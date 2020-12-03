Раптово скасувався тур: туристам повідомили важливі деталі про поїздки під час пандемії

Часто туристи стикаються з тим, що під час планування відпусток поїздки раптово скасовуються, навіть коли тур повністю або частково оплачений.

Особливо це питання актуальне в умовах, коли в Україні йдуть розмови про можливе введення локдауну. Як туристу застрахувати себе від ризиків і повернути гроші, якщо сталося скасування туру? З таким питанням РБК-Україна звернулася до експерта.

Що таке страховка від невиїзду

На думку багатьох експертів, у таких ситуаціях часто допомагає страховка від невиїзду. Що це таке і від яких ризиків може допомогти - РБК-Україна розповідає Леся Самаріна - адвокат, керівник Дніпровського офісу ЮФ "Ілляшев та Партнери".

"Страхування від невиїзду - це страхування фінансових ризиків, пов'язаних зі скасуванням/зміною термінів туристичної поїздки. Вона дозволяє застрахованій особі отримати відшкодування фактично понесених витрат (вартості авіаквитків, проживання, екскурсії та інших послуг) у разі неможливості здійснення подорожі, а також усіх додаткових витрат, які виникають у разі зміни терміну перебування в турі", - пояснює фахівець.

Фото: Страховка від невиїзду допомагає відшкодувати кошти за авіабілети, проживання, екскурсії та інші послуги (Facebook.com/airportkiev)

За її словами, договір страхування від невиїзду можна оформити під час бронювання туру за умови, що до дати початку туру залишилося не менше 14 днів. Скористатися страховкою від невиїзду можливо після повної оплати туру.

"Найчастіше, крім стандартного набору страхових ризиків, даний вид страхування охоплює ризики, пов'язані з погіршенням стану здоров'я дітей до 14 років, які вимагають стаціонарного або амбулаторного лікування під наглядом батьків. Також покриває ризики, пов'язані з неможливістю здійснити поїздку у зв'язку з захворюванням на COVID-19, при наявності лабораторно підтвердженого результату тесту, зробленого у сертифікованій держлабораторії", - додає Леся Самаріна

Укладаючи такий договір страхування, турист захищає себе при виникненні таких ситуацій:

травми, хвороба або смерть застрахованих осіб;

травми, хвороба або смерть членів сім'ї застрахованих осіб;

присутність застрахованих осіб на судових засіданнях;

виплата матеріальної шкоди застрахованим особам при аварії (як варіант – ДТП), пожежі, протиправних діях будь-яких третіх осіб або стихійне лихо;

неможливість приїзду через стихійне лихо, аварії або протиправні дії будь-яких третіх осіб;

відмова у візі при в'їзді застрахованим особам або їх супутникам.

Така страховка не покриє витрат через закриття кордонів

Проте всі істотні умови викладені в договорі страхування тієї чи іншої страхової компанії, які можуть суттєво відрізнятися, зазначає Леся Самаріна.

"Є випадки, коли у відпустку їде родина – батьки з дітьми. Батьки отримали позитивні результати тестів на COVID-19, діти – негативні. Діти не можуть поїхати відпочивати без батьків, але страхова компанія компенсує вартість туру лише для застрахованих з позитивним результатом тесту, тому має повне право відмовити у компенсації вартості поїздки дітей, оскільки так було передбачено договором", - пояснює вона.

Фото: Страховим випадком може не бути запізнення на запланований рейс або затримка у видачі в'їзної візи застрахованій особі (pixabay.com)

Також варто враховувати й те, що страховим випадком може не бути відмова у видачі візи. Це діє, наприклад, при порушенні туристом правил отримання візи, а також у разі надання туристом неправдивої інформації.

"Ще варто звернути увагу на те, що страховим випадком може не бути викрадення особистих документів туриста, запізнення на запланований рейс або затримка у видачі в'їзної візи застрахованій особі або його супутнику", - говорить юрист.

Найчастіше компенсація можлива тільки при настанні страхового випадку з самим мандрівником, але не покриває скасування поїздки через зовнішні фактори: закриття кордонів, скасування авіаперельотів, банкрутство готелів та авіакомпаній, стихійних лих.

Вартість страховки від невиїзду становить орієнтовно 1-3% від вартості туру і повністю себе виправдовує в нинішніх умовах пандемії, вважає Леся Самаріна.

"Однак вкрай важливо уважно вивчити договір страхування, щоб чітко розуміти, які саме події покриваються страховкою, щоб грамотно убезпечити себе від фінансових ризиків", - підсумовує вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що криється за низькою ціною авіаквитків, які пропонують авіакомпанії.

Також повідомлялося, що буде з цінами на авіаперельоти взимку під час карантинних обмежень.