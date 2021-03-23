Вітер і корали: яку бухту Шарм-ель-Шейха вибрати для відпочинку навесні

На курорти Єгипту прийшла спека і штормовий вітер. У Шарм-ель-Шейху і Хургаді повітря прогріється до 33 градусів, а хвилі в окремих місцях можуть досягати 1,75 м. Такий прогноз синоптиків передає Egypt Independent.

Хоча вітер в Єгипті – явище цілорічне, але в різний час він приносить з собою різну погоду. Взимку вітер несе холод, а навесні – спеку і пісок із пустелі. Такий вітер називається хамсин, який здіймається навесні в кінці березня і в квітні.

Вибираючи курорт, туристи часто звертають увагу і на фактор вітрів.

"У Шарм-ель-Шейху - гори, там є захищені від вітру пляжі в будь-який час року. У Хургаді – рівнина, вітри там сильніше відчуваються. У Марса-Аламі, куди їдуть милуватися великими морськими коровами, черепахами і коралами, погода ближче до Шарм-ель-Шейху. Поряд з Шармом є Дахаб – там досить вітряно, місце вибирають віндсерфери і кайтсерфери", - розповідає в коментарі РБК-Україна про особливості вітрів на курортах турагент Ольга Калиновська.

Фото: В Єгипті очікують двометрові хвилі (booking.com)

Найбільш тихі бухти Шарм-ель-Шейху

У дні, коли хвилі досягають небезпечної висоти, на пляжах Єгипту ставлять червоні прапори, забороняють купання. У самому популярному у туристів курорті Шарм-ель-Шейху – є пляжі, на яких рідше інших можна побачити знаки, які забороняють купання, а отже жоден день відпустки не буде втрачений.

Набк - найпівнічніший район Шарм-ель-Шейху і найбільш сучасний. Розташований неподалік від національного заповідника Набк, який є частиною заповідника Рас Мохаммед. Це місце, де можна милуватися екзотичними птахами і рослинами. У бухті Набк майже завжди вітер, а пляжі часто бувають закриті через шторми. Зате пляжі там піщані і пологі, з довгими понтонами, є кораловий риф. У цьому районі розташовані одні з кращих готелів.

Фото: У багатьох готелів є піщані пляжі (booking.com)

Рас-Насрані - бухта поруч з Набк, але більш захищена від вітрів, тому купання тут дозволено частіше. У цьому місці також надзвичайно красивий риф, і є як піщані пляжі, так і коралові. Купатися краще з понтона. Втім, у цій бухті може бути сильна течія.

Шаркс Бей - теж відзначається частими вітрами, і вгадати погоду там дуже складно. Ця бухта надзвичайно популярна у туристів завдяки барвистому рифу і різноманітному підводному світові. Туристи з масками вибирають це місце для снорклінга.

Фото: На більшості пляжів захід на глибину - понтонами (booking.com)

Бухта Шарм-ель-Майя. Найбільш захищена від вітрів бухта з красивим видом. Пляж – ідеальний для дітей – чистий пісок і риф далеко, до якого потрібно йти понтонами. Цей район вважається кращим для шопінгу в місті.

"Це закрита бухта біля Олдмаркета (ринок в пішій доступності теж можна віднести до плюсів) та відмінне місце для дітей. А також для тих, хто не вміє плавати: піщаний берег і захід в море, як в Одесі", - описала бухту Юлія Хазем, яка живе в Шарм-ель-Шейху.

Вона додала, що для любителів красивого моря і коралів потрібно буде шукати інше місце, відійшовши далеко від пляжу готелю вздовж берега.

Між Наама Бей і Шарм-ель-Майя знаходиться ще одна бухта - Рас-Ум-ель-Сід з кораловим рифом. Виходити до пляжу там доводиться сходинками в скелях. Самі пляжі вузькі, заховані в скелях. 5* готелі світових мереж на першій лінії мають у цій бухті свої піщані пляