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Віза та пошук роботи. Канада запустила тимчасову міграційну програму для українців

Фото: Канада (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Клопотання можуть подати українські громадяни та члени їх сімей, незалежно від національності

Канада запустила тимчасову міграційну програму для українських громадян у зв'язку з війною.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті уряду Канади.

Міграційна програма називається "дозвіл на екстрені подорожі Канада-Україна" (CUAET). Це одна з багатьох спеціальних заходів уряду Канади для підтримки народу України.

В рамках цієї програми українцям і членам їх сімей пропонується безкоштовний розширений тимчасовий статус і можливість отримати дозвіл на роботу, на навчання і на перебування в Канаді до тих пір, поки для них стане безпечно повернутися додому.

Повідомляється, що клопотання можуть подати українські громадяни та члени їх сімей, незалежно від національності. Зокрема, вони можуть подати заявку на отримання безкоштовної візи відвідувача й отримати дозвіл на перебування в Канаді строком на три роки.

Також в українців буде можливість безкоштовно звернутися за отриманням дозволу на роботу із заявкою на візу, що сприятиме тому, щоб якомога швидше знайти роботу.

Процес обробки електронного візового звернення триватиме протягом 14 днів. Також заявники будуть звільнені від в'їзних вимог вакцинації у зв'язку з COVID-19, але повинні будуть виконати інші вимоги, такі як тестування і проходження карантину.

За оновленими даними ООН, з початку вторгнення Росії нашу країну покинуло понад три мільйони людей. Ще майже 2 мільйони українців стали переселенцями всередині країни.

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