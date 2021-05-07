Суворі правила та карантин. Коли Швейцарія може дозволити в'їзд українцям

В країні покладають надії на "паспорти вакцинації"

Туризм у Швейцарії для українців сьогодні суворо обмежений. Країна не входить до Шенгенської зони, але дотримується загальних її правил стосовно правил в'їзду. Які вимоги діють для тих, хто хоче потрапити в країну – пояснює видання The Local.

Розібратися в постійно мінливих правилах того, хто та коли може в'їжджати до Швейцарії, непросто, йдеться в публікації. Навіть якщо у вас у Швейцарії сім'я, а ви живете в іншій країні, то поїхати до рідних можна, дотримуючись різних умов в залежності від того, з якої країни ви їдете.

Хто може їхати до Швейцарії сьогодні

Сьогодні в країні немає ніяких обмежень на в'їзд для громадян, які прибувають з країн Шенгену і ЄС або з невеликих європейських держав, таких як Андорра, Ватикан, Монако і Сан-Марино, а також з деяких третіх країн.

Це так звані "безпечні країни" з досить низьким рівнем інфікування COVID, звідки дозволяється в'їзд з "незначних причин". Всі країни та регіони, що не увійшли до цього списку, вважаються "схильними до високого ризику": діє заборона на в'їзд з цих регіонів. (Україна до цього списку теж не входить, тобто поїздки з метою туризму українцям до Швейцарії заборонені – ред.).

Фото: До Швейцарії можуть їхати тільки певні категорії громадян (pixabay.com)

Заборона не поширюється на громадян та постійних жителів Швейцарії, які повертаються додому. Однак ці правила поширюються тільки на людей, що прибувають напряму з безпечних місць. Якщо ви їдете з країни з високим рівнем ризику, наприклад, зі США, і транзитом через Німеччину, вам не дозволять в'їзд. Іншими словами, має значення місце відправлення вашого рейсу, а не транзитні пункти.

"Майте на увазі: тут важливо те, звідки ви, а не ваша національність. Наприклад, американцям, які живуть у Німеччині, буде дозволено в'їзд до Швейцарії. А тим, хто приїжджає з США - ні", - йдеться в статті The Local.

До слова, це також не означає, що всі жителі Шенгенської зони та ще кількох країн можуть легко в'їхати в країну. Є ще деякі обмеження, навіть для туристів з "безпечних" місць: обов'язковий карантин.

Федеральне управління громадської охорони здоров'я (FOPH) періодично відносить країни з високою захворюваністю COVID до карантинного списку. У цьому випадку, навіть якщо ви приїхали з країни ЄС/Шенгенської зони, вам доведеться пробути на карантині 10 або 7 днів, якщо цей регіон знаходиться в списку FOPH. Відомство оновлює його приблизно кожні два тижні, тому деякі регіони можуть бути відсутніми, а потім – з'явитися в ньому.

Фото: Навіть не всі родичі громадян Швейцарії можуть потрапити в країну оперативно. Все залежить від того, з якої країни вони будуть їхати (pixabay.com)

Однак деякі все ж звільняються від карантину. Це подорожуючі з важливих причин, яку не можна відкласти. Ті, хто їде з важливої медичної причини. А також транзитні пасажири, які провели менш як 24 годин в штаті або районі з підвищеним ризиком зараження, і які перевозять пасажирів або товари через кордон. Наприклад, водії вантажівок та автобусів.

Які перспективи для туризму на літо

Останнім часом було багато розмов про те, що життя в країні повертається до звичайного (або максимально наближеного до нього), включаючи подорожі на літні канікули.

За словами офіційних осіб, в цьому має допомогти вакцинація. А президент Комісії ЄС Урсула фон дер Ляйен нещодавно заявила, що Європейський Союз має відкрити кордони для вакцинованих мандрівників з країн, що не входять в ЄС.

"Комісія пропонує дозволити в'їзд до ЄС з несуттєвих причин не тільки всім особам, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але і всім людям, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини, дозволену ЄС", - сказала вона.

Чи відкриє Швейцарія кордони разом з ЄС

ЄС планує почати приймати туристів влітку - навіть тих, хто не вакцинований - з країн з низьким рівнем інфікування, таких як Великобританія.

Швейцарія не входить до ЄС, але дотримується правил подорожей блоку, будучи частиною Шенгенської зони. Поки влада країни не заявляла, чи будуть застосовувати такий же підхід. Але Федеральна рада натякає, що"можна подумати про подальше ослаблення, якщо дозволить епідеміологічна ситуація".

Фото: У Швейцарії хочуть ввести "паспорти вакцинації" вже найближчим часом (pixabay.com)

"Суворі обмеження на поїздки, як і раніше, діють у всьому світі. Ми сподіваємося, що як тільки обмеження на поїздки будуть зняті, цього літа європейські туристи з сусідніх країн повернуться до Швейцарії", - сказала The Local Веронік Канель, представник відомства швейцарського туризму.

А як щодо туристів здалеку?

"Тут точних прогнозів будувати практично неможливо", - сказала Канель. Однак додала, що деякі іноземні туристи, в тому числі американці, можуть потрапити на територію країни "не раніше літа".

"Прогрес національних кампаній вакцинації матиме великий вплив на повернення іноземних гостей до Швейцарії. Чим раніше більша частина населення буде вакцинована, тим швидше можна буде відновити туризм", - зазначила Канель.

Переломним моментом може стати запровадження паспортів вакцинації, які ЄС і Швейцарія хочуть затвердити до літа. У Федеральній раді кажуть, що зроблять нове оголошення про ослаблення поточних обмежень 12 травня. Однак невідомо, чи торкнеться ця заява питань туризму.

Які вимоги для в'їзду в країну сьогодні

Всі в'їжджаючі в країну (старші 12 років) повинні пред'явити негативний результат тесту на COVID, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду. Це може бути ПЛР або тест на антиген. Мандрівники також мають заповнити спеціальну електронну форму. Тим, хто прибуває із зон підвищеного ризику, доведеться пройти карантин.

Згідно з даними українського сайту tripadvisor, наші громадяни їхати до Швейцарії на цей час не можуть. Але можливі винятки. У кожному випадку питання вирішується індивідуально.

"Заборонено в'їзд громадянам третіх країн, у тому числі – з України. Крім громадян, у яких є дозвіл на проживання, оформлений у Швейцарії або Ліхтенштейні. В окремих випадках можливі винятки", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповіли в посольстві, як правила в'їзду буде спрощувати Італія.

Також повідомлялося, коли для туристів може відкритися Австрія.