Вопреки жаре в разгар лета: на новом курорте Египта начался "туристический бум"

Новый для украинцев египетский курорт на пике лета набирает популярность и у европейских туристов. Только в июле международный аэропорт Марса Алам уже принял 56 рейсов из разных стран, сообщает издание Egypt Independent.

Несмотря на летнюю жару, египетские курорты остаются среди самых популярных направлений для пляжного отдыха украинцев, хотя из-за высоких температур многие откладывают поездки на другое время года.

"За последние месяц-полтора количество туристов из Украины уменьшилось на 30 процентов. Одна из возможных причин – жара на курортах Красного моря. Но даже курорт Марса Алам остается популярным летом среди туристов, которые приезжают ради дайвинга", - рассказала во время недавнего визита в Киев заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби.

К слову, по прогнозу погоды на сайте accuweather.com, в ближайшие дни температура воздуха в Марса Аламе будет 33-38 градусов, в то время как в Шарм-эль-Шейхе – 38-40 градусов.

Кто едет в Марса-Алам летом

В июле на курорте в провинции Красное море в 266 км на юг от Хургады отдыхало больше всего европейских туристов. По информации издания, за неполный месяц в аэропорт Марса Алама прибыло 16 рейсов из Чехии, 17 рейсов из Польши, один из Швейцарии. Из Украины на курорт прибыло 8 самолетов.

Фото: Пляж отеля в Марса Аламе (booking.com)

Темпы, с которыми растет турпоток в Марса-Алам в этом месяце, вселяют надежду на восстановление туристического рынка в Египте, отмечают местные чиновники. Только за четыре дня на минувшей неделе – со вторника по пятницу – прибыли 24 рейса с туристами.

При этом заявленное количество рейсов в неделю, которые ожидают в Марса-Аламе – около 50, включая и от местной авиакомпании EgyptAir (которой могут прилетать пассажиры, путешествующие из Каира – ред.).

Кроме поляков, швейцарцев и украинцев, на новый курорт сейчас летают венгры. Большинство европейских стран, как рассказала РБК-Украина Гада Шалаби, пока не разрешают своим гражданам ездить на отдых в Египет.

Также мало на египетских курортах и российских туристов из-за того, что запуск чартерных рейсов из России снова отложили на неопределенный срок. Пока россияне летают на Красное море с пересадкой в Каире или рейсами международных авиакомпаний.

Фото: Отель в Марса Аламе (booking.com)

Для поездки в Египет можно предъявить на выбор свидетельство о вакцинации любой вакциной или негативный результат ПЦР-теста с QR-кодом, действительный до 72 часов. Для поездки на курорты в провинции Красное море необходима виза – за 25 долларов. При поездке в Шарм-эль-Шейх до 13 дней без выезда на экскурсии за границы провинции Южный Синай виза не нужна.

Чем привлекает отдых в Марса Аламе

Курорт Марса Алам входит в тройку самых популярных локаций для морского отдыха украинских туристов, по информации министерства туризма и древностей Египта. При этом многие туристические агенты считают эту локацию идеальной для отдыха украинцев.

Это место является мечтой большого количества дайверов. Тут девственная природа с уникальным подводным миром, где есть необычные рыбы и красочные кораллы, рассказывала РБК-Украина туристический агент Татьяна Дубровская.

Туристам предлагают также заняться снорклингом и поплавать рядом с дюгонями – морскими коровами, и черепахами.

Фото: Подводный мир Красного моря (pixabay.com)

Каждый отель на курорте построен на расстоянии от другого. По сути, кроме отельной жизни вокруг – пустыня, что добавляет ощущения уединенности и аутентичности места.

При этом курорт выбирают европейцы за уровень сервиса, который на порядок выше, чем на более массовых направлениях среди украинских туристов.

Стоимость отдыха в Марса Аламе остается на доступном уровне – 7 ночей для двоих взрослых в 4* отеле с питанием "все включено" можно найти по цене от 17 тыс. грн. (598 долларов), в 5* отеле – от 19 тыс. грн (675 долларов).

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