"Питання вирішується дзвінком": перші туристи розкрили деталі про поїздку в Грузію

В країні пом'якшили обмеження: що потрібно знати перед поїздкою
В Грузії, яка тиждень тому відкрилася для українських туристів, почали пом'якшувати коронавірусні обмеження. З 8 березня в країні відкрили ресторани і канатні дороги на гірськолижних курортах, повідомляє Новости-Грузия.
З початком туристичного сезону в Грузії вирішили послабити обмеження, які впливали не тільки на життя місцевих жителів, але і заважали відновленню туризму після майже річної паузи.
Які обмеження скасовані
Уряд Грузії вирішив з 8 березня скасувати деякі обмеження. Тому вже другий день в країні дозволені:
- робота канатних доріг на гірськолижних курортах;
- ресторани і кафе можуть приймати гостей у приміщеннях (тільки з понеділка по п'ятницю, заборонено в суботу і неділю);
- робота торгівельних центрів, ярмарків і речових ринків всі дні.
Зняття обмежень в Грузії відбувається згідно з планом, який 24 лютого оголосив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.
Наприклад, з 1 березня ресторанам дозволили працювати на обслуговування в приміщеннях в Батумі. По всій країні відкрили музеї і бібліотеки, на гірськолижних курортах відкрили готелі. Також у Грузії відновили роботу міжміського транспорту.
З 15 березня планують дозволити роботу тренажерних і фітнес-залів.
Поки що в країні діє комендантська година – заборонено пересуватися з 21 години до 5 години ранку. Щоб кудись поїхати, треба отримати спеціальну перепустку. Штраф для порушників комендантської години - 2 тисячі ларі (600 доларів).
Також обов'язковим в країні є режим носіння масок. За порушення штрафують – 40 ларі (12 доларів).
Як працюватимуть ресторани у Грузії
Посидіти за столиком у ресторані з живою музикою на вихідних або ввечері в будні дні в Грузії, як і раніше, не вийде.
Через ці обмеження ресторани не зможуть працювати на повну силу. Про це заявив засновник асоціації ресторанів Грузії Шота Бурджанадзе. Він називає комендантську годину основною перешкодою для ресторанного бізнесу.
"Насправді це тільки 20% повноцінної роботи. У нас немає можливості повноцінно працювати - нам заважають комендантська година і локдаун у вихідні дні", — зазначив він в інтерв'ю місцевій телекомпанії.
За правилами Міністерства охорони здоров'я, в ресторанах можна розсаджувати гостей не більше 6 осіб за один столик. Крім того, керівництво ресторанів і кафе повинне влаштовувати тестування своїх співробітників раз на два тижні.
Місцеві чиновники раніше оголошували, що комендантську годину в Грузії скасовувати поки не планується.
До чого готуватися першим туристам
Перші українці, які побували в Грузії після відкриття кордонів з 1 березня, розповіли про особливості відпочинку в ці дні. Мандрівник Євген Бабенко вирушив до Грузії на гірськолижний курорт.
Він розповів виданню Turprofi.com.ua, що полетіти в Тбілісі з Києва можна з авіакомпаніями МАУ і SkyUp. При цьому розклад і вартість квитків у них мало відрізняються. Євген Бабенко вибрав летіти на крилах МАУ через модель літака з більш зручним компонуванням посадочних місць.
"У день нашого прильоту борти обох авіакомпаній приземлилися в Тбілісі з різницею в 5 хвилин. Так що для киян принципової різниці немає. Натомість пасажири з регіонів можуть купити переліт зі стикуванням Windrose+МАУ. Мені такий квиток з Одеси обійшовся всього на 600 гривень дорожче, ніж квиток МАУ Київ - Тбілісі", – поділився він особливостями поїздки в Грузію з інших міст.
Фото: У Грузії діє масковий режим (pixabay.com)
Мандрівник зазначив, що в Грузії півроку не було авіасполучення з іншими країнами – навіть громадяни не могли повернутися додому. У цій країні діяв один з найжорсткіших локдаунів у світі, але це не допомогло уникнути масштабного поширення захворюваності коронавірусом.
"В Грузії з 21 вечора до 5 ранку діє комендантська година. Але якщо туристу треба, наприклад, в аеропорт або з аеропорту в Гудаурі, то питання вирішується елементарним дзвінком на гарячу лінію і отриманням дозволу", - розповів він.
При цьому він зазначив, що ресторани почали працювати, не чекаючи офіційної дати "відкриття" 8 березня.
Для поїздки в Грузію необхідно заповнити форму реєстрації, в якій необхідно вказати місце проживання в Грузії. Також - зробити ПЛР-тест - за 72 години до перетину кордону. Повторний тест необхідно буде здпти в Грузії на третій день перебування. У разі необхідності 14-денну самоізоляцію турист буде проходити за свій рахунок в будь-якому зручному місці.
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