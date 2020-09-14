Возвращаетесь из стран "красной" зоны: сообщили важные детали о приложении и самозоляции

Фото: Пассажиры в аэропорту (РБК-Украина)

Что нужно знать туристам о приложении "Дій вдома"

Приложение "Дій вдома" в этом туристическом сезоне стало необходимым элементом для тех туристов, которые возвращаются из отпуска в странах "красной" зоны.

Списки стран "красной" и "зеленой" зон регулярно пересматриваются. И часто бывает, что туристы едут в страну, пока она находится в одном списке, а уже после их возвращения или прямо во время отпуска государство относят к иной категории.

Подобное на протяжении нескольких месяцев случалось неоднократно. К примеру, в "красный" список попадали Албания и Хорватия. Те, кто возвращается из стран "красного" списка, обязаны или пройти двухнедельную самоизоляцию/обсервацию, загрузив на смартфон приложение "Дій вдома", или же пройти в ближайшее время тест на коронавирус. Опять-таки, имея на смартфоне то же приложение.

О том, что нужно знать туристам о работе приложения, какие ошибки совершают прибывшие из стран "красной" зоны и как их не допускать, РБК-Украина рассказал Евгений Горбачев, руководитель департамента разработки программного обеспечения ГП “Дия”.

- Какие тенденции показала практика использования приложения "Дій вдома" за последнее время? Допускают ли прибывающие в Украину ошибки при пользовании приложением? И какие именно?

Одна из основных тенденций и одновременно ошибок, которые показала практика – люди часто подтверждают начало самоизоляции сразу же на границе или в аэропорту. Вместо того чтобы сделать это дома.

Эта тенденция очень сильно и часто ломала процесс. Когда человек приезжал домой и пытался подтвердить свое местонахождение, система автоматически сравнивала его с эталонной точкой, которую изначально указали в аэропорту.

Фото: Туристы нередко ошибочно подтверждают начало самоизоляции сразу же на границе вместо того, чтобы сделать это дома (pixabay.com)

Так возникали проблемы, когда человек физически находится дома, но подтверждения система не дает, так как эталонная точка была поставлена неправильно.

Еще одна ошибка была связана с тем, что люди делали фотографии в масках. Нейронная сеть не может распознать в таком случае лицо пользователя. И люди очень часто не понимали, почему их фото не принимает система.

Сейчас мы отработали систему информирования, пограничники более четко объясняют людям, как пользоваться приложением правильно. В целом, стоит отметить еще одну тенденцию – люди, которые серьезно относятся к вирусу и самоизоляции, гораздо реже сталкиваются с подобными проблемами. Если у них появляются вопросы, они обращаются в службу поддержки, получают консультацию и решают проблему.

- Что делать тем туристам, которые по каким-то причинам не пользуется смартфоном? Например, может быть альтернативой показать на границе тест, сделанный в стране "красной" зоны?

Этими процессами занимаются МОЗ и Центр общественного здоровья. Мы - исключительно разработчики решения, которое должно выполнить проверку, что пользователь, который должен проходить самоизоляцию с помощью приложения, делает это. Очень важно понимать эту структуру.

Насколько мне известно, были случаи, когда тех, кто не имел смартфона или отказывался устанавливать приложение, отправляли на обсервацию или на самоизоляцию под контролем полиции вместо приложения (ранее мы писали, что туристы могут показать на границе результаты тестов, сделанные в странах "красной" зоны).

- Надо ли туристам ли активировать приложение на смартфоне, если они едут из стран "зеленой" зоны? В каких случаях туриста могут попросить это сделать?

Если человек прибыл из "зеленой" зоны, он не должен проходить самоизоляцию. Контроль того, из какой зоны прилетают люди - это задача пограничной службы.

Фото: Туристы не обязаны загружать на смартфон приложение, если едут из стран "зеленой" зоны (pixabay.com)

Поэтому если пограничник путает "зеленую" зону с "красной" и требует от человека установить приложение, само приложение, к сожалению, на это повлиять не может. При авторизации приложение не знает, кто его установил: журналист, чтобы ознакомиться с функционалом, сидя у себя в офисе, или пассажир, который прилетел из-за границы и в аэропорту устанавливает приложение.

