Візи та туристична поліція. У українки виникли складнощі в аеропорту Єгипту: що відомо

Українка зіткнулася з неприємною ситуацією після перебування в Єгипті. Вона поверталася до Києва на чартері, проте в аеропорту її відмовилися пустити на рейс. При цьому заявили, що вона порушила правила перебування в країні. Про це повідомило профільне видання "Турпрофі".

Як пояснив сайту одеський турагент, послугами якого скористалася жінка для покупки авіаквитка додому, вона перебувала в Хургаді легально менш як два місяці, віза у неї є. За словами турагента, українка прилетіла до Єгипту на чартері компанії МАУ і назад теж збиралася повернутися на рейсі тієї ж авіакомпанії.

Пізніше в прес-службі авіакомпанії МАУ відповіли на запит видання стосовно ситуації з туристкою, яку не пустили на борт.

"Згідно з інформацією від служби аеропорту Хургади, пасажирка перевищила допустимий термін перебування в Єгипті. У неї запросили додаткові документи й не допустили на рейс. Увагу клієнта також звернули на те, що відповідальність за коректність документів для подорожі несе пасажир. Вона попросила підтверджуючий дані обмеження норматив - ми запросили посилання на актуальні приписи Єгипту і по готовності перешлемо її клієнтці", — відзначили у прес-службі компанії.

Фото: Аеропорт Хургади (wikipedia.org)

Там також звернули увагу на те, що квитки на чартери переоформити можливості немає. При цьому пасажир може звернутися в агентство, де купував квиток, і уточнити деталі з приводу його повернення.

"Можливо, агент зуміє допомогти оформити новий квиток за рахунок невикористаного", - припустили в МАУ.

З іншого боку, турагент, який став на бік туристки, повідомив: українка все ж офіційно продовжувала візу, яку їй видали в аеропорту. На думку агента, справа явно не може бути в порушенні візового режиму:

"У туристичної поліції, яку жінка викликала в аеропорт, не було до візи жодних претензій. Наш консул також підтвердив, що ніяких порушень з боку туристки немає", - звертає увагу турагент.

Відзначимо, в Єгипті діє так звана туристична поліція - правоохоронці можуть прибувати на місце інцидентів, коли про це просять іноземці.

Візи в Єгипет: що потрібно знати туристам

Стандартна туристична віза дає право перебування на території Єгипту строком до одного місяця, нагадує виданню власник турагентства "Куда угодно" Юлія Федосьева.

"У разі якщо термін перебування на території Єгипту перевищує 1 місяць, але не більше ніж на 3 місяці, турист буде зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 1053 єгипетських фунтів. І ця сума буде збільшуватися на 500 єгипетських фунтів кожні наступні 3 місяці", — пояснює вона.

Але найголовніше - відповідно до єгипетського законодавства особи, які перебувають на території Єгипту понад 30 днів, не мають права вилітати на чартерних рейсах з аеропортів Хургади й Шарм-ель-Шейха, говорить фахівець:

"Туристи, які прострочили візу, можуть вилетіти тільки з Каїра на регулярному рейсі, попередньо сплативши штраф".

Фото: Дізнатися всі правила в'їзду і перебування в країні потрібно заздалегідь до поїздки, наполягають турагенти (unsplash.com/youhana-nassif)

Але представник однієї з туркомпаній зазначив виданню, що не раз вилітав додому з Хургади та з Шарму після перебування на курортах більше півтора місяця: "Всі знають, що це можливо, але чомусь на різних сайтах пишуть, що ні", - сказав він.

Багато фахівців все ж зійшлися на думці, що в такому випадку справа була не так у візі, як в тому, що рейс був чартерним.

Що робити, якщо закінчився термін дії візи

Як вчинити туристу (якщо не брати до уваги ситуацію з чартером), якщо під час його перебування за кордоном вийшов термін дії візи?

Тут ситуація залежить від країни перебування - іноді доведеться просто сплатити штраф, а в деяких випадках перевищення терміну перебування понад дозволеного може закінчитися депортацією і забороною в'їзду, пояснює РБК-Україна адвокат Назар Чорний.

"Якщо таке перевищення відбулося не з вини особи, внаслідок виникнення непереборних обставин, варто запастися документальними підтвердженнями цього (наприклад, довідкою про перебування в лікарні, про скасування рейсу, і так далі). Це допоможе спростити спілкування з прикордонниками та, можливо, уникнути застосування санкцій, оскільки остаточне рішення завжди за ними",- пояснює фахівець.

Наприклад, законодавство ЄС дозволяє продовжити термін перебування на території держав-членів у форсмажорних обставинах, або обумовлених обґрунтованою необхідністю. Відповідне рішення приймає уповноважений орган кожної держави-члена ЄС, зазначає Назар Чорний.

"Якщо ж ситуація виходить за межі контролю, слід звернутися до дипломатичного представництва України в країні перебування і повідомити про ситуацію. Про всякий випадок контактні дані представництва слід записати заздалегідь, щоб до них був доступ, навіть якщо будуть втрачені або недоступні пристрої зв'язку", — звертає увагу адвокат.

Зазначимо, раніше туристів попередили про приховані доплати при купівлі турів за кордон.

Також повідомлялося, що готелі Єгипту стали закривати після таємних перевірок