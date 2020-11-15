Гори, водоспад та скелі-гіганти: найцікавіші локації Яремче для міні-відпустки

Фото: Гора Маковиця (Євгенія Колесник)

Детальний гід по активностях та цінах в одній з відомих локацій Карпат

Яремче, мабуть, найбільш зручне місце для відпочинку в Карпатах. Сюди регулярно курсує поїзд, а також прокладена хороша автомобільна дорога від Івано-Франківська. Тут є величезна кількість різних варіантів житла, є ресторани на будь-який смак, супермаркети.

Але найголовніше – тут знаходяться безліч цікавих та гарних місць для відвідування.

Плануючи свій відпочинок у Яремче, важливо розуміти, що це досить велике місто, у якому громадський транспорт не ходить, тому житло краще вибирати неподалік від центру та основних визначних пам'яток.

У 2020 році кімната в гостьовому будинку обійдеться у 400-500 грн, а номер в хорошому готелі - близько 800 грн. Але про все це – далі. Спочатку давайте детально розберемо, куди можна сходити в Яремче і що тут варто подивитися.

Головні цікаві локації в Яремче та неподалік

Перше і, мабуть, найпопулярніше тутешнє місце - це водоспад Пробій, який розташувався на річці Прут, в межах міста, недалеко від центру. Цей водоспад дійсно величезний - його висота досягає 8 метрів.

Тут вода каскадами падає і вирує, огинаючи скелясті береги. Над водоспадом є міст. Також тут можна спуститися вниз по камінню до води і зробити захоплюючі фото.

Фото: Водоспад Пробій на річці Прут, в межах міста Яремче (Євгенія Колесник)

Біля моста знаходяться сувенірні ринки, а також екстрим-парк, де можна полазити по обладнаній трасі між дерев. Вартість послуги - 200 грн. Крім того, можна стрибнути на банджі над водоспадом за ціною 300 грн.

Неподалік є кілька ресторанів і кафе. Приміром, біля водоспаду знаходиться найвідоміший ресторан у Яремче, який називається Гуцульщина. Кухня - традиційна українська. Можна спробувати борщ, деруни, вареники. Ціни - досить туристичні, в основному тризначні.

Але поряд з Гуцульщиною також є й інші заклади, де їжа дешевша: мангальна, а позаду неї - варенична, де страви продаються на вагу - 20 грн за 100 грамів, а з іншого боку, біля входу на міст - ларьок з млинцями за 25-30 грн. Тут розташувалася і затишна галявина, де можна влаштувати пікнік.

Фото: Архітектура місцевих старих вілл у Яремче (Євгенія Колесник)

Прямуємо далі - ближче до центру міста. Оскільки через Яремче протікає річка Прут, тут є кілька мостів, і від водоспаду у центр можна добратися по залізничному мосту, який доволі страшно виглядає, але краще вибирати автомобільний, який здається більш надійним. На кожному з цих мостів є пішохідна зона.

Еко-стежки, водоспад і сувенірні ринки

Ще одне місце, де розташувалося відразу кілька туристичних об'єктів в Яремче - в районі комплексу Ведмежа гора. Тут і еко-стежки і черговий сувенірний ринок, красиве озеро з лебедями і міні-зоопарк. Відвідування зоопарку коштуватиме 30 грн за дорослого і 15 грн - за дитину. Якщо пройти трохи далі вздовж сувенірного ринку, то ви потрапите до входу на еко-стежку до водоспаду під назвою Дівочі сльози.

Стежка проходить по Національному парку, тому вхід сюди коштує 30 грн. Зверніть увагу, що тут не можна розплатитися банківською карткою, тому варто взяти з собою готівку.

Фото: У лісі на території Національного парку (Євгенія Колесник)

Стежка до водоспаду Дівочі сльози розтягнулася на два кілометри, і це зовсім не складний маршрут, який проходить по лісі. Його можна проїхати на квадроциклах, джипах, поні або ж пройти пішки. Сам водоспад - зовсім невеликий, але дуже затишний. Деякі люди тут навіть купаються. А ще біля водоспаду ми зустріли єнота, якому полоскання в річці було явно в радість!

Повернувшись від водоспаду до озера, ми побачили спуск сходами і пішли за покажчиком. Недалеко знаходиться музей "Карпати в мініатюрі". Ціна за вхід сюди, як правило, становить 30 грн. Сам музей не великий і, якщо чесно, ми б вдруге сюди не йшли. Хоча іншим людям сподобалося.

Скелі Довбуша і таємничий ліс

Ну що ж, час реальних пригод! Вирушаємо до лісу, в похід, в експедицію по стежці Довбуша, до скель! Для цього потрібно пройти до виїзду з Яремче в напрямку Микуличин. Тут розташований великий дерев'яний дороговказ "Стежка Довбуша", колиби і черговий сувенірний ринок. Вхід на стежку коштує 30 грн.

Будьте уважні й не забудьте надягати закрите взуття на такі прогулянки, адже тут зустрічаються змії.

Фото: Скелі Довбуша (Євгенія Колесник)

Маршрут проходить по барвистому лісі, тут зустрічаються різні види грибів, дерева, порослі яскраво-зеленим мохом, а стежка засипана камінням, з-під землі визирає коріння дерев.

У такі моменти відчуваєш себе мандрівником в таємничому, древньому лісі. Маршрут добре промаркований, регулярно зустрічаються покажчики, стенди з інформацією про флору і фауну цього лісу й місця для відпочинку.

Скелі Довбуша - справді величезні, масивні, заховані серед густого зеленого лісу, брили каміння. Тут, як правило, більш людно, ніж на стежці: люди затримуються пофотографуватися, відпочити і перекусити і деякі вирушають далі - на гору Маковицю.

Що подивитися неподалік: Буковель, Ворохта, Микуличин

Маршрут від паркування, від входу на стежку, на гору Маковицю становить 4,5 кілометри, і якщо ви ще не ходили в гори і не знаєте своїх можливостей, перед підйомом на Говерлу чи Піп-Іван, краще випробувати свої сили саме тут, в Яремче, піднімаючись на гору Маковицю. А на вершині вас чекатиме приємний сюрприз - тут можна продегустувати крафтові сири й банош, який варять та подають прямо на горі.

І не забувайте, що буквально за 16 кілометрів від Яремче знаходиться Микуличин, де розташувалася прекрасна Скеля Костел, а в 34 кілометрах - Ворохта з її віадуками, за 39 кілометрів - Буковель, де ще багато цікавих місць.

Відео: Яремче: водоспади, скелі, гори, їжа, житло, інфраструктура та ціни (youtube.com/KOLESA EDUT)

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з турами на вікенд під час карантину вихідного дня.

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