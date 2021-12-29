Відновлення мандрів. Яким видався 2021 рік для туризму в Україні та світі

Минулий рік поставив туристичну галузь в екстремальні умови, кардинально змінивши сучасні тренди розвитку туризму та підхід туристів до вибору країн для відпочинку. Цьогоріч нам усім знову довелося зіткнулися з багатьма викликами, однак були й позитивні моменти.

Як показують світові тенденції, перше півріччя 2021 року виявилось більш успішним для туристичної галузі, ніж карантинний 2020 рік. Протягом цього року світ стрімко наближався до позитивного сценарію відновлення туризму. Однак з вересня 2021 року кількість туристів різко зменшилась, що було спричинено зміною погодних умов та низкою непередбачуваних факторів.

Наразі кількість міжнародних туристів майже досягла позначки негативного сценарію. Водночас у більшості країн переконані, що повноцінне відновлення туризму й повернення до "доковідних" показників у їхніх країнах відбудеться до 2024 року.

За офіційними дослідженнями Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO), протягом останніх двох років відбулися зміни за чотирма основними напрямками.

По-перше, внутрішній туризм демонструє позитивні показники, оскільки люди почали більше подорожувати власними країнами й обирати дестинації ближче до дому.

оскільки люди почали більше подорожувати власними країнами й обирати дестинації ближче до дому. По-друге, плануючи свої поїздки, мандрівники все частіше почали звертати увагу на автентичність, екологічність та локальний бренд.

По-третє, в умовах тотальних карантинних обмежень надзвичайною популярністю тепер користується зелений або сільський туризм , що максимально забезпечує соціальну дистанцію та усамітнення.

, що максимально забезпечує соціальну дистанцію та усамітнення. По-четверте, у 2021 році збільшилась середня тривалість подорожей, а відповідно й відбулося значне збільшення витрат.

Фото: За даними UNWTO, 21% всіх напрямків по світу все ще повністю закриті для туризму станом на листопад 2021 року

Внутрішній туризм - "трамплін" для розвитку галузі

Не хочу повторюватися, але мусимо визнати, що в Україні 2020 та 2021 роки були важкими для всіх учасників сфери гостинності. Однак, як не парадоксально, ця криза відкрила перед нами низку нових можливостей, а вітчизняна туристична галузь за цей період зробила колосальний стрибок у своєму розвитку.

Протягом 2021 року ДАРТ зосередився на двох напрямках – проєкту Visit Ukraine Now, створеному для комунікації з потенційними туристами у різних країнах світу та проєкту “Мандруй Україною”, який запустили ще у 2019 році з метою популяризації подорожей українців всередині країни.

Зараз програма “Мандруй Україною” має охоплення близько 10 мільйонів у соцмережах, банерній рекламі та в діджиталі. Також ми запустили зовнішню рекламу з посилом вакцинуватися і мандрувати безпечно.

Фото: З хештегом "Мандруй Україною" туристи публікують тисячі постів у соцмережах (скриншот з сайту instagram.com)

Під час пандемії Covid-19 саме внутрішній туризм став "трампліном" для відновлення галузі. Відстежуючи суму туристичного збору, можна сказати, що туристичні потоки продовжують стрімко зростати: протягом 9 місяців 2021 року відбулося зростання на 20% у порівнянні з "доковідним" 2019 роком.

Україна стала ТОП-1 туристичним ринком для громадян з Саудівської Аравії

Спільно з Міністерством охорони здоровʼя України нам все ж вдалося залишити кордони відкритими. 2021 рік показує, що іноземцям Україна цікава, вони готові сюди їхати та витрачати гроші. Найбільш промовистий приклад – туристичний "бум" з боку громадян Королівства Саудівська Аравія, яких за 2021 рік прибуло до України близько 50 тисяч.

