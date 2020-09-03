Відпочинок на островах: чому поки не варто купувати тури на Балі та інші екзотичні курорти

Фото: Відпочинок в Домінікані (pixabay.com)

Вибір острівних країн для відпустки українських туристів поки обмежений

Сезон відпочинку на закордонних курортах в умовах карантину приніс багато змін. З одного боку, країни одна за одною вже відкривають свої кордони, а місцева влада заявляє, що повністю готова до приїзду гостей. А з іншого - відкриття кордонів зовсім не означає, що у ці країни легко дістатися. Все ще залишаються проблеми, пов'язані з відсутністю прямого авіасполучення, та й не всі туркомпанії готові продавати туди тури.

Так відбувається, зокрема, з екзотичними країнами й островами. Наприклад, свої двері для туристів відкрила Домінікана, але добратися туди на відпочинок не так просто: доводиться летіти через ті країни, які поки що закриті для туристів.

"З острівних курортів поки не можна поїхати практично нікуди. Сейшели на цю мить взагалі закриті. Балі та Таїланд - теж. Відкриті хіба що тільки Мальдіви й Занзібар (Танзанія), але перельоти здійснюються черга Дубай (ОАЕ). Це означає, що туристам потрібно пред'являти результати тесту на COVID-19 туди й назад навіть для транзиту", - говорить РБК-Україна експерт з туризму Ігор Короленко.

Фото: Пляжі багатьох острівних курортів поки недоступні для туристів (pixabay.com)

За його словами, кордон закривають і відкривають за рішенням урядів тієї чи іншої країни.

"Готелі, авіакомпанії та туркомпанії давно готові у всьому світі, але бізнес не спроможний припинити цей "цирк", - вважає Ігор Короленко.

Коли варто замислюватися про відпочинок у Домінікані, на Балі, Мальдівах та інших екзотичних курортах, щоб безпроблемно туди дістатися - в матеріалі РБК-Україна.

Домінікана: в країну звуть туристів, але долетіти туди непросто

Приймати туристів сьогодні вже готові у Домінікані. За заявами місцевої влади, на відпочинок у країну можна їхати туристам з усіх країн. Вже після прибуття в країну туристи зможуть і отримати страховку, і пройти тест на коронавірус. Результати тестів будуть готові протягом всього 30 секунд. Від туристів не вимагають здавати тести на COVID-19 до прильоту в країну.

Але хоч країна і відкрита для туристів, все ж залишаються великі нюанси логістики, говорить РБК-Україна Наталія Хватова, фахівець з індивідуального туризму з турфірми "Караван Люкс Тур".

"Домінікана відкрита для туристів, але тут виникає логічне запитання: як ви туди долетите? Не попливете ж на човні? (відстань від України до Домінікани становить понад 9 тисяч кілометрів - ред.) Річ у тому, що у нас немає прямих перельотів до Домінікани. Замість цього пропонуються рейси з пересадкою в країнах Європи, яка зараз закрита для українських туристів. До Домінікани перельоти з України на цю мить здійснюються тільки через Париж і Амстердам", - пояснює фахівець.

Зважаючи на це, пасажиру будь-яких авіаліній при цьому треба заздалегідь розуміти, пустять його за маршрутом далі чи ні, підкреслює фахівець (кордони ЄС поки закриті для українських туристів, а в'їзд дозволено тільки окремим категоріям громадян - наприклад, тим, хто має посвідку на проживання в країнах ЄС або є студентом європейських ВНЗ - ред.).

Фото: Домінікана відкрита для туристів, але дістатися туди - часом ціла проблема (pixabay.com)

"Скажімо, якщо у вас рейс до Домінікани з Амстердама на наступний день, то вам потрібно вийти з аеропорту і десь переночувати. Але на території аеропорту готелі немає. Чи готові ви спати на підлозі, не покидаючи територію аеропорту?", - підкреслює Наталія Хватова.

"Виходить, що питання не так у відкритості країни, як у тому, як туди дістатися. Більше того: ціна на переліт в Домінікану зараз висока. Вона вище на 30-40%, ніж була раніше, до карантину. Якщо раніше можна було долетіти не тільки в Домінікану або на Балі за 18 тисяч гривень, то зараз середня вартість квитка сягає 1 тисячі доларів", - зазначає Наталія Хватова.

