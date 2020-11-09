Кардинальні зміни: що буде з цінами на авіаквитки в Україні взимку

Фото: Аеропорт Бориспіль (РБК-Україна)

Чого варто чекати пасажирам авіаліній у новому сезоні подорожей

В умовах пандемії багато хто побоюється підвищення цін на різноманітні послуги. Пасажирські перевезення не стали винятком: багато туристів у прагненні убезпечити себе від невиправданих і непередбачуваних ризиків та подорожчання відкладають поїздки, а з ними – й покупку авіаквитків.

Як показують дані останніх десятиліть, в особливо кризових ситуаціях ціни на авіаперевезення різко знижувалися. Але як буде у цьому сезоні? Чи варто чекати підвищення цін на авіаквитки найближчим часом? Давайте розберемося в цьому питанні.

Авіаційна економіка перевернулася з ніг на голову

Ціноутворення на ринку пасажирських авіаперевезень – явище досить складне. Як правило, авіакомпанії отримують істотний прибуток тільки в літній сезон (з квітня по жовтень).

Зароблені влітку гроші дозволяють перевізникам пережити зимовий сезон, коли попит на перевезення традиційно падає.

Фото: Літній сезон для українців запам'ятався привабливими цінами

на квитки (РБК-Україна)

Пандемія COVID-19, що досягла масових масштабів якраз напередодні літньої навігації, перевернула авіаційну економіку з ніг на голову.

Закриття кордонів і загальні обмеження на пересування населення змусили перевізників приземлити більшу частину своїх літаків на кілька місяців. Особливо сильно постраждала авіація у країнах, позбавлених значущого внутрішнього ринку, в тому числі і в Україні.

Пасажирів заманювали будь-якою ціною

Коли в червні-липні карантин почав пом'якшуватися і ціла низка країн відкрили свої кордони для українців, вітчизняні перевізники почали поступово нарощувати обсяги, в основному за рахунок чартерів до Єгипту, Туреччини, Хорватії та інші курортні країни. При цьому ціни на квитки не надто відрізнялися від торішніх, а по цілому ряду маршрутів були навіть нижчими.

З одного боку, авіакомпаніям потрібно було компенсувати збитки, понесені внаслідок весняного локдауну. З іншого – їм потрібно було будь-якою ціною заманити пасажирів, які ризикують заразитися і залишитися на карантин у чужій країні, на борт літака, навіть якщо для цього потрібно поставити відносно низьку ціну.

До речі, іноземні авіакомпанії, особливо які отримали державну підтримку, також були схильні до демпінгу. Так вони боролися за нові ринки та переманювали пасажирів від своїх менш удачливих колег по цеху.

Фото: Навіть під час пандемії авіакомпанії заманювали пасажирів знижками і розпродажами (РБК-Україна)

В результаті літній сезон для українців запам'ятався привабливими цінами на квитки, але також скромним вибором можливих маршрутів і суворими польотними формальностями накшталт обов'язкових тестів коронавірус.

Раніше авіаексперт Володимир Біленький повідомляв РБК-Україна, що

авіакомпанії активно розпродають квитки на літаки до різних країн ЄС, хоча в'їзд до більшості країн Євросоюзу широкому колу наших туристів під час пандемії заборонений.

Дозволено в'їжджати тільки тим, у кого є спеціальний дозвіл. Наприклад, довідка про проходження навчання в одному з європейських ВНЗ або ж якщо це поїздка з метою лікування. Попри це, авіакомпанії активно влаштовували розпродажі квитків у міста в ЄС. Нерідко можна було знайти і квитки по 9 євро в один бік.

У кризових ситуаціях ціни масово знижувалися

Дослідження минулих років відзначають схожу поведінку на закордонних

авіаційних ринках під час інших кризових ситуацій. А саме - терактів 9/11 в 2001 і під час виверження ісландського вулкана Ейяф'ядлаєкюдль у 2010-му. В обох випадках перевізники масово знижували ціни у перші місяці після різкого падіння перевезень. Проте ціни зазвичай швидко підвищувалися, як тільки потік пасажирів повертався на місце.

У цілому цінова політика авіакомпаній ґрунтується на математичному аналізі попиту і пропозиції попередніх сезонів. Однак ситуація з COVID-19 - досить унікальна.

Остання пандемія такого масштабу вирувала в світі сто років тому, коли комерційної авіації фактично не існувало. Тому зараз авіакомпанії не мають точного алгоритму дій і встановлюють ціни багато в чому методом проб і помилок.

Чи очікувати подорожчання квитків

На жаль, зараз ми спостерігаємо другу хвилю коронавірусу як в Україні, так і в сусідніх країнах. Складно сказати, чи підуть країни на такі жорсткі обмеження, як навесні.

Але всім на ринку вже зрозуміло, що зимовий сезон не обіцяє нічого хорошого для більшості перевізників. Виходячи і цього, я не чекаю особливого підвищення цін на перельоти протягом зими.

Фото: Навряд чи підвищення цін взимку на авіаперевезення буде значним (РБК-Україна)

В ситуації, коли кількість відкритих маршрутів і готових подорожувати громадян буде обмежено другою хвилею пандемії, авіакомпанії продовжать залучати пасажирів привабливими тарифами, навіть якщо вони будуть збитковими для перевізників. Адже для них буває дешевше літати у відносному збитку, ніж взагалі залишати літаки на землі.

Якщо масове виробництво ефективних вакцин і миттєвих тестів дозволять подолати вірус до наступного літа, то до того моменту можна очікувати підвищення цін на авіаквитки.

Проте не думаю, що воно буде значним. Попри те, що авіакомпаніям потрібно буде заповнити втрати від пандемії коронавірусу, робити це вони будуть швидше за все за рахунок кредитів і все тієї ж державної допомоги, а не підвищення цін. Справа у тому, що на відміну від 2001 і 2010 років, більшість пасажирів купують квитки в інтернеті, де сайти-агрегатори легко дозволяють вибрати найдешевший варіант.

У цій ситуації перевізникам доводиться вести цінову політику, постійно озираючись на конкурентів, що робить підвищення ціни не цілком прийнятним рішенням. Це гарна новина для пасажирів, ось тільки чи будуть вони активно літати і далі, якщо пандемія продовжиться – питання відкрите. Час покаже.

Нагадаємо, раніше ми писали, як часто бувають ситуації, коли пасажири

сідають не в той літак і помилково прилітають в інший аеропорт.

Також пропонуємо почитати, чи безпечно подорожувати на літаку під час

пандемії.