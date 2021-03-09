"Вопрос решается звонком": первые туристы раскрыли детали о поездке в Грузию

В Грузии, которая неделю назад открылась для украинских туристов, начали смягчать коронавирусные ограничения. С 8 марта в стране открыли рестораны и канатные дороги на горнолыжных курортах, сообщает Новости-Грузия.

С началом туристического сезона в Грузии решили ослабить ограничения, которые влияли не только на жизнь местных жителей, но и мешали восстановлению туризма после почти годовой паузы.

Какие ограничения сняты

Правительство Грузии разрешило с 8 марта отменить некоторые ограничения. Поэтому уже второй день в стране разрешены:

- работа канатных дорог на горнолыжных курортах;

- рестораны и кафе могут принимать гостей в помещениях (только с понедельника по пятницу, запрещено в субботу и воскресенье);

- работа торговых центров, ярмарок и вещевых рынков все дни.

Фото: Архитектура Грузии (Aeroplan magazine)

Снятие ограничений в Грузии происходит согласно плану, который 24 февраля объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Например, с 1 марта ресторанам разрешили работать на обслуживание в помещениях в Батуми. По всей стране открыли музеи и библиотеки, на горнолыжных курортах открыли отели. Также в Грузии возобновили работу междугородного транспорта.

С 15 марта должны разрешить работу тренажерных и фитнес-залов.

Пока еще в стране действует комендантский час – запрещено передвигаться с 21 часа до 5 часов утра. Чтобы куда-то поехать, нужно получить специальный пропуск. Штраф для нарушителей комендантского часа - 2 тысячи лари (600 долларов).

Также обязательным в стране является режим ношения масок. За нарушение штрафуют – 40 лари (12 долларов).

Как будут работать рестораны в Грузии

Посидеть за столиком в ресторане с живой музыкой на выходных или вечером в будние дни в Грузии по-прежнему не получится.

Из-за этих ограничений рестораны по-прежнему не смогут работать в полную силу. Об этом заявил основатель ассоциации ресторанов Грузии Шота Бурджанадзе. Он называет комендантский час основной помехой для ресторанного бизнеса.

Фото: В Грузии разрешили ярмарки (pixabay.com)

"На самом деле это только 20% полноценной работы. У нас нет возможности работать полноценно - нам мешают комендантский час и локдаун в выходные дни", — отметил он в интервью местной телекомпании.

По правилам Министерства здравоохранения, в ресторанах можно рассаживать гостей не больше 6 человек за один столик. Кроме того, руководство ресторанов и кафе должны устраивать тестирование своих сотрудников раз в две недели.

Местные чиновники ранее объявляли, что комендантский час в Грузии пока отменять не планируется.

К чему готовиться первым туристам

Первые украинцы, побывавшие в Грузии после открытия границ с 1 марта, рассказали об особенностях отдыха в эти дни. Путешественник Евгений Бабенко отправился в Грузию на горнолыжный курорт.

Он рассказал изданию Turprofi.com.ua, что полететь в Тбилиси из Киева можно с авиакомпаниями МАУ и SkyUp. При этом расписание и стоимость билетов у них немногим отличаются. Евгений Бабенко выбрал лететь на крыльях МАУ из-за модели самолета с более удобной компоновкой посадочных мест.

"В день нашего прилета борта обеих авиакомпаний приземлились в Тбилиси с разницей в 5 минут. Так что для киевлян принципиальной разницы нет. Зато пассажиры из регионов могут купить перелет со стыковкой Windrose+МАУ. Мне такой билет из Одессы обошелся всего на 600 гривен дороже, чем билет МАУ Киев - Тбилиси", – поделился он особенностями поездки в Грузию из других городов.

Фото: В Грузии действует масочный режим (pixabay.com)

Путешественник отметил, что в Грузии полгода не было авиасообщения с другими странами – даже граждане не могли вернуться домой. В этой стране действовал один из самых жестких локдаунов в мире, но это не помогло избежать масштабного распространения заболеваемости коронавирусом.

"В Грузии с 21 вечера до 5 утра действует комендантский час. Но если туристу надо, например, в аэропорт или из аэропорта в Гудаури, то вопрос решается элементарным звонком на горячую линию и получением разрешения", - рассказал он.

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При этом он отметил, что рестораны начали работать, не дожидаясь официальной даты "открытия" 8 марта.

Для поездки в Грузию необходимо заполнить форму регистрации, в которой необходимо указать место проживания в Грузии. Также - сделать ПЦР-тест - за 72 часа до пересечения границы. Повторный тест необходимо будет сдать в Грузии на третий день пребывания. В случае необходимости 14-дневную самоизоляцию турист будет проходить за свой счет – в любом удобном месте.

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