Водночас, якщо громадянин України знаходиться у США, то відпочити у Домінікані для нього набагато простіше, і територіально ближче.

"Тобто теоретично все можливо, але на практиці це дуже складний процес", - говорить фахівець.

Балі: курортний острів закритий до кінця року

Відомий курортний острів Балі в Індонезії залишиться закритим для іноземних туристів до кінця 2020 року. За словами губернатора Балі Вайана Костера, там ситуація з коронавірусом залишається небезпечною, тому Балі також не може почати прийом іноземців.

Раніше планувалося, що Балі почне приймати іноземців, починаючи з 11 вересня 2020 року. До того ж, місцевий туристичний бізнес серйозно постраждав: понад 2,6 тисячі осіб залишилися без роботи, ще більше людей пішли у неоплачувані відпустки. Але пізніше курортний острів вирішили залишити закритим і далі, до кінця 2020-го.

Фото: На Балі туристи не поїдуть аж до кінця 2020 року (pixabay.com)

У минулому 2019 році курортний острів Балі відвідали понад 6 мільйонів туристів з різних країн. Це - більше третини всіх туристів, які побували в Індонезії. Станом на початок вересня в країні було підтверджено понад 155 тисяч випадків захворюваності COVID-19. При цьому від недуги померли понад 6 тисяч осіб.

"По суті, для наших туристів залишилися відкритими ті ж країни, що й були - Туреччина. Єгипет, Хорватія. Чорногорія, Албанія. Швидше за все, Туреччина продовжить дозвіл на в'їзд для українців на весь рік. Також можна їхати в Емірати. Але там потрібно пред'являти результати тестів на коронавірус", - говорить Наталія Хватова.

Мальдіви: їхати можна, але з результатами тестів

На Мальдіви з України можна летіти у відпустку вже сьогодні. Для в'їзду в країну влада Мальдів буде вимагати наявність негативного результату тесту COVID-19 для в'їзду в країну.

Це має гарантувати захист туристів, заявив міністр туризму країни Абдулла Маусум в ефірі одного з місцевих телеканалів.

"Перевізники flydubai та Emirates нарешті зробили зручні та не тривалі стиковки під вильоти в Україну, багато клієнтів налаштовані відпочивати саме на Мальдівах. Тим більше що альтернативних варіантів відпочинку в Індійському океані немає, за винятком хіба що Занзібару", - говорить профільному виданню "Мастер Тура" директор туроператора "Центр" Світлана Вітковська.

Фото: На Мальдіви з України можна полетіти вже сьогодні (pixabay.com)

Мальдіви відкриті, але і там не все так просто, стверджує Наталя Хватова.

"Річ у тому, що кожен готель може висувати свої правила. Коли плануєте відпочинок на Мальдівах, треба уважно вивчити правила кожного з місцевих готелів. Буває, що там роблять тести на COVID-19 прямо на місці, а в іншому - просять зробити тест заздалегідь. Але в цілому на Мальдіви сьогодні летіти можна, і є стиковки в інших країнах", - пояснює вона.

Коли все ж варто планувати відпочинок на островах?

На думку Наталії Хватової, варто уважно моніторити офіційні заяви держав і також дивитися списки країн, які оновлює Україна. Одну країну в ньому можуть віднести до "зеленої" зони, і тест після приїзду звідти здавати не потрібно. А іншу - в "червоний" список, і тоді після приїзду в Україну треба здавати тест на коронавірус.

"15 вересня буде наступний перегляд списку країн, куди можна їхати. До цього говорити про якийсь масовий туризм на острови я б не наважилася. Але і це не означає, що острови для нас відкриються. Хоч і є певні загальноприйняті норми, але кожна країна приймає рішення від відкриття своїх кордонів індивідуально", - каже вона.

Фото: Перед тим, як планувати відпочинок на островах, треба дізнатись, чи відкрита ця країна (pixabay.com)

За її словами, офіційну інформацію потрібно перевіряти щодня. Адже вона може бути змінена в будь-який момент: як з боку України, так і з боку інших держав.

"Перш ніж щось бронювати, треба вивчити й правила в'їзду до країни. Особливо це стосується лоукостів. Навіть якщо бронювання відкрите, і квитки вільно продаються, то все, що відбувається далі після прибуття в країну - це повністю відповідальність туриста", - говорить Наталія Хватова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще одна курортна країна готова приймати туристів без тестів на коронавірус.

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