Для приложения это обезличенные новые пользователи, которые зарегистрировались на номер телефона. И понять, из какой зоны они прибыли, невозможно. А если дать возможность каждому пользователю самостоятельно вносить данные о стране, откуда они прибыли, то возникает вопрос корректности этих данных. По этой причине функция контроля, откуда прибыл человек и нужно ли ему устанавливать приложение, лежит на пограничной службе.

Чтобы оцифровать и автоматизировать этот процесс, нужен источник данных по "красным" зонам с моментальным и обновлением, так как цвета зон динамично меняются. Также нужен доверенный оцифрованный источник данных, подтверждающий, откуда прибыл человек, установивший приложение прямо сейчас.

- Как поступить, если во время самоизоляции или во время ожидания результатов теста на COVID-19 произошла серьезная поломка телефона, которая требует длительного ремонта?

Важно понимать, что в приложении регистрируется не сам телефон, а номер телефона. Поэтому, если смартфон сломался, то нужно достать сим-карту, вставить ее в другое устройство, установить приложение и продолжить самоизоляцию.

Информация сразу же автоматически подтянется и на другом устройстве.

Фото: В приложении регистрируется не сам телефон, а номер телефона туриста (pixabay.com)

- Если пользователь во время самоизоляции не высылает свое фото после пятого предупреждения, приложение формирует и высылает сообщение в Нацполицию. Сколько раз за время карантинных ограничений уже происходило подобное?

За весь период работы приложения им воспользовались уже более 420 тысяч пользователей. Из них около у 110 тысяч были информирования о потенциальном нарушении самоизоляции. Но в этой ситуации очень важно понимать, что приложение не выписывает штрафы и не говорит о том, что человек нарушил закон.

Приложение лишь информирует о потенциальном нарушении самоизоляции. Это сообщение передается в полицию. И они уже на свое усмотрение делают проверку, исходя из своих процессов и инструкций. Ведь часто бывали ситуации, когда человек действительно сидит дома на самоизоляции и просто игнорирует запросы на верификацию от приложения.

- Есть ли данные о том, сколько людей предпочитает досрочно завершить самоизоляцию, сдав тест на COVID-19, а сколько решает быть на двухнедельной самоизоляции, когда вернулись из зарубежной поездки?

Такой статистики нет, так как источники данных разные. Первый – это Центр общественного здоровья: они дают нам информацию о подтвержденных больных и контактных особах. Еще один источник - Пограничная служба, которая дает нам информацию о тех, кто пересек границу.

В основном, те, кто приезжает из-за заграницы, в большинстве случаев сдают тесты. Ведь даже в аэропорту есть возможность это сделать. А у людей, которые болеют, нет возможности закончить самоизоляцию досрочно. Поэтому такая статистика не совсем релевантна.

Фото: Туристы, приезжающие в Украину, в большинстве сдают тесты, чтобы не проходить самоизоляцию (РБК-Украина)

Сейчас приложение уже несколько недель можно устанавливать не только на украинский номер, но и на любой телефонный номер мира. Также приложение дает возможность при авторизации выбрать язык - украинский или английский. И для иностранных граждан есть возможность также задавать вопросы службе поддержки на английском.

- Нам известно о случаях, когда туристы после возвращения в страну установили приложение, показали его наличие на смартфоне пограничникам, но сотрудники погранслужбы при этом не вносили номера телефонов в базу данных и даже не проверяли, верифицировано ли приложение. Что тогда происходит со статусом самоизоляции туриста?

Сейчас мы готовим большое обновление приложения. В этом релизе изменится процесс взаимодействия с пограничником. Пользователь устанавливает приложение в аэропорту либо при пересечении границы. Он должен ввести номер телефона, получить СМС с временным пин-кодом. Дальше он также должен ввести номер и серию паспорта и ФИО. Эту информацию в приложении он должен также предоставить пограничнику вместе со своим паспортом.

Пограничник должен будет проверить корректность и соответствие введенных данных. И пользователь должен при пограничнике нажать в приложении на кнопку "подтвердить". Так мы хотим сократить время прохождения паспортного контроля и сможем избежать ситуаций, когда пограничники не внесли бы какую-то информацию или внесли ее неправильно.

Такие обновления станут доступны ориентировочно в начале октября.

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