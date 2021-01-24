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Зимовий відпочинок як пригода: тонкощі поїздки на курорт Мигове у Карпатах

Неділя 24 січня 2021 07:35
Зимовий відпочинок як пригода: тонкощі поїздки на курорт Мигове у Карпатах
Фото: Курорт Мигово в Карпатах (wikimedia.org)
Автор: Євгенія Колеснік

Особливості невеликого, але добре спланованого курорту на Буковині

Багато хто з вас чув про покинуту радіолокаційну станцію "Памір" в Карпатах. Адже цього літа, коли кордони були закриті, там побував відомий тревел-блогер Антон Птушкін і багато інших мандрівників.

А місце, звідки туристи вирушають на РЛС "Памір", залишається мало кому відомим. А даремно! Адже тут розташувався невеликий, але дуже добре спланований гірськолижний курорт Мигове.

Маленький, але комфортний курорт

Особливість цього курорту полягає в тому, що, на відміну від інших невеликих "гірськолижок", прямо біля нижніх станцій підйомників розташувалися готелі та котеджі з єдиним ресепшеном - прямо як на відомому курорті Буковель, от тільки ціни тут - у кілька разів нижчі.

Старовинні замки як частина маршруту

Друга примітна особливість курорту Мигове - це його місце розташування. Сюди веде не звична дорога через Львів, як на інші "гірськолижки", а досить цікавий шлях через Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Чернівці.

"Чому ж він такий цікавий?", - запитаєте ви. А ми відповімо: замками! Якщо ви подорожуєте автівкою, плануйте на дорогу два-три дні, оскільки тільки шлях у Мигове - це вже окрема пригода!

Відео: Мигове: гірськолижний курорт в Україні (youtube.com/KOLESAEDUT)

Ми були щиро захоплені кам'янистими ландшафтами Кам'янця-Подільського і величезним старовинним замком, який розташувався на краю обриву біля річки. Потім ми заїхали в Хотин: було дуже цікаво погуляти цією старовинною фортецею, де представлені цікаві експонати побуту, бою та інквізиції.

Після цього ми завітали до Чернівців та подивилися неймовірної краси та багатий історією Чернівецький університет. З повним відчуттям того, що ми вже давно в дорозі, подивилися багато всього і пора повертатися додому, ми тільки приїхали на гірськолижний курорт!

Зимовий відпочинок як пригода: тонкощі поїздки на курорт Мигове у КарпатахФото: Кам'янець-Подільський (Євгенія Колесник)

Інфраструктура та розваги курорту Мигове

Житло тут можна орендувати прямо в комплексі Мигове біля підніжжя гірськолижних трас. Це обійдеться у близько 1000 гривень на добу.

Обід і вечеря на двох обійдеться приблизно у 300-500 гривень. Це на порядок бюджетніше, ніж, наприклад, у Буковелі. Так, за ті ж гроші, що і на відомому курорті, тут ви зможете жити прямо біля гірки й харчуватися в ресторанах.

Але є на цьому курорті й свій "мінус" - це кількість підйомників і гірськолижних спусків.

На курорті Мигове є один крісельний підйомник, але він призначений для оглядових екскурсій. До гірськолижних трас на гору Мала Кічера веде два бугельних підйомники, і звідси ж спускаються дві траси - легша вниз по схилу й складніша - петлею через ліс. Також є навчальний підйомник і катання на сноутьюбах.

Тут нам сподобався великий прокат прямо біля схилу. А якщо зима сніжна, на відміну від Пилипця та Славського, тут працюють гармати та засніжують трасу штучним снігом.

Зимовий відпочинок як пригода: тонкощі поїздки на курорт Мигове у Карпатах

Фото Гармати покривають трасу штучним снігом (Євгенія Колесник)

Чим ще зайнятися, крім катання на лижах і сноубордах

Крім катання на лижах і сноубордах, тут є каток, спа, катання на квадроциклах. Півгодини такого катання коштує 750 гривень для двох. Причому незалежно від того, скільки вас (нас було всього двоє). Ви сідаєте на квадроцикл, а інструктор на окремому квадроциклі їде попереду і показує дорогу.

Є маршрути на півгодини, годину, тощо. Але чим довший маршрут, тим далі в гори ви їдете, і види відкриваються все красивіші!

Бюджетний варіант, як можна насолодитися красивими видами гір - піднятися за допомогою оглядового крісельного підйомника на гору Кічера. На вершині гори - невелике кафе, столики з лавочками та гойдалки. Так що тут можна прогулятися, перекусити й провести гарно час.

Зимовий відпочинок як пригода: тонкощі поїздки на курорт Мигове у КарпатахФото: Поїздка на квадроциклах (Євгенія Колесник)

Давайте вийдемо за територію комплексу і подивимося, що тут є ще. Адже Мигове - це не тільки назва курорту. В першу чергу це назва села, в якому він розташований. В цьому селі - безліч приватних садиб, міні-готелів, деякі з них - з чанами та басейнами.

Багато таких гостьових будинків розташовані з іншого боку дороги на схилі гори. До них потрібно трохи піднятися під гірку, зате з такого місця вигляд ще гарніший, ніж з вікон готелів самого курорту.

Приїхати у Мигове можна не тільки своїм автомобілем, але і на громадському транспорті. Наприклад, можна дістатися на поїзді до Чернівців, а звідти ходить маршрутка прямо до будівлі адміністрації курорту.

Зимовий відпочинок як пригода: тонкощі поїздки на курорт Мигове у КарпатахФото: Мигове - назва не тільки курорту, але й села, в якому він знаходиться (Євгенія Колесник)

Попри те, що Мигове - невеликий курорт, ми впевнені, що обов'язково приїдемо сюди ще, адже тут дуже зручна інфраструктура: автостоянка, маршрутка, готелі прямо біля гірськолижних трас, різноманітні розваги. І, що важливо - помірні ціни.

Тутешніх трас, безперечно, буде недостатньо для завзятих лижників і сноубордистів. Але тим, хто хоче просто провести час в горах, приїхати у відпустку з дітьми, покататися в задоволення або тільки навчитися, курорт Мигове може стати хорошим вибором для зимового відпочинку.

Нагадаємо, раніше у січні 2021 року в Карпатах відкрився новий гірськолижний курорт.

Також пропонуємо почитати, що подивитися у Чернігові під час зимової подорожі.

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