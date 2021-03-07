Популярна курортна країна спрощує правила в’їзду: що відомо

Туніс скасовує вимогу 7-денного карантину для туристів

Туніс спрощує правила в'їзду для туристів в надії врятувати туристичний сезон. Тепер буде достатньо здати тест і залишатися в ізоляції до отримання результатів протягом 48 годин. Про це офіційно оголосили в уряді Тунісу. Раніше всі, хто прибував в країну, мав пробути 7 днів на карантині.

У Міністерстві охорони здоров'я Тунісу заявили, що спрощують низку правил під час пандемії, в тому числі послаблюють комендантську годину, карантин для туристів та скасовують заборону пересування між містами. Нові правила починають діяти з 8 березня 2021 року.

Водночас решта умов в'їзду залишаються в силі: потрібен негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом 72 годин до вильоту, також потрібно заповнити онлайн-форму та встановити додаток для відстеження контактів.

Разом з ослабленням карантинних заходів, також скасовується заборона на пересування між регіонами, час роботи ресторанів продовжено до 20:00, а комендантську годину скорочено. Тепер вона діє з 22:00 до 5:00.

"Завдяки цим новим заходам бачення подальшої ситуації стало більш зрозумілим для туристичних туроператорів. Думаю, що сезон може розпочатися в травні та червні, оскільки бронювання почнеться саме з цього моменту", - сказав журналістам міністр туризму Мохамед Аммар.

Фото: Очікується, що сезон відпочинку в Тунісі почнеться у травні або червні (pixabay.com)

Він додав, що з початком кампанії вакцинації, яка очікується наступного тижня, "Туніс зможе врятувати туристичний сезон".

Минулого року економіка Тунісу через пандемію скоротилася на 8,8%, що стало найбільшим спадом в історії країни для таких життєво важливих галузей, як туризм, авіація та торгівля.

Доходи від туризму Тунісу у 2020 році зменшилися на 65% у порівнянні з 2019 роком і склали близько 746 мільйонів доларів.

Чи можуть їхати до Тунісу туристи з України

Громадянам України дозволений в’їзд до Туніської Республіки за умови надання негативного тесту на COVID-19, зробленого за 72 години до запланованої подорожі, та проходження після прибуття до Тунісу самоізоляції за місцем проживання/перебування протягом 48 годин.

Також після в'їзду треба здати повторний ПЛР-тест. Якщо його результат буде негативним, то самоізоляція припиняється, а якщо позитивний, то самоізоляція продовжується або особу везуть до спеціального медичного центру.

Згідно з оновленням правил в’їзду до Тунісу, опублікованому на сайті українського МЗС, під час планування своєї подорожі до Тунісу просять врахувати, що між Україною та Тунісом діє візовий режим, тому громадяни України для в’їзду до Тунісу мають оформити візи.

Фото: Туроператори вже пропонують бронювання до Тунісу без штрафів за ануляцію (pixabay.com)

"Спрощений візовий режим діє лише для громадян України, які прибувають до Тунісу з туристичною метою чартерними рейсами у складі організованих туристичних груп. Посольство Тунісу в Україні відсутнє. Тому, щоб оформити візи, потрібно звертатися до Посольства Тунісу у Варшаві", - йдеться у повідомленні.

Чи поїдуть українці у відпустки до курортної країни

Такі нові правила – набагато краще, ніж умова 7-денного карантину, як було раніше, каже РБК-Україна турагент Любов Чернега.

"Звісно, це позитивні новини. І це краща умова, ніж обов’язковий карантин по прибуттю. Думаю, скоро поступово з’являться пропозиції турів до Тунісу від українських туркомпаній. Дещо схожі умови зараз діють в ОАЕ – там вимагають тест, зроблений в Україні, потім роблять тест по приїзду, результату якого треба чекати добу в готелі. Проте тури до ОАЕ користуються немалою популярністю", - каже вона.

Раніше у коментарі РБК-Україна директор турагентства Dискавері Ольга Сарахман казала, що бронювань турів до Тунісу не буде, поки не скасують вимогу тижневого карантину.

Але навіть при минулих умовах в'їзду (з 7-денним карантином, але в очікуванні спрощення правил ближче до літа) деякі компанії все ж почали пропонувати тури до цієї курортної країни.

"Думаю, умови в'їзду все ж будуть впливати на попит. Але ті, хто обожнює Туніс, можуть ризикнути та бронювати. Адже оператори наразі пропонують ці бронювання без штрафів за ануляцію", - відзначає Ольга Сарахман.

Нагадаємо, ми розповідали, як будуть приймати туристів в Індії.

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