Повертаєтеся з відпустки: в Україні придумали, як спростити проходження контролю на кордоні

Українські туристи нерідко стикаються з ситуацією, коли країна, де вони відпочивають, потрапляє в "червону" зону. Тоді після повернення звідти треба або перебувати на двотижневій самоізоляції/обсервації, або здавати тест на COVID-19.

Але буває, що при перетині кордону прикордонники вносять інформацію про туриста в базу даних невірно. Приміром, не перевіряють, чи встановив турист додаток "Дій вдома" для контролю самоізоляції. Часто допускають помилки й самі туристи, що ускладнює процес проходження усіх процедур контролю. Наприклад, їдуть додому і висилають своє фото в масках, що ускладнює процес ідентифікації особистості.

На початку жовтня у програмі "Дій вдома" з'явиться оновлення. Воно має скоротити час проходження паспортного контролю на кордоні, а також націлене боротися з помилками, коли прикордонники не внесли б якусь інформацію в базу даних або ж внесли її туди неправильно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Євген Горбачов, керівник департаменту розробки програмного забезпечення ДП "Дія".

Фото: Нововведення має скоротити час на проходження паспортного контролю на кордоні (pixabay.com)

"Зараз ми готуємо велике оновлення додатку. У цьому релізі зміниться процес взаємодії з прикордонником. Користувач встановлює додаток в аеропорту або при перетині кордону", - заявив Євген.

Як буде виглядати взаємодія туристів з прикордонниками?

- турист, який повертається з країн "червоної зони", повинен буде ввести номер телефону, потім - отримати СМС з тимчасовим пін-кодом;

- туристу треба ввести номер і серію паспорта та ПІБ;

- цю інформацію в додатку "Дій вдома" турист має надати прикордоннику разом зі своїм паспортом;

- прикордонник повинен буде перевірити коректність та відповідність введених даних;

- користувач повинен буде при прикордоннику натиснути у додатку кнопку "підтвердити".

"Так ми хочемо скоротити час проходження паспортного контролю і зможемо уникнути ситуацій, коли прикордонники не внесли б якусь інформацію або внесли її неправильно. Такі оновлення стануть доступні орієнтовно на початку жовтня", - підкреслив керівник департаменту.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли важливі деталі про тести на COVID-19 після повернення з країн "червоної" зони.

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