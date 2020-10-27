"Воронцовське чудо" і об’єкти Городецького: село на Черкащині дивує туристів незвичними локаціями

Не так багато в Україні сіл, яким варто присвятити цілу окрему поїздку вихідного дня. Але є й такі, що за кількістю історичних пам'яток та цікавих локацій становлять конкуренцію навіть деяким великим містам. Одне із таких сіл - Мошни на Черкащині.

Село розташоване 30 кілометрів від Черкас. Воно дивує туристів незвичайними пам’ятками з багаторічною історією. Які, здається, чудом опинилися у селі. Тут є і парк, де близько двох сотень років тому прогулювався князь Воронцов з дружиною. Сьогодні пропонуємо прогулятися тут і вам.

Що подивитись у Мошнах

Преображенська церква, збудована за проектом італійського архітектора;

Дерев'яні будиночки архітектора Городецького;

"Наймолодший" музей Тараса Шевченка;

Римо-католицький костел;

Будівля Еллінської школи (сьогодні - закинута)

Локація з багатою історією

В Мошни приїжджає не так багато туристів, хоча село цілком могло б стати повноцінним туристичним центром регіону. На жаль, його туристичний потенціал використовується сьогодні далеко не повною мірою.

Село розпочинає свою історію з 1494 року, коли Черкаський намісник Кмит Олександрович отримав дозвіл на розбудову цих земель. З того часу ці місця змінили багато власників.

У 1819 році Мошни перейшли у власність доньці Браницьких - Єлизаветі, майбутній дружині князя Михайла Воронцова. Потім населений пункт став головною резиденцією Воронцова. Поруч, на пагорбах Мошногорського кряжу, князь побудував великий палац на 80 кімнат.

Фото: У Мошнах збереглися будівлі, зведені за проектами відомих архітекторів зі світовим іменем, що доволі рідко трапляється у селах (beket.com.ua)

Палац оточував великий ліс протяжністю у 27 кілометрів. Його князь переробив на англійський пейзажний парк. Кажуть, на той час це був найбільший англійський парк в усій Європі.

Зараз на в’їзді до села можна побачити два дерева - вільху і дуб, які зрослися стовбурами. Їх місцеві називають "деревом кохання". Тут пари чіпляють стрічки, вірячи у вічне кохання. За легендою, на цьому місці колись зупинилися козак та його кохана. Вони тікали від татарів і, аби не потрапити у ворожий полон, завмерли тут навіки.

Фото: На в'їзді в село закохані пари вже багато років поспіль вішають стрічки (discover.ua)

На Мошногірському узвишші побудували 58-метрову вежу князя Святослава, відому в народі як Мошнівський стовп. Через весь парк простяглася Графська дорога, або як її зараз називають "Дорогою життя". Висота місцевості - 160-180 метрів над рівнем моря.

Найвища точка – гора Стрілиця висотою у 202 метри. Далі - Софіїна Гора, названа на честь доньки Воронцова Софії. Кажуть, вона у віці дев'яти років під час прогулянки впала з коня і ледь не померла. На місці падіння за наказом її матері було встановлено Софіїв стовп. На жаль, 1920 року замок було зруйновано та пограбовано більшовиками.

Під час розбудови місцевого господарства в Мошнах було виявлено навіть поселення черняхівської культури (3-7 століття н.е) - предтечі Київської Русі.

Фото: "Софіїв" стовп зберігся до наших часів (beket.com.ua)

Дерев'яні будівлі Городецького

У 1884 році після смерті Воронцова, Катерина Балашова успадкувала цей маєток і почала активно його розбудовувати. За її наказом у 1890 році було споруджено лікарню, а її проект власниця замовила у славнозвісного архітектора Владислава Городецького.

До нашого часу зберігся у первісному вигляді один корпус лікарні - оригінально декорована дерев'яна споруда, яку теж спорудили за проектом Городецького.

Лікарня будувалася у два етапи. Перші два корпуси, дерев'яні одноповерхові споруди, декоровані різьбленням, були відкриті в 1894 році. Там були обладнані палати на десять місць, приймальне відділення, кабінет лікаря, операційна, кухня та аптека. Яка, на жаль, до наших днів не збереглася.

Фото: У селі Мошни збереглася будівля, зведена за проектом Владислава Городецького (beket.com.ua)

Другий етап будівництва припав на 1905 рік: тоді було збудовано ще два дерев'яних корпуси в тому ж стилі. Один з них, будинок лікаря, зберігся до наших днів.

Церква за проектом італійського архітектора

"Візитівка" села Мошни - Преображенська церква, збудована у нехарактерному для православ'я стилі неоготики. Будівництво Спасо-Преображенської церкви в Мошнах розпочали 1830 року за наказом Михайла Воронцова на місці, де колись стояла дерев'яна церква. Будівництво було завершено 1839 року.

Автор проекту церкви - італійський архітектор Георгій (Джорджо) Торічеллі, який на той час обіймав посаду міського архітектора Одеси. Будівництвом керував інженер Терентій Ступников. Після відкриття церква стала ключовим елементом палацово-паркового ансамблю Воронцова.

Фото: Преображенська церква у селі Мошни (vlasno.info)

На вході до церкви - вишукана вежа, кути якої підкреслені тонкими пінаклями - невеликими декоративними вежами. Бічні фасади церкви поділені на окремі "ділянки" тими ж пінаклями.

Кожна з "ділянок" має власну прибудову - імітацію каплиці й прикрашену фігурним дахом. Такі ж елементи архітектури були застосовані й при будівництві Воронцовського палацу в Алупці.

Фото: Церква - головна "візитівка" села (vlasno.info)

У 1857 році в Мошнах було побудовано костел. Це будівля часів Радзивілів – Потоцьких, XIX сторіччя. Зараз костел, на жаль, не використовується за призначенням.

1917 року була здійснена спроба зруйнувати церкву. На щастя, ця спроба виявилася невдалою. Вже у 1926 році костел отримав статус архітектурної пам’ятки й непогано зберігся до наших днів.

Фото: Костел у селі Мошни (vlasno.info)

Перший пароплав

Кажуть, що перший пароплав на Дніпрі побудували саме в Мошнах у 1823 році. Буксирний пароплав зробили кріпаки за наказом того ж графа Воронцова. А місцевий мошнівський коваль встановив на нього парову машину потужністю у шість із половиною кінських сил. Ця історія розписана на пам'ятному знаку, який тут встановили вже в наші дні.

Ще одна пам’ятка села - Еллінська школа, заснована Катериною Балашовою 1901 року як навчальний заклад для дівчат. На жаль, сьогодні будівля закинута.

"Наймолодший" музей Тараса Шевченка

Музей Тараса Шевченка в Мошнах - "наймолодший" музей Кобзаря. Його відкрили 6 січня 2014 року на честь 200-річчя з народження поета.

Фото: Новий музей Тараса Шевченка в селі Мошни (discover.ua)

Теперішній музей - це колишній заїжджий двір Нагановського, де Тарас Шевченко жив кілька днів після звільнення з-під арешту в червні 1859-го.

Від заїжджого двору зберігся житловий будинок, де і розмістилася основна експозиція музею. Збережене й оригінальне планування будинку. У кімнатах у якості експозиції виставлені ​​оригінальні меблі XIX століття, домашнє начиння.

Фото: Режим роботи музею (discover.ua)

Корисна інформація

До села Мошни можна доїхати з Черкас громадським транспортом або ж власним авто, рухаючись трасою Р10.

Часи роботи музейного комплексу:

з 10:00 до 18:00,.

Вихідні – понеділок та вівторок.

Контактна інформація: +38 (047) 237-20-91.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим унікальне село на Черкащині дивує туристів.

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