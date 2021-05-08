Всупереч пандемії: курортний острів Таїланду готовий приймати мандрівників

Таїланд продовжує дотримуватися раніше озвученого плану відкриття курортного острова Пхукет. Навіть попри на те, що країна намагається стримати найсерйозніший спалах COVID з моменту початку пандемії на тлі повільних темпів вакцинації, пише видання bloomberg.com.

Національна група з питань туризму підтвердила графік відновлення роботи курортного острова Пхукет з 1 липня, коли буде скасовано обов'язковий двотижневий карантин (зараз його мають проходити навіть вакциновані туристи). Про це заявила представник уряду Трайсурі Тайсаранакул.

Профільний комітет також схвалив відкриття з 1 жовтня дев'яти інших популярних напрямків, включаючи Бангкок і Чіангмай, з ослабленням обмежень в іншій частині Таїланду в січні.

Успіх цих планів залежить від здатності кожної провінції забезпечити охоплення вакцинацією 70% жителів і працівників сфери гостинності, сказала Трайсурі. Незабаром уряд прискорить програми вакцинації, "щоб завоювати довіру як населення, так і іноземних туристів", - зазначила вона.

Фото: У пріоритетній для туризму провінції Пхукет вакцинували 22% жителів (pixabay.com)

У Таїланді отримали вакцини, яких достатньо, щоб охопити всього 1,2% населення країни. Але, за словами президента туристичної асоціації Пхукета Бхуммікітти Руктаенгама, на Пхукеті, який вважається пріоритетним регіоном, повністю вакциновані вже близько 22% його жителів. Він зазначив, що острівному регіону будуть потрібні додаткові 700 000 доз для досягнення мети - вакцинації 70% його населення.

Друга за величиною економіка Південно-Східної Азії зараз стикається з найбільшою хвилею пандемії, пише видання. При цьому загальна кількість хворих і кількість смертей з початку квітня збільшилася більш ніж удвічі (всього в країні виявлено понад 78 тисяч випадків захворюваності, а населення країни становить понад 69 мільйонів осіб). Зростання числа випадків викликало нові обмеження і погіршення попередніх оцінок економічного зростання країни цього року.

Туризм становив близько 1/5 економіки країни до пандемії. Сьогодні в уряді Таїланду прогнозують 3,5 мільйона іноземних туристів в 10 локаціях, які відкриються у 2021 році. За попередніми оцінками, доходи від туризму цього року складуть 9,6 мільярда доларів в порівнянні з більш ніж 60 мільярдами у 2019-му.

Без карантину не обійтися: як поїхати в Таїланд сьогодні

Сьогодні всі без винятку прибуваючі в країну (в тому числі з України) мають пройти обов'язковий карантин своїм коштом в одному з готельних комплексів, які визначила держава.

Для тих, хто не пройшов вакцинацію від коронавірусу, термін карантину становить мінімум 10 днів. Про це свідчать дані з сайту Tripadvisor.mfa.gov.ua. Перед в'їздом в країну також потрібно отримати сертифікат на в'їзд (Certificate of Entry). А українцям потрібно завчасно оформити візу.

Фото: В'їзд до Таїланду для українців - візовий. Також всі без винятку туристи проходять карантин по прибуттю в країну (pixabay.com)

Що передбачають етапи виходу з карантину

Раніше в Таїланді затвердили "дорожню карту" з відкриття шести основних туристичних провінцій для вакцинованих іноземних туристів. Цей процес буде складатися з трьох етапів.

Перший етап (квітень-червень), включає скорочення карантину для вакцинованих іноземних туристів.

Під час другого етапу (з липня по вересень) Пхукет стане першою провінцією, де повністю скасують карантин для вакцинованих іноземних туристів. Вони будуть обмежені поїздками в певні райони острова протягом семи днів, а після цього їм буде дозволено подорожувати в інші локації Таїланду.

На третьому етапі (з жовтня по грудень), п'ять інших великих туристичних напрямків - Крабі, Панг Нга, Сурат Тані (Самуї), Чонбурі (Паттайя) і Чіанг Май теж скасують карантин для вакцинованих іноземних туристів.

Крім того, в уряді країни також натякнули на можливість реалізації й четвертого етапу з 1 січня 2022 року, відповідно до якого будь-який іноземний турист, вакцинований проти COVID і має "паспорт вакцинації", зможе в'їхати до Таїланду зовсім без необхідності проходити карантин.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли для українських туристів може відкритися Швейцарія.

Також повідомлялося, що правила в'їзду значно спростили в Тунісі.