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Тепле море від 8 тисяч гривень за тиждень. Стали відомі ціни на новорічні тури в популярні спекотні країни

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Середа 15 грудня 2021 14:00
Тепле море від 8 тисяч гривень за тиждень. Стали відомі ціни на новорічні тури в популярні спекотні країни Фото: Відпочинок на морі взимку (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У топі напрямків - Єгипет, Туреччина і ОАЕ

Тури на Новий рік мають особливий попит серед мандрівників, які на свята хочуть змінити клімат за вікном. Туристичні експерти відзначають: кращі готелі в спекотних країнах вже "розібрали" туристи з інших країн, а з актуальних пропозицій заброньовано і розпродано вже більше третини турів.

Тим часом навіть за два тижні до свят українці можуть знайти путівки за усіма напрямками, які були популярними й у минулих сезонах.

Де можна планувати новорічний відпочинок і скільки коштують тури на курорти – в матеріалі РБК-Україна.

Які країни обирають українські туристи для відпочинку взимку

Перші позиції за популярністю серед туристів в грудні та в новорічний період займають Єгипет і Туреччина, розповідає в коментарі РБК-Україна Олег Кулик, директор мережі туристичних агентств"Поїхали з нами".

"Якщо говорити про основні напрямки, куди можна поїхати українцям і куди зараз літають, то на першому місці – Єгипет, на другому - екскурсійна Туреччина (Стамбул, Каппадокія), потім – ОАЕ", - називає експерт трійку найпопулярніших напрямків.

Тепле море від 8 тисяч гривень за тиждень. Стали відомі ціни на новорічні тури в популярні спекотні країниФото: Відпочинок в Єгипті (booking.com)

Далі в списку найбільш відвідуваних напрямків у грудні 2021 року він перераховує такі країни:

  • Домінікана - (удвічі популярніша, ніж Танзанія). Перше місце серед екзотичних напрямків з минулого року завдяки щоденному чартерному ланцюжку.
  • Танзанія (острів Занзібар) - (удвічі популярніша за Мальдіви, і в чотири рази - за Кубу;
  • Мальдіви (удвічі популярніші за Кубу);
  • Шрі-Ланка;
  • Іспанія;
  • Куба;
  • Італія.

Далі інтерес туристів розподілявся наступним чином: Греція, Грузія, Мексика, Угорщина, Чехія, Фінляндія, Андорра, Франція, Кіпр, Таїланд.

Тепле море від 8 тисяч гривень за тиждень. Стали відомі ціни на новорічні тури в популярні спекотні країниФото: Тури на Мальдіви популярні на Новий рік (unsplash.com/colin-watts)

Полетіти можна в усі популярні країни, але вибір готелів менший

Місць у кращих готелях у багатьох курортних країнах вже майже не залишилося, кажуть туристичні агенти. При цьому туристам пояснюють - об'єкти розміщення стали "в стоп" - всі номери зайняті, тому бронювання для нових постояльців не підтверджуються.

"Не варто плутати "стоп" готелів з можливістю полетіти. Дійсно, є багато готелів, які на Новий рік і Різдво вже не мають вільних місць. Це означає, що варіантів вибору готелів стало менше, місць в конкретному готелі за бажанням туриста може не бути. Але можна вибрати альтернативу", - каже Олег Кулик.

Минулого року була така сама ситуація на Мальдівах і в Танзанії, не вистачало "наземки", зазначає він.

"Але все одно, якийсь із готелів підтверджується. І хоча ситуація не така, як була влітку в Чорногорії, коли було дуже складно знайти готелі, але наближається до такої", - звертає увагу керівник мережі агентств.

Тепле море від 8 тисяч гривень за тиждень. Стали відомі ціни на новорічні тури в популярні спекотні країниФото: Курортні готелі на острові Занзібар (booking.com)

За його інформацією, така тенденція простежується за більшості напрямків. Наприклад, в Єгипті в минулому році було легко забронювати тури, а зараз в цій країні також є проблема з наявністю вільних номерів в готелях.

"Проблема є тільки в тому, щоб забронювати найпопулярніший готель, але немає проблеми вибрати інший і полетіти на відпочинок. У будь-якій країні є номери. Авіаквитки ще є, так що українці потраплять на відпочинок в ту країну, куди хочуть", - зазначає Олег Кулик.

Готелі заповнені, але з'являються відмовні номери, - експерти

Туристи бронюють тури в екзотичні країни в основному на найближчі і новорічні дати, розповіла в коментарі РБК-Україна Тетяна Прокопенко, директор туроператора "Coral Travel".

"Актуальні в цьому сезоні, як і раніше - Мальдіви і Сейшели, а також Шрі-Ланка. На новорічні дати на Мальдівах вже розкуплені найпопулярніші серед наших туристів готелі", - описує вона ситуацію на курортах.

Тепле море від 8 тисяч гривень за тиждень. Стали відомі ціни на новорічні тури в популярні спекотні країниФото: Відпочинок на Шрі-Ланці (unsplash.com/farhath-firows)

За її словами, на Сейшелах користуються найбільшим попитом бюджетні готелі, більшість з яких доступні для бронювання тільки вже після святкового періоду.

Абсолютно за всіма екзотичними напрямками вже понад місяць спостерігається великий попит, дорожчають авіаквитки через брак місць і практично всі якісні готелі в "стопах", звертає увагу Світлана Вітковська, директор туроператора"Центр".

"Полегшало з місцями на курортах, коли через виявлення "Омікрону" деякі країни обмежили сполучення з країнами Африки. Через це готелі отримали скасування бронювань з африканських ринків, і ми отримали вільні місця в готелях для наших туристів – наприклад, на Мальдівах", — розповіла вона.

Тепле море від 8 тисяч гривень за тиждень. Стали відомі ціни на новорічні тури в популярні спекотні країни

Фото: Пляж в Домінікані (booking.com)

Скільки коштують новорічні тури в популярні країни

Якщо ви летите на Новий рік або різдвяні свята, то ціни на тури можуть бути вищі в півтора-два рази, каже Олег Кулик. Така тенденція була завжди.

"На Новий рік зазвичай туристи вибирають не найдешевші тури. Наприклад, на Мальдіви в середньому путівка коштуватиме 2-4 тисяч доларів з людини, хоча там є і дешеві готелі", - розповідає експерт.

Мальдіви - один з найдорожчих напрямків, відпочинок в Танзанії або Домінікані обійдеться дешевше.

Тепле море від 8 тисяч гривень за тиждень. Стали відомі ціни на новорічні тури в популярні спекотні країниФото: Готель на Анталійському узбережжі в Туреччині (booking.com)

На прохання видання Олег Кулик наводить приклади цін на новорічні тури від 7 ночей на двох – в найбюджетніших готелях категорії 3-4* без харчування або зі сніданками на дати вильоту 26-30 грудня.

  • Мальдіви - від 66 тисяч гривень;
  • ОАЕ - від 30 тисяч гривень;
  • Домінікана - від 82 тисяч гривень;
  • Танзанія - від 43 тисяч гривень;
  • Шрі-Ланка - від 52 тисяч гривень;
  • Куба - від 79 тисяч;
  • Єгипет - від 16-17 тисяч гривень;
  • Туреччина (Анталія) - від 20 тисяч гривень.

Зазначимо, раніше ми писали, які тропічні курорти обирають українці для зимової відпустки.

Також були названі 20 кращих міст Європи для новорічних подорожей.

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