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Виза и поиск работы. Канада запустила временную миграционную программу для украинцев

Фото: Канада (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Ходатайство могут подать украинские граждане и члены их семей, независимо от национальности

Канада запустила временную миграционную программу для украинских граждан в связи с войной.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте правительства Канады.

Миграционная программа называется "Разрешение на экстренные путешествия Канада-Украина" (CUAET). Это одна из многих специальных мер правительства Канады для поддержки народа Украины.

В рамках этой программы украинцам и членам их семей предлагается бесплатный расширенный временный статус и возможность получить разрешение на работу, на учебу и на пребывание в Канаде до тех пор, пока для них станет безопасно вернуться домой.

Сообщается, что ходатайство могут подать украинские граждане и члены их семей, независимо от национальности. В частности, они могут подать заявку на получение бесплатной визы посетителя и получить разрешение на пребывание в Канаде сроком на три года.

Также у украинцев будет возможность бесплатно обратиться за получением разрешения на работу с заявкой на визу, что будет способствовать тому, чтобы как можно скорее найти работу.

Процесс обработки электронного визового обращения продлится в течение 14 дней. Также заявители будут освобождены от въездных требований вакцинации в связи с COVID-19, но должны будут выполнить другие требования, такие как тестирование и прохождение карантина.

По обновленным данным ООН, с начала вторжения России нашу страну покинуло более трех миллионов людей. Еще почти 2 миллиона украинцев стали переселенцами внутри страны.

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