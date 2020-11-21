Водопад и горные пейзажи: сколько стоит отдых в одной из самых живописных локаций Карпат

Фото: Село Татаров, Карпаты (Олег Жмаченко)

Что посмотреть в селе Татаров и в его окрестностях

В Карпатах - множество мест, куда можно поехать как в отпуск, так и на выходные. Одна из таких локаций - небольшое село Татаров, расположенное неподалеку от Яремче в Ивано-Франковской области.

Население Татарова - немногим более 1500 человек. Находится населенный пункт на реке Прут, что делает его еще более живописным местом.

Фото: Татаров, Ивано-Франковская область (Олег Жмаченко)

Обычно в Татаров едут за спокойным отдыхом или в мини-отеле, или в гостинице с видом на горы. Но вокруг села - достаточно мест, которые разнообразят отпуск в Карпатах. Поэтому Татаров нередко считается пунктом, от которого можно выехать на экскурсии в разные направления Украинских Карпат. Расскажем об этом подробнее.

Чем заняться в Татарове и что здесь посмотреть

В польских путеводителях начала 1900-х годов Татаров называли "климатическим курортом". Но и сегодня здесь находиться комфортно в любое время года.

Татаров - комфортное место для сбора грибов и ягод осенью среди лесов. Также здесь приятно просто прогуляться на свежем воздухе в окружении гор. А зимой в поселке становится много сноубордистов и лыжников. Рассмотрим подробнее, какие места здесь стоит посмотреть.

Фото: Татаров - хорошее место для размеренного и спокойного отдыха (Олег Жмаченко)

Гора Хомяк. Интересная локация для однодневного маршрута по красивому серпантину в окружении леса. Дорога на вершину начинается в селе Татаров сразу за поворотом на Буковель.

Детальный маршрут можно найти в интернете. Восхождение на вершину точно стоит потраченных сил: с нее открывается невероятный вид.

Фото: Такие виды на горы открываются в селе (Олег Жмаченко)

Железнодорожный вокзал Татарова. Здание вокзала было сооружено в 1894 году. Сегодня он отнесен к списку местных памятников. Многие считают этот вокзал одним из лучших железнодорожных архитектурных проектов конца 19 и начала 20 века.

До 1990-х годов в Татарове работали три железнодорожных пути. К сожалению, по состоянию на сегодня помещение вокзала - в не очень хорошем состоянии.

Фото: Вокзал Татарова заслуживает отдельного внимания туристов (wikipedia.org)

Водопад Женецкий Гук. Это один из самых красивых водопадов в Украинских Карпатах, расположен на потоке Женец прямо между массивами хребтов Яворника и Хомяка-Синяка.

Находится неподалеку от сел Микуличин и Татаров. Водопад расположен на высоте 900 метров над уровнем моря. Бытует легенда, что название Гук происходит от шума воды в водопаде, который доносится далеко вокруг.

Фото: Татаров расположен на реке Прут (Олег Жмаченко)

Что посмотреть неподалеку от Татарова

Отдых в Татарове - прекрасная возможность посетить интересные места Карпат, которые находятся неподалеку от него. Перечислим несколько таких локаций.

Село Микуличин - гуцульское село, где можно увидеть старинные деревянные виллы, которые сохранились здесь со времен Австро-Венгрии.

Поселок Ворохта - интересный населенный пункт, расположенный сразу возле Татарова. Каменные виадуки, канатная дорога, старая часовня и заброшенный трамплин - лишь некоторые из локаций, которые можно увидеть в этом поселке за неполный день.

Фото: В селе - немалый выбор вилл и мини-отелей для отпуска (Олег Жмаченко)

Яремче - считается одним из самых удобных мест для отдыха в Карпатах. Неподалеку от него есть эко-тропы, водопад Пробий и Скалы Довбуша и другие интересные места.

Говерла - самая высокая точка Карпат, о которой все знают еще со школьных учебников. Гид-экскурсовод Сергей Прокоп рассказывал РБК-Украина, как подняться на Говерлу и получить от этого массу позитивных эмоций.

Цены на отдых в Татарове

Мы проверили цены на проживание в отелях и гостевых домах Татарова на уикенд - субботу и воскресенье 5-6 декабря на двоих. Приводим несколько примеров актуальных предложений на эти даты.

Lavanda country club: стандартный двухместный номер с видом на внутренний двор - 1131 грн. Улучшенный семейный номер - 1330 грн. Шале на 4 взрослых с видом на речку и горы - 3610 грн. Вилла с тремя спальнями - 4845 грн.

Фото: В Татарове можно найти множество небольших отелей на любой вкус и кошелек (Олег Жмаченко)

Forest House: стандартный двухместный номер с балконом, ванной комнатой и видом на горы и речку - 1500 грн. "Полулюкс" с балконом - 1700 грн. "Люкс" с балконом и видом на внутренний двор - 1900 грн.

Усадьба "Зоряна": двухместный номер "делюкс" с двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями - 840 грн. Трехместный номер "делюкс" с отдельной ванной комнатой и видом на горы - 1080 грн. Завтрак на одну персону - 75 грн (по желанию, оплачивается отдельно).

Фото: Улицы Татарова (Олег Жмаченко)

Курортный отель "Коруна": "полулюкс" с отдельной ванной комнатой и террасой - 2000 грн. "Люкс" с балконом и террасой - 2460 грн. Апартаменты с двумя спальнями - 5450 грн.

К слову, согласно данным поисковой системы booking.com, свободных мест в этом отеле на даты 5-6 декабря уже нет, но можно найти номера на 12-13 декабря.

Edelberg Apartments: апартаменты с одной спальней с видом на горы - 900 грн. Апартаменты-студио - 1150 грн. Завтрак - 100 грн с человека (оплачивается отдельно).

Мини-отель "Шале Резиденция": стандартный двухместный номер - 950 грн. стандартный номер "комфорт" - 1200 грн. Стандартный двухместный номер с панорамным видом - 1200 грн.

Мини-отель "Усадьба у Натальи": двухместный номер - 700 грн. Завтрак - 70 грн с человека (оплачивается отдельно).

Видео: Осеннее путешествие в Карпаты (youtube.com/vaguethumb)

Напомним, ранее мы писали, что можно посмотреть в Ворохте и сколько стоит жилье в этом живописном поселке Карпат.

Также предлагаем почитать, как найти самые интересные маршруты для походов в Карпатах.