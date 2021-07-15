На кордоні виявляють підроблені QR-коди. Що чекає туристів з фейковими тестами в Єгипті

У таких тестах часто відсутня мокра печатка, а в лабораторії про туриста немає жодних даних

Єгипет - одна з найпопулярніших туристичних локацій для морського відпочинку серед українців незалежно від сезону. З липня минулого року цю країну відвідали 1,3 млн українських мандрівників. Багато туристів вирушають на курорти Червоного моря сім'ями й компаніями.

При цьому через вимоги пред'являти при в'їзді негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом 72 годин до поїздки, у багатьох мандрівників зривається відпустка через позитивний результат одного з учасників поїздки.

З метою гарантовано поїхати на курорт і при цьому заощадити час на похід в лабораторію, українці частіше стали купувати підроблені результати ПЛР-тестів, які виготовляють на бланках відомих лабораторій. Туроператори, правоохоронні органи та страхові компанії закликають туристів не йти на такий крок.

Що чекає туристів, які їдуть до Єгипту з підробленими тестами і якщо захворіють на відпочинку – в матеріалі РБК-Україна.

Прикордонники навчилися визначати підроблені тести з QR-код

Для того, щоб попередити в'їзд туристів з підробленими ПЛР-тестами в Єгипет, було введено вимогу QR-коду на довідках з лабораторій. При цьому єгипетські прикордонники вже дуже добре навчилися розрізняти підроблені довідки, розповіла РБК-Україна заступник міністра туризму і старожитностей Єгипту Гада Шалабі.

"Єгипетський уряд поставив умову, що на ПЛР-тестах повинні бути QR-коди, які складніше підробити. Прикордонники добре бачать, який код підроблений. Якщо у туриста виявиться сумнівний ПЛР-тест, його попросять пройти повторний в аеропорту за 30 доларів", - зазначила чиновниця.

Фото: Заступниця міністра туризму і старожитностей Єгипту Гада Шалабі (РБК-Україна)

При цьому до туристів застосовується підозра в тому, що вони можуть бути інфіковані, але мети "ловити" або карати за підроблені тести туристів, які приїхали відпочити, у єгипетської влади немає. Але в разі позитивного результату відпустку доведеться провести на самоізоляції, пояснила вона.

"Ми виявляли деяких туристів з позитивним результатом ПЛР-тесту. Тих, хто здавав тести по прибуттю, просили залишатися в номерах готелів на день. У разі позитивного результату їх переводили в окремі корпуси. У таких випадках туристи ізольовані в кімнатах з наданням їжі й пиття біля дверей тричі на день, і щоденним медичним наглядом. Додатково за це платити не потрібно. Також безкоштовне лікування від COVID в державних лікарнях, якщо турист потребуватиме госпіталізації", - розповіла Гада Шалабі.

Платне лікування - тільки в приватних клініках, куди туристи можуть звернутися за власним бажанням. У таких випадках витрати покриває туристична страховка, додала вона.

"Зараз для туристів на випадок захворювання на COVID відкриті 400 місць в лікарнях в регіонах Південний Синай і Червоне море – Шарм-ель-Шейх, Хургада і Марса-Алам. Дефіциту місць не виникне, оскільки це виключно туристичні локації та місцевого населення там небагато", - розповіла заступник міністра туризму Єгипту.

Фото: Туристи у Єгипті (unsplash.com/adrian dascal)

"Більшість туристів відмовляються записуватися на тести"

Проблема підроблених тестів дуже масштабна, розповідав раніше РБК-Україна заступник гендиректора туроператора Tez Tour Олександр Новіковський. Його компанія пропонує туристам перед поїздкою пройти ПЛР-дослідження в провідних лабораторіях країни. Але погоджуються менш як 5%, зазначає експерт.

"Решта беруть його десь самостійно. Або вони звертаються в лабораторії самі, хоча ми пропонуємо досить привабливу вартість, або використовують підроблені результати. Мені здається, що близько 80% використовують підроблені тести", - припустив Новіковський.

За його словами, в Єгипті на кордоні під час вибіркової перевірки виявляли підроблені тести не раз. Таких туристів намагалися притягнути до відповідальності та змусити пройти повторне дослідження в аеропорту.

Фото: Екскурсії в Єгипті (unsplash.com/spencer davis)

Зазвичай підроблені результати тестів видають на бланку реальної лабораторії, при цьому буде відсутній мокрий друк, QR-код не буде вести на дані туриста в базі лабораторії. Навіть якщо зателефонувати в клініку або лабораторію, запису про такого клієнта і дослідження в базі даних не буде.

У кіберполіції попереджають: за виготовлення, збут і навіть використання фейкових довідок передбачена кримінальна відповідальність. За виготовлення та розповсюдження таких документів передбачене покарання від штрафу до 17 тисяч гривень до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чекає туриста, якщо він захворіє на відпочинку в Єгипті.

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