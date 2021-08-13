"На їжу та екскурсії – 500 доларів": туристів попередили про приховані доплати при купівлі путівок

Скільки коштів варто брати на екскурсії, їжу і таксі

Бюджет подорожі за кордон - одна з найважливіших складових при плануванні відпустки. Адже навіть при покупці пакетного туру з харчуванням "все включено" необхідно передбачити всі можливі додаткові витрати під час поїздки.

Якщо ж турист планує харчуватися поза готелем і при цьому подорожувати - запастися грошима для мінімальних потреб просто необхідно. Які основні статті витрат необхідно врахувати і у скільки насправді може обійтися подорож – в матеріалі.

Вода в переліку обов'язкових покупок

Туристка Олена Яковенко об'їздила 17 країн за 8 років: побувала в Європі, Єгипті, Туреччині, Танзанії. Вона склала для себе перелік мінімальних витрат, які вписує в бюджет подорожі після оплати туру і квитків.

"Іноді літала сама або з друзями – купувала квитки і бронювала готель або житло у власників. Коли було зручніше і дешевше летіти з пакетним туром на пляжний відпочинок, вибирала такий варіант", - розповіла вона РБК-Україна.

Фото: В аеропорту витрати можуть бути на воду, їжу і товари з магазинів (pixabay.com)

Зазвичай вона бере з собою кілька сотень доларів "на кишенькові витрати". Більше половини розраховує витрачати на екскурсії – як до визначних пам'яток, так і на прогулянки на кораблях або яхтах.

"Наприклад, в Дубай і Грецію брала по 500 доларів з собою. 300 витрачала на екскурсії, інші 200 доларів: їжа, солодощі, сувеніри. Тільки в Єгипет не брала з собою ні копійки і відпочивала в готелі", - поділилася вона подробицями своїх подорожей.

При цьому найперша стаття витрат, яку вона вписує в блокнот - питна вода. Математика така - мінімум два літри води на добу на випадок затримки в аеропорту або перебування поза готелем. У таких ситуаціях пляшка 0,5 л води може коштувати 1-2 долари.

Роумінг - залежно від країни

"Роумінг - окрема історія. Тут відразу додаю від 250 гривень на тиждень. Можна купувати сім-карту на місці і користуватися місцевим інтернетом. Не скрізь це зручно, на реєстрацію може піти один-два дні. Також до мого українського номеру може бути прив'язана форма здоров'я, за якою я в'їжджала в країну – в Туреччині, наприклад", - пояснює туристка.

Роумінг також зручний під час поїздок, які передбачають зміну локацій. А для тих, хто збирається відпочити весь час на території готелю з хорошим сигналом Wi-Fi, цю статтю витрат можна сміливо викреслювати.

Фото: У деяких ситуаціях знадобиться роумінг (unsplash.com/clem onojeghuo)

Екскурсії та сувеніри - половина витрат

Більшість туристів при покупці пакетних турів отримують і перелік екскурсій від туроператора з цінами. Деякі мандрівники вивчають пропозиції від місцевих агентств, які зазвичай трохи дешевші.

"Якщо прогулянка історичним центром коштує 5-10 євро, то поїздка на цілий день до якихось пам'яток з обідом може затягнути і на 50 євро. Куди захочу поїхати, прикидаю ще в Україні", - розповідає Олена Яковенко.

Навіть сплативши за екскурсію, вона планує додаткові витрати на сувеніри в цікавій локації.

"Навіть магнітик коштує 1-2 долари, але ж можуть попастися красиві прикраси або чашечки. Іноді доводиться на екскурсії купувати коралові тапки, сонцезахисний крем, заплатити за вхід в туалет – це все плюс кілька доларів", - перераховує вона непередбачені витрати.

Фото: Екскурсії можуть виявитися основною статтею "кишенькових" витрат на відпочинку (unsplash.com/les anderson)

Таксі - для аеропорту і прогулянок

Таксі в аеропорт - традиційна стаття витрат під час подорожі. Олена Яковенко закладає в свій бюджет мінімум 4 такі поїздки – дві в Україні туди і назад, і дві "запасних" – в країні подорожі.

"Якщо є трансфер, який доставить в готель - це добре. Але в багатьох випадках простіше на таксі - зазвичай ціна 20-30 доларів. Краще їх мати в запасі - навіть на випадок, якщо захопилися самостійними вивченнями місцевості і необхідно повернутися в готель", - рекомендує вона.

Їжа поза готелем - за вартістю туру

Якщо в Туреччині та Єгипті туристи зазвичай вибирають відпочинок за системою "все включено", то в європейських країнах більшість варіантів проживання включають тільки сніданок, а обід і вечерю – за меню за окрему плату. У таких випадках туристи вважають за краще пробувати місцеву кухню в інших закладах або купувати їжу на базарі, в магазинах.

Фото: У подорожі недорого можна харчуватися на базарах (unsplash.com/roxanne desgagnes)

"У Чорногорії та Албанії їжа недорога, якщо тільки не в найкрутіших туристичних локаціях. Наприклад, в Албанії на пляжі Ксаміль піца коштує 3-4 євро. У Чорногорії дорожче. У Хорватії мене турагент попереджала брати на харчування приблизно стільки ж, скільки коштує тур зі сніданками. Але я так багато не їм", - зазначає вона.

Також за кількістю днів поїздки туристка розраховує чайові - в готелі це зазвичай 1-2 долари або євро на день, в кафе і ресторанах – близько 5 євро за відвідування.

Фото: У різних країнах їжа може коштувати стільки ж, як і проживання (unsplash.com/kinga cichewicz)

Як скоротити витрати: поради мандрівниці

Список порад, про те, як заощадити під час поїздок, дала у своєму блозі канадська мандрівниця Нора Данн, яка за 12 років відвідала понад 60 країн. У перелік прихованих платежів, на які варто звертати увагу, з її досвіду потрапляють такі:

- страхування у вартості авіаквитка, яке можна скасувати;

- парковка в аеропорту - ціна може виявитися за день, а не за тиждень;

- спонтанні покупки в Duty Free;

- збір за реєстрацію багажу у деяких авіакомпаній, якого немає при онлайн-оформленні;

- доплата за багаж нестандартного розміру;

- платна їжа на борту бюджетних авіакомпаній (дешевше купити в аеропорту);

- оплата за фільми і подушки на борту у деяких авіакомпаній;

- таксофони в аеропортах;

- податок на виїзд в аеропортах деяких країн - платити потрібно в місцевій валюті;

- готелі можуть стягувати плату за рушники, воду і закуски, дзвінки з номера, парковку;

Мандрівниця радить уникати харчуватися в туристичних районах і підказує – обід завжди дешевший за вечерю при аналогічному виборі страв.

Фото: У бюджеті варто передбачити витрати на чайові (unsplash.com/kinga cichewicz)

Є також варіант купити їжу в магазині або напроситися додому до місцевих жителів, щоб спробувати місцеву кухню. Воду ж можна набирати в пляшку в місцях, де вона безкоштовна. Чайові не у всіх країнах вітаються, і перед тим, як їх залишати, варто перевірити, чи не включені вони в рахунок.

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