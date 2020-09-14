Повертаєтеся з відпустки: в Україні придумали, як спростити проходження контролю на кордоні

Нововведення торкнеться тих, хто прибуває з країн "червоної" зони
Українські туристи нерідко стикаються з ситуацією, коли країна, де вони відпочивають, потрапляє в "червону" зону. Тоді після повернення звідти треба або перебувати на двотижневій самоізоляції/обсервації, або здавати тест на COVID-19.
Але буває, що при перетині кордону прикордонники вносять інформацію про туриста в базу даних невірно. Приміром, не перевіряють, чи встановив турист додаток "Дій вдома" для контролю самоізоляції. Часто допускають помилки й самі туристи, що ускладнює процес проходження усіх процедур контролю. Наприклад, їдуть додому і висилають своє фото в масках, що ускладнює процес ідентифікації особистості.
На початку жовтня у програмі "Дій вдома" з'явиться оновлення. Воно має скоротити час проходження паспортного контролю на кордоні, а також націлене боротися з помилками, коли прикордонники не внесли б якусь інформацію в базу даних або ж внесли її туди неправильно.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Євген Горбачов, керівник департаменту розробки програмного забезпечення ДП "Дія".
"Зараз ми готуємо велике оновлення додатку. У цьому релізі зміниться процес взаємодії з прикордонником. Користувач встановлює додаток в аеропорту або при перетині кордону", - заявив Євген.
Як буде виглядати взаємодія туристів з прикордонниками?
- турист, який повертається з країн "червоної зони", повинен буде ввести номер телефону, потім - отримати СМС з тимчасовим пін-кодом;
- туристу треба ввести номер і серію паспорта та ПІБ;
- цю інформацію в додатку "Дій вдома" турист має надати прикордоннику разом зі своїм паспортом;
- прикордонник повинен буде перевірити коректність та відповідність введених даних;
- користувач повинен буде при прикордоннику натиснути у додатку кнопку "підтвердити".
"Так ми хочемо скоротити час проходження паспортного контролю і зможемо уникнути ситуацій, коли прикордонники не внесли б якусь інформацію або внесли її неправильно. Такі оновлення стануть доступні орієнтовно на початку жовтня", - підкреслив керівник департаменту.
Нагадаємо, раніше українцям розповіли важливі деталі про тести на COVID-19 після повернення з країн "червоної" зони.
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