"Воронцовське чудо" і об’єкти Городецького: село на Черкащині дивує туристів незвичними локаціями

Що подивитися у селі Мошни під час мандрівки
Не так багато в Україні сіл, яким варто присвятити цілу окрему поїздку вихідного дня. Але є й такі, що за кількістю історичних пам'яток та цікавих локацій становлять конкуренцію навіть деяким великим містам. Одне із таких сіл - Мошни на Черкащині.
Село розташоване 30 кілометрів від Черкас. Воно дивує туристів незвичайними пам’ятками з багаторічною історією. Які, здається, чудом опинилися у селі. Тут є і парк, де близько двох сотень років тому прогулювався князь Воронцов з дружиною. Сьогодні пропонуємо прогулятися тут і вам.
Що подивитись у Мошнах
Преображенська церква, збудована за проектом італійського архітектора;
Дерев'яні будиночки архітектора Городецького;
"Наймолодший" музей Тараса Шевченка;
Римо-католицький костел;
Будівля Еллінської школи (сьогодні - закинута)
Локація з багатою історією
В Мошни приїжджає не так багато туристів, хоча село цілком могло б стати повноцінним туристичним центром регіону. На жаль, його туристичний потенціал використовується сьогодні далеко не повною мірою.
Село розпочинає свою історію з 1494 року, коли Черкаський намісник Кмит Олександрович отримав дозвіл на розбудову цих земель. З того часу ці місця змінили багато власників.
У 1819 році Мошни перейшли у власність доньці Браницьких - Єлизаветі, майбутній дружині князя Михайла Воронцова. Потім населений пункт став головною резиденцією Воронцова. Поруч, на пагорбах Мошногорського кряжу, князь побудував великий палац на 80 кімнат.
Палац оточував великий ліс протяжністю у 27 кілометрів. Його князь переробив на англійський пейзажний парк. Кажуть, на той час це був найбільший англійський парк в усій Європі.
Зараз на в’їзді до села можна побачити два дерева - вільху і дуб, які зрослися стовбурами. Їх місцеві називають "деревом кохання". Тут пари чіпляють стрічки, вірячи у вічне кохання. За легендою, на цьому місці колись зупинилися козак та його кохана. Вони тікали від татарів і, аби не потрапити у ворожий полон, завмерли тут навіки.
На Мошногірському узвишші побудували 58-метрову вежу князя Святослава, відому в народі як Мошнівський стовп. Через весь парк простяглася Графська дорога, або як її зараз називають "Дорогою життя". Висота місцевості - 160-180 метрів над рівнем моря.
Найвища точка – гора Стрілиця висотою у 202 метри. Далі - Софіїна Гора, названа на честь доньки Воронцова Софії. Кажуть, вона у віці дев'яти років під час прогулянки впала з коня і ледь не померла. На місці падіння за наказом її матері було встановлено Софіїв стовп. На жаль, 1920 року замок було зруйновано та пограбовано більшовиками.
Під час розбудови місцевого господарства в Мошнах було виявлено навіть поселення черняхівської культури (3-7 століття н.е) - предтечі Київської Русі.
Дерев'яні будівлі Городецького
У 1884 році після смерті Воронцова, Катерина Балашова успадкувала цей маєток і почала активно його розбудовувати. За її наказом у 1890 році було споруджено лікарню, а її проект власниця замовила у славнозвісного архітектора Владислава Городецького.
До нашого часу зберігся у первісному вигляді один корпус лікарні - оригінально декорована дерев'яна споруда, яку теж спорудили за проектом Городецького.
Лікарня будувалася у два етапи. Перші два корпуси, дерев'яні одноповерхові споруди, декоровані різьбленням, були відкриті в 1894 році. Там були обладнані палати на десять місць, приймальне відділення, кабінет лікаря, операційна, кухня та аптека. Яка, на жаль, до наших днів не збереглася.
Другий етап будівництва припав на 1905 рік: тоді було збудовано ще два дерев'яних корпуси в тому ж стилі. Один з них, будинок лікаря, зберігся до наших днів.
Церква за проектом італійського архітектора
"Візитівка" села Мошни - Преображенська церква, збудована у нехарактерному для православ'я стилі неоготики. Будівництво Спасо-Преображенської церкви в Мошнах розпочали 1830 року за наказом Михайла Воронцова на місці, де колись стояла дерев'яна церква. Будівництво було завершено 1839 року.
Автор проекту церкви - італійський архітектор Георгій (Джорджо) Торічеллі, який на той час обіймав посаду міського архітектора Одеси. Будівництвом керував інженер Терентій Ступников. Після відкриття церква стала ключовим елементом палацово-паркового ансамблю Воронцова.
На вході до церкви - вишукана вежа, кути якої підкреслені тонкими пінаклями - невеликими декоративними вежами. Бічні фасади церкви поділені на окремі "ділянки" тими ж пінаклями.
Кожна з "ділянок" має власну прибудову - імітацію каплиці й прикрашену фігурним дахом. Такі ж елементи архітектури були застосовані й при будівництві Воронцовського палацу в Алупці.
У 1857 році в Мошнах було побудовано костел. Це будівля часів Радзивілів – Потоцьких, XIX сторіччя. Зараз костел, на жаль, не використовується за призначенням.
1917 року була здійснена спроба зруйнувати церкву. На щастя, ця спроба виявилася невдалою. Вже у 1926 році костел отримав статус архітектурної пам’ятки й непогано зберігся до наших днів.
Перший пароплав
Кажуть, що перший пароплав на Дніпрі побудували саме в Мошнах у 1823 році. Буксирний пароплав зробили кріпаки за наказом того ж графа Воронцова. А місцевий мошнівський коваль встановив на нього парову машину потужністю у шість із половиною кінських сил. Ця історія розписана на пам'ятному знаку, який тут встановили вже в наші дні.
Ще одна пам’ятка села - Еллінська школа, заснована Катериною Балашовою 1901 року як навчальний заклад для дівчат. На жаль, сьогодні будівля закинута.
"Наймолодший" музей Тараса Шевченка
Музей Тараса Шевченка в Мошнах - "наймолодший" музей Кобзаря. Його відкрили 6 січня 2014 року на честь 200-річчя з народження поета.
Теперішній музей - це колишній заїжджий двір Нагановського, де Тарас Шевченко жив кілька днів після звільнення з-під арешту в червні 1859-го.
Від заїжджого двору зберігся житловий будинок, де і розмістилася основна експозиція музею. Збережене й оригінальне планування будинку. У кімнатах у якості експозиції виставлені оригінальні меблі XIX століття, домашнє начиння.
Корисна інформація
До села Мошни можна доїхати з Черкас громадським транспортом або ж власним авто, рухаючись трасою Р10.
Часи роботи музейного комплексу:
з 10:00 до 18:00,.
Вихідні – понеділок та вівторок.
Контактна інформація: +38 (047) 237-20-91.
Нагадаємо, раніше ми писали, чим унікальне село на Черкащині дивує туристів.
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