Якщо порівнювати з попереднім роком, коли їх було лише 547 осіб, то різниця не просто очевидна – вона колосальна. В середньому кожен громадянин КСА протягом перебування в Україні витрачає близько 2 тисяч доларів США. За нашими попередніми підрахунками, з початку цього року вони вже залишили майже 100 мільйонів доларів, що важливо для розвитку нашої економіки.

Арабські туристи в Україні: чому до нас масово їдуть мандрівники з Саудівської Аравії

Так, коли в усьому світі тривав занепад туристичної галузі, за певними показниками в Україні ми вже перевищили навіть доковідні роки і, звичайно, це лише початок.

Ємність українського туристичного ринку – це мільярди гривень. Наше завдання – сприяти їх залученню і допомогти українській економіці працювати ефективніше. Йдеться про безпеку, сервіс, гостинність та, головне, чесні та зрозумілі правила для усіх учасників сфери гостинності. Дуже багато чого ще потрібно втілити, але перші кроки вже зроблені.

Фото: Туристи з Саудівської Аравії масово їхали в Україну у 2021 році (РБК-Україна/Віталій Носач)

Загалом іноземець в середньому витрачає близько 900 дол протягом 4-7 днів перебування в країні. На це варто орієнтуватись нашому бізнесу, який працює в індустрії туризму.

Наступного року очікуємо значного притоку гостей з-за кордону. При цьому географія дуже різноманітна: від країн Арабської Затоки, Туреччини до країн Європи, зокрема, Німеччини та Польщі. Прогнози дуже оптимістичні й мають позитивно вплинути як на прибутковість підприємців, так і на збільшення надходжень до державного бюджету.

Дуже важливо сформувати в Україні культуру подорожей

Протягом останніх років Україна здійснила чималий прорив у будівництві доріг та різних інфраструктурних проєктів. Це помітно у всіх регіонах.

На сьогодні найперспективнішими регіонами є захід та південь України. Якщо говоримо про захід, то це Івано-Франківщина, Закарпаття та Львівська, якщо про південь - Одещина, Миколаївщина та Херсонщина. Це ті області, які вже скоро зможуть на рівні з нашими найрозкрученішими туристичними осередками (Києвом, Львовом та Одесою) якісно приймати мандрівників, зокрема іноземних.

Звичайно, COVID-19 вніс корективи. З одного боку, люди більше залишались удома або не змогли виїхати за кордон. З іншого – зріс попит на подорожі всередині країни.

Цього року зріс попит на подорожі всередині країни (на фото – архітектура міста Кропивницький) (РБК-Україна)

В Україні справді є чимало цікавих, але недооцінених або взагалі не відкритих туристам місць. Ми часто шукаємо чогось незвичного та унікального далеко за кордоном, але найчастіше справжня краса значно ближче, ніж нам здається.

Саме тому важливим також для нас було проведення своєрідного аудиту та збір інформації про усі туристичні об’єкти: як успішні, так і забуті точки на мапі України. Наше головне завдання - сформувати в Україні відповідну культуру подорожей, щоб люди не сиділи вдома, а подорожували, досліджували свою країну, її культуру та історію, показували її красу дітям.

Локації в Україні, які стануть справжнім відкриттям. Куди вирушити у мандрівку по країні

Найчастіше справжня краса значно ближче, ніж нам здається (на фото - Чернігів) (РБК-Україна)

Також цьогоріч ми провели декілька досліджень та опитувань, щоб отримати якісну аналітику за двома напрямками: що насправді може запропонувати Україна своїм громадянам і що може запропонувати іноземцям. Усі результати досліджень будуть оприлюднені в січні 2022 року.

Попереду ще багато роботи, але я впевнена, що туристична галузь і сфера гостинності зможуть внести свій значний вклад в розвиток вітчизняної економіки та зробити Україну справді цікавою дестинацією для всього світу.

Нагадаємо, раніше ми склали для вас путівник найцікавішими локаціями Закарпаття для зимового відпочинку.