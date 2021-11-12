ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Ворохта, Рахов, Буковель. Знаковые локации Карпат, в которые стоит запланировать поездку зимой

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 17:00
Ворохта, Рахов, Буковель. Знаковые локации Карпат, в которые стоит запланировать поездку зимой Фото: Поезда в Карпаты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

На горнолыжные курорты в декабре запустят семь поездов

Добраться в самые популярные локации зимних Карпат станет проще. С 12 декабря в направлении Буковеля запустят семь новых поездов, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В зимнем графике запустят 7 поездов, которые будут идти из разных городов Украины в Рахов и Ворохту. Их особенность в том, что они будут проходить через станцию Татаров, которая находится ближе других железнодорожных пунктов к популярному курорту в урочище Буковель в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что от станции до курортной локации – 15 километров, это 20 минут в пути. Для удобства туристов, которые прибывают в Татаров, будут организованы автобусные трансферы в Буковель по фиксированной цене 50 гривен. Кроме того, саму станцию собираются переименовать в "Татаров-Буковель", а также провести ее реновацию для удобства пассажиров.

Какими поездами можно будет добраться на главный горнолыжный курорт страны и чем интересны конечные станции для туристов – в материале РБК-Украина.

Ворохта, Рахов, Буковель. Знаковые локации Карпат, в которые стоит запланировать поездку зимойФото: Зима в Буковеле (unsplash.com/dmytro-pidhrushnyi)

Семь поездов из разных городов. Как доехать в Карпаты зимой

Отправиться на зимний отдых в горы смогут жители Харькова, Мариуполя, Киева, Одессы, Николаева, Полтавы и Кременчука. Согласно новому графику, через Буковель будут курсировать такие поезда:

  1. №5/6 Мариуполь - Рахов;
  2. №15/16 Харьков - Рахов;
  3. №55/56 Киев - Рахов;
  4. №95/96 Киев - Рахов;
  5. №25/26 Одесса - Рахов;
  6. №125/126 Николаев - Рахов;
  7. №130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава - Ворохта).

Все они будут делать остановку на станции Татаров, откуда туристы смогут добраться в запланированные локации Карпат.

Мост-виадук и водопады. Что посмотреть в Ворохте и ее окрестностях

Высокогорный курорт в Ивано-Франковской области в 30 километрах от Буковеля привлекает туристов также лыжными трассами, которые подходят для новичков и детей, а еще походами в горы – там начинаются маршруты на Говерлу, а рядом еще одна живописная гора - Поп-Иван. Также в окрестностях немало достопримечательностей. Например, живописные водопады.

Ворохта, Рахов, Буковель. Знаковые локации Карпат, в которые стоит запланировать поездку зимойФото: Виадук в Ворохте (РБК-Украина)

В Ворохте находится один из самых длинных в Европе (более ста метров) железнодорожных мостов-виадуков. Мост был построен еще во времена Австро-Венгрии. Поезда по нему не ходят, но внимание туристов не ослабевает.

Впрочем, курорт Ворохта еще в советские времена был популярным местом для зимних видов спорта. В доказательство можно увидеть частично сохраненную конструкцию лыжного трамплина. Сейчас это небольшой горнолыжный курорт с несколькими трассами и подъемниками.

Из архитектурных достопримечательностей туристам понравится отреставрированная часовня 16 века, а также немало старинных деревянных домов.

Ворохта, Рахов, Буковель. Знаковые локации Карпат, в которые стоит запланировать поездку зимойФото: Катание на лыжах в Ворохте (booking.com)

Рахов на Закарпатье: водопады, дендропарк и гуцульская резьба

Выходить рядом с Буковелем из поезда не обязательно – туристам может понравиться отдых среди гор и в Закарпатье. Туристам рекомендуют провести в Рахове как минимум несколько дней, чтобы прочувствовать колорит в самом высокогорном городе Украины.

В туристическом центре "Туринформ Закарпатье" перечисляют самые интересные факты и достопримечательности Рахова.

  • Город находится на высоте 430 м над уровнем моря, а местные жители живут и на высоте 1200 м.
  • В Рахове начинаются Черногорский, Мармарошский та Свидовецкий горные массивы.
  • На туристических маршрутах находится множество минеральных источников и родников с пресной водой.
  • В городе есть три водопада, которые стоит увидеть туристам.
  • Здесь растут лиственницы – хвойные деревья, которые сбрасывают листья на зиму. Аллея лиственниц там – самая большая и старая в Европе.
  • Уникальные деревья-рекордсмены также растут в Рахове: буки и можжевельник.
  • В Рахове можно посмотреть часть укреплений линии Арпада, оставшейся со времен Второй мировой войны.

Ворохта, Рахов, Буковель. Знаковые локации Карпат, в которые стоит запланировать поездку зимой

Фото: Мост в Рахове (tourinform.org.ua)

Кроме того, туристам предлагают посетить музеи гуцульской резьбы и брынзы, попробовать местные блюда и продукцию сыроварен, увидеть памятник гуцулам и храм 19 века.

Ранее стало известно, что главные курорты Карпат станут доступнее туристам из трех стран.

Также сообщалось, какие 12 ярких локаций Львовской области стоит посетить осенью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты Туризм Буковель
Отдых в Украине
Мнения
Виктор Плохушко
В ожидании нового сезона. Почему в ближайшее время Арабатская Стрелка может остаться без туристов
Виктор Плохушко
туристический эксперт
Арина Старовойтова
Модернизм, ЧАЭС и "изюминка" Полесья. Чем сегодня живет Славутич - самый молодой город Украины
Арина Старовойтова
глава правления сообщества активистов Славутича, общественной организации "Добросусіди"
Марина Казакова
Планы на Новый год. Пять самых интересных идей для любителей экзотического отдыха
Марина Казакова
основатель турагентства Kazakov's Travel
Сергей Кот
Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом
Сергей Кот
доктор исторических наук
Все мнения