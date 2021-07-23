Усупереч спеці у розпал літа: на новому курорті Єгипту почався "туристичний бум"

Новий для українців єгипетський курорт на піку літа набирає популярність і у європейських туристів. Тільки в липні міжнародний аеропорт Марса Алам вже прийняв 56 рейсів з різних країн, повідомляє видання Egypt Independent.

Незважаючи на літню спеку, єгипетські курорти залишаються серед найпопулярніших напрямків для пляжного відпочинку українців, хоча через високі температури багато хто відкладає поїздки на іншу пору року.

"За останні місяць-півтора кількість туристів з України зменшилася на 30 відсотків. Одна з можливих причин - спека на курортах Червоного моря. Але навіть курорт Марса Алам залишається популярним влітку серед туристів, які приїжджають заради дайвінгу", - розповіла під час недавнього візиту до Києва заступник міністра туризму і старожитностей Єгипту Гада Шалабі.

До слова, за прогнозом погоди на сайті accuweather.com, в найближчі дні температура повітря в Марса Аламі буде 33-38 градусів, в той час як в Шарм-ель-Шейху – 38-40 градусів.

Хто їде в Марса-Алам влітку

У липні на курорті в провінції Червоне море в 266 км на південь від Хургади відпочивало найбільше європейських туристів. За інформацією видання, за неповний місяць в аеропорт Марса Алама прибуло 16 рейсів з Чехії, 17 рейсів з Польщі, один зі Швейцарії. З України на курорт прибуло 8 літаків.

Фото: Пляж готелю в Марса Аламі (booking.com)

Темпи, з якими зростає турпотік в Марса-Алам в цьому місяці, вселяють надію на відновлення туристичного ринку в Єгипті, відзначають місцеві чиновники. Тільки за чотири дні на минулому тижні - з вівторка по п'ятницю - прибули 24 рейси з туристами.

При цьому заявлена кількість рейсів на тиждень, які очікують в Марса-Аламі-близько 50, включаючи і від місцевої авіакомпанії EgyptAir (якою можуть прилітати пасажири, що подорожують із Каїра - ред.).

Крім поляків, швейцарців та українців, на новий курорт зараз літають угорці. Більшість європейських країн, як розповіла РБК-Україна Гада Шалабі, поки не дозволяють своїм громадянам їздити на відпочинок до Єгипту.

Також мало на єгипетських курортах і російських туристів через те, що запуск чартерних рейсів із Росії знову відклали на невизначений термін. Поки росіяни літають на Червоне море з пересадкою в Каїрі або рейсами міжнародних авіакомпаній.

Фото: Готель в Марса Аламі (booking.com)

Для поїздки в Єгипет можна пред'явити на вибір свідоцтво про вакцинацію будь-якою вакциною або негативний результат ПЛР-тесту з QR-кодом, дійсний до 72 годин. Для поїздки на курорти в провінції Червоне море необхідна віза – за 25 доларів. При поїздці в Шарм-ель-Шейх до 13 днів без виїзду на екскурсії за межі провінції Південний Синай віза не потрібна.

Чим приваблює відпочинок в Марса Аламі

Курорт Марса Алам входить до трійки найпопулярніших локацій для морського відпочинку українських туристів, за інформацією міністерства туризму та старожитностей Єгипту. При цьому багато туристичних агентів вважають цю локацію ідеальною для відпочинку українців.

Це місце є мрією великої кількості дайверів. Тут незаймана природа з унікальним підводним світом, де є незвичайні риби і барвисті корали, розповідала РБК-Україна туристичний агент Тетяна Дубровська.

Туристам пропонують також зайнятися снорклінгом і поплавати поруч з дюгонями - морськими коровами, і черепахами.

Фото: Підводний світ Червоного моря (pixabay.com)

Кожен готель на курорті побудований на відстані від іншого. По суті, крім готельного життя навколо - пустеля, що додає відчуття усамітненості й автентичності місця.

При цьому курорт вибирають європейці за рівень сервісу, який на порядок вищий, ніж на більш масових напрямках серед українських туристів.

Вартість відпочинку в Марса Аламі залишається на доступному рівні – 7 ночей для двох дорослих в 4* готелі з харчуванням "все включено" можна знайти за ціною від 17 тис.грн. (598 доларів), в 5* готелі – від 19 тис. грн (675 доларів).

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