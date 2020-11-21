Водоспад та гірські пейзажі: скільки коштує відпочинок в одній із наймальовничіших локацій Карпат

Фото: Село Татарів, Карпати (Олег Жмаченко)

Що подивитися у селі Татарів та в його околицях

У Карпатах - безліч місць, куди можна поїхати як у відпустку, так і на вихідні. Одна з таких локацій - невелике село Татарів, розташоване неподалік від Яремче в Івано-Франківській області.

Населення Татарова - трохи понад 1500 осіб. Знаходиться населений пункт на річці Прут, що робить його ще більш мальовничим місцем.

Фото: Татарів, Івано-Франківська область (Олег Жмаченко)

Зазвичай до Татарова їдуть за спокійним відпочинком або в міні-готелі, або в готелі з видом на гори. Але навколо села - достатньо місць, які урізноманітнять відпустку у Карпатах. Тому Татарів нерідко вважається пунктом, від якого можна виїхати на екскурсії в різні напрямки Українських Карпат. Розповімо про це докладніше.

Чим зайнятися в Татарові й що тут подивитися

У польських путівниках початку 1900-х років Татарів називали "кліматичним курортом". Та й сьогодні тут комфортно перебувати в будь-який час року.

Татарів - комфортне місце для збору грибів і ягід восени серед лісів. Також тут приємно просто прогулятися на свіжому повітрі в оточенні гір. А взимку в селищі стає багато сноубордистів і лижників. Розглянемо докладніше, які місця варто оглянути.

Фото: Татарів - гарне місце для розміреного і спокійного відпочинку (Олег Жмаченко)

Гора Хом'як. Цікава локація для одноденного маршруту по красивому серпантину в оточенні лісу. Дорога на вершину починається в селі Татарів одразу за поворотом на Буковель.

Детальний маршрут можна знайти в інтернеті. Сходження на вершину точно вартує витрачених сил: з неї відкривається неймовірний краєвид.

Фото: Такі види на гори відкриваються в селі (Олег Жмаченко)

Залізничний вокзал Татарова. Будівля вокзалу була збудована у 1894 році. Сьогодні він віднесений до списку місцевих пам'яток. Багато хто вважає цей вокзал одним з найкращих залізничних архітектурних проектів кінця 19 і початку 20 століття.

До 1990-х років у Татарові працювали три залізничні колії. На жаль, станом на сьогодні приміщення вокзалу - в не дуже хорошому стані.

Фото: Вокзал Татарова заслуговує окремої уваги туристів (wikipedia.org)

Водоспад Женецький Гук. Це один з найкрасивіших водоспадів в Українських Карпатах, розташований на потоці Женець прямо між масивами хребтів Явірника і Хом'яка-Синяка.

Знаходиться неподалік від сіл Микуличин і Татарів. Водоспад розташований на висоті 900 метрів над рівнем моря. Побутує легенда, що назва Гук походить від шуму води у водоспаді, який лунає далеко навколо.

Фото: Татарів розташований на річці Прут (Олег Жмаченко)

Що подивитися неподалік від Татарова

Відпочинок у Татарові - прекрасна можливість відвідати цікаві місця Карпат, які розташовані неподалік від нього. Перерахуємо кілька таких локацій.

Село Микуличин - гуцульське село, де можна побачити старовинні дерев'яні вілли, які збереглися тут з часів Австро-Угорщини.

Селище Ворохта - цікавий населений пункт, розташований відразу біля Татарова. Кам'яні віадуки, канатна дорога, стара каплиця і покинутий трамплін - лише деякі з локацій, які можна побачити у цьому селищі за неповний день.

Фото: У селі - чималий вибір вілл та міні-готелів для відпустки (Олег Жмаченка)

Яремче - вважається одним з найбільш зручних місць для відпочинку у Карпатах. Неподалік від нього є еко-стежки, водоспад Пробій та Скелі Довбуша та інші цікаві місця.

Говерла - найвища точка Карпат, про яку всі знають ще зі шкільних підручників. Гід-екскурсовод Сергій Прокоп розповідав РБК-Украина, як піднятися на Говерлу та отримати від цього масу позитивних емоцій.

Ціни на відпочинок у Татарові

Ми перевірили ціни на проживання в готелях та гостьових будинках Татарова на вікенд - суботу і неділю 5-6 грудня на двох. Наводимо кілька прикладів актуальних пропозицій на ці дати.

Lavanda country club: стандартний двомісний номер з видом на внутрішній двір - 1131 грн. Покращений сімейний номер - 1330 грн. Шале на 4 дорослих з видом на річку та гори - 3610 грн. Вілла з трьома спальнями - 4845 грн.

Фото: У Татарові можна знайти безліч невеликих готелів на будь-який смак і гаманець (Олег Жмаченко)

Forest House: стандартний двомісний номер з балконом, ванною кімнатою і видом на гори та річку - 1500 грн. "Напівлюкс" з балконом - 1700 грн. "Люкс" з балконом і видом на внутрішній двір - 1900 грн.

Садиба "Зоряна": двомісний номер "делюкс" з двоспальним ліжком або двома окремими ліжками - 840 грн. Тримісний номер "делюкс" з окремою ванною кімнатою і видом на гори - 1080 грн. Сніданок на одну персону - 75 грн (за бажанням, сплачується окремо).

Фото: Вулиці Татарова (Олег Жмаченко)

Курортний готель "Коруна": "напівлюкс" з окремою ванною кімнатою і терасою - 2000 грн. "Люкс" з балконом і терасою - 2460 грн. Апартаменти з двома спальнями - 5450 грн.

До речі, згідно з даними пошукової системи booking.com, вільних місць у цьому готелі дати 5-6 грудня вже немає, але можна знайти номери на 12-13 грудня.

Edelberg Apartments: апартаменти з однією спальнею з видом на гори - 900 грн. Апартаменти-студіо - 1150 грн. Сніданок - 100 грн з людини (оплачується окремо).

Міні-готель "Шале Резиденція": стандартний двомісний номер - 950 грн. стандартний номер "комфорт" - 1200 грн. Стандартний двомісний номер з панорамним видом - 1200 грн.

Міні-готель "Садиба у Наталії": двомісний номер - 700 грн. Сніданок - 70 грн з людини (оплачується окремо).

Відео: Осіння подорож до Карпат (youtube.com/vaguethumb)

Нагадаємо, раніше ми писали, що можна подивитися у Ворохті й скільки коштує житло у цьому мальовничому селищі Карпат.

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