дивуватимуть гостей на День незалежності у популярних містах України

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Вівторок 17 серпня 2021 14:30
Літаки, повітряні кулі та вогняні шоу: чим дивуватимуть гостей на День незалежності у популярних містах України Фото: Заходи до Дня незалежності в містах України (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Як поєднати мандрівку на довгі вихідні з відвідуванням яскравих заходів

Українцям до 30-річчя незалежності країни підготували яскраві та захопливі заходи та розваги. У популярних туристичних локаціях влаштують шоу та проведуть неординарні фестивалі. Поєднати мандрівку Україною та розваги на довгі вихідні можна в багатьох регіонах.

РБК-Україна зібрало найбільш вражаючі заходи, які заплановані на найближчих вихідних.

Київ: яскраві заходи просто неба

В Києві відбудеться перший фестиваль-ярмарок "Мандруй Україною", який проведуть у Музеї просто неба "Пирогів" - музеї народної архітектури та побуту України 22-24 серпня. Будуть представлені всі 24 регіони та АР Крим. Гостям продемонструють ремесла, вироби, також виступлять творчі колективи.

Літаки, повітряні кулі та вогняні шоу: чим дивуватимуть гостей на День незалежності у популярних містах УкраїниФото: Фестиваль повітряних куль у Києві (facebook.com/balloonfest.com.ua)

Також варто побувати на фестивалі повітряних куль у Національному комплексі "Експоцентр України" (ВДНГ) 23-24 серпня. Захід називається "Монгольф’єрія. Я – громадянин" -15 повітряних куль на полі стануть найбільшою фотолокацією столиці у ці дні. Гостям покажуть шоу і дадуть можливість піднятися у прив'язаному кошику на висоту 10 поверху. Вхід - 290 гривен за групу до 10 осіб.

Дніпропетровщина: грандіозне авіашоу і концерт

Видовищне авіашоу "Вільне небо" готується у Майському на Дніпропетровщині. Подія відбудеться 21 серпня. У небі показуватимуть "вищий пілотаж" пілоти-аси, а на сцені виступатимуть українські зірки -, повідомляється на сайті облдержадміністрації.

Літаки, повітряні кулі та вогняні шоу: чим дивуватимуть гостей на День незалежності у популярних містах УкраїниФото: Авіашоу "Вільне небо" (facebook.com/vilnoN)

"Шоу буде потужним. Розшили й концертну програму. Музикою авіафест наповнять популярні співаки", - розповіла заступниця голови Дніпропетровської ОДА Ольга Горб.

Відкриє програму співачка Руслана, потім виступить кумир молоді Ivan NAVI. Авіашоу розпочнеться о 12 годині й триватиме 3 години.

Спочатку козаки із Запорізької області станцюють гопак на сцені, а тоды 30 парашутистів повторять танець у небі. У повітрі розгорнуть величезний прапор України. Літаки кружлятимуть у видовищних кульбітах. На аеродромі працюватимуть дитячі майданчики, фудкорти та ярмарок. Вхід вільний.

Львів і Одеса: концерти просто неба

Насолодитися музикою і піснями можна буде у Музеї народної архітектури та побуту у Львові 22-23 серпня. Родинний концерт відбудеться на галявині. Окрім концерту, гостям також влаштують майстер-класи, прогулянку-квест "Музей зблизька", покажуть шоу від кінологічної школи. Программу заходу детально повідомляють на сайті Львіської місьради. Вхід за музейними квитками.

Літаки, повітряні кулі та вогняні шоу: чим дивуватимуть гостей на День незалежності у популярних містах УкраїниФото: Концерт в Одесі просто неба (facebook.com/OdessaClassics)

Любителів класичної музики в Одесі порадують концерти просто неба, які проведе піаніст, засновник міжнародного фестивалю Odessa Classics Олексій Ботвінов. Виконання класичних творів буде поєднане із відеоінсталяцією, щоб "підвищити градус глядацьких емоцій за допомогою відео- та світлових ефектів".

Одеський Філармонійний Оркестр виступить під керівництвом Хобарта Эрла. 19 серпня відбудеться концерт просто неба "Музика біля моря" біля Колонади Воронцовського палацу. 29 серпня 2021 року - open-air "Музика у фортеці" - у Аккерманській (Білгород-Дністровській) фортеці. Вхід на обидва концерти вільний.

Камянець-Подільський: лицарські бої у старому замку

У Кам’янець-Подільському історичному музеї-заповіднику до дня незалежності проведуть екскурсії та фестиваль. 20 серпня відбудеться музейна година для дошкільнят, потім – історичний квест "Кам'янець в особах в роки незалежності" і колективна виставка.

Літаки, повітряні кулі та вогняні шоу: чим дивуватимуть гостей на День незалежності у популярних містах УкраїниФото: Кам'янець-Подільська фортеця (wikipedia.org)

21 серпня в Старому замку - військово-історичний фестиваль "Остання столиця 1919-2021", під час його відтворять боротьбу 1919 року армії УНР проти Росії. Також 23 серпня запланована екскурсія "Кам'янець - соборна столиця УНР" і квест "Знайди прапор у Кам'янці", 24 серпня – виставка монет і майстер-клас "Оберіг". Участь безкоштовна за попереднім записом.

Тернопіль: глиняні змагання та вогняне шоу

У Тернополі 26-29 серпня в парку Шевченка організують міжнародний фестиваль гончарів "Не святі горшки ліплять". Цьогорічна тематика "Кераміка Княжої доби".

Загалом приймуть участь близько 30 майстрів. Гостям проводитимуть майстер-класи, покажуть виставку кераміки, проведуть сеанси глиняної арт-терапії. Також влаштують веселі глиняні бої та конкурси на вправність серед гончарів. Можна буде відчути дух того часу - подивитися лицарські поєдинки та рукопашні бої, постріляти з лука. У програмі фестивалю – концерт, розіграші призів, вогняне шоу з випалювання величезної глиняної скульптури. Вхід вільний.

Хмельниччина: фестиваль та тревел-фільми просто неба

У відомій туристичній локації Бакота (поряд із затопленим у 1981 році селом) заходи до Дня незалежності заплановані 21-24 серпня. Зокрема, там відбудеться "Етнофестиваль мандрів "Санта Бакота".

Літаки, повітряні кулі та вогняні шоу: чим дивуватимуть гостей на День незалежності у популярних містах УкраїниФото: Краєвид Бакоти (wikipedia.org)

Для гостей запланували кінопокази тревел-фільмів просто неба, яскраві кадри з фотозон, гастро-тури до місцевих виробників, виставки ікон, вишивки та килимів. Також – майстер-класи, туристичний ярмарок, співоче коло та благодійна акція дитячого малюнка.

Фестиваль розрахований на туристів, які приїдуть відпочити у мальовничу локацію на час довгих вихідних. Вхід вільний, за добровільні пожертви.

Нагадаємо, до Дня незалежності вакцинованим від коронавірусу українцям робитимуть подарунки.

Також стало відомо, скільки військових та техніки візьмуть участь у параді до Дня незалежності.

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