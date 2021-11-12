Ворохта, Рахів, Буковель. Знакові локації Карпат, до яких варто запланувати поїздку взимку

На гірськолижні курорти в грудні запустять сім поїздів

Дістатися в найпопулярніші локації зимових Карпат стане простіше. З 12 грудня в напрямку Буковеля запустять сім нових поїздів, повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

У зимовому графіку запустять 7 поїздів, які йтимуть з різних міст України до Рахова та Ворохти. Їх особливість в тому, що вони будуть проходити через станцію Татарів, яка знаходиться ближче за інші залізничні пункти до популярного курорту в урочищі Буковель в Івано-Франківській області.

Відзначається, що від станції до курортної локації – 15 кілометрів, це 20 хвилин в дорозі. Для зручності туристів, які прибувають в Татарів, будуть організовані автобусні трансфери в Буковель за фіксованою ціною 50 гривень. Крім того, саму станцію збираються перейменувати в "Татарів-Буковель", а також провести її реновацію для зручності пасажирів.

Якими поїздами можна буде дістатися на головний гірськолижний курорт країни і чим цікаві кінцеві станції для туристів - в матеріалі РБК-Україна.

Фото: Зима в Буковелі (unsplash.com/dmytro-pidhrushnyi)

Сім поїздів з різних міст. Як доїхати в Карпати взимку

Вирушити на зимовий відпочинок в гори зможуть жителі Харкова, Маріуполя, Києва, Одеси, Миколаєва, Полтави та Кременчука. Згідно з новим графіком, через Буковель курсуватимуть такі поїзди:

№5/6 Маріуполь-Рахів; №15/16 Харків-Рахів; №55/56 Київ-Рахів; №95/96 Київ-Рахів; №25/26 Одеса-Рахів; №125/126 Миколаїв-Рахів; №130/129 Кременчук - Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава - Ворохта).

Всі вони робитимуть зупинку на станції Татарів, звідки туристи зможуть дістатися до запланованих локацій Карпат.

Міст-віадук і водоспади. Що подивитися у Ворохті та її околицях

Високогірний курорт в Івано-Франківській області за 30 кілометрів від Буковеля приваблює туристів також лижними трасами, які підходять для новачків і дітей, а ще походами в гори - там починаються маршрути на Говерлу, а поруч ще одна мальовнича гора - Піп-Іван. Також в околицях чимало пам'яток. Наприклад, мальовничі водоспади.

Фото: Віадук у Ворохті (РБК-Україна)

У Ворохті знаходиться один з найдовших в Європі (більше ста метрів) залізничних мостів-віадуків. Міст був побудований ще за часів Австро-Угорщини. Потяги по ньому не ходять, але увага туристів не слабшає.

Втім, курорт Ворохта ще в радянські часи був популярним місцем для зимових видів спорту. На доказ можна побачити частково збережену конструкцію лижного трампліну. Зараз це невеликий гірськолижний курорт з декількома трасами і підйомниками.

З архітектурних пам'яток туристам сподобається відреставрована каплиця 16 століття, а також чимало старовинних дерев'яних будинків.

Фото: Катання на лижах у Ворохті (booking.com)

Рахів на Закарпатті: водоспади, дендропарк та гуцульська різьба

Виходити поруч з Буковелем з поїзда не обов'язково - туристам може сподобатися відпочинок серед гір і в Закарпатті. Туристам рекомендують провести в Рахові як мінімум кілька днів, щоб відчути колорит в найбільш високогірному місті України.

У туристичному центрі "Турінформ Закарпаття" перераховують найцікавіші факти і пам'ятки Рахова.

Місто знаходиться на висоті 430 м над рівнем моря, а місцеві жителі живуть і на висоті 1200 м.

У Рахові починаються Чорногірський, Мармароський та Свидовецький гірські масиви.

На туристичних маршрутах знаходиться безліч мінеральних джерел і струмків з прісною водою.

У місті є три водоспади, які варто побачити туристам.

Тут ростуть модрини - хвойні дерева, які скидають листя на зиму. Алея модрин там - найбільша і найстаріша в Європі.

Унікальні дерева-рекордсмени також ростуть у Рахові: буки та ялівець.

У Рахові можна подивитися частину укріплень лінії Арпада, що залишилася з часів Другої світової війни.

Фото: Міст у Рахові (tourinform.org.ua)

Крім того, туристам пропонують відвідати музеї гуцульської різьби і бринзи, спробувати місцеві страви і продукцію сироварень, побачити пам'ятник гуцулам і храм 19 століття.

Раніше стало відомо, що головні курорти Карпат стануть доступнішими туристам з трьох країн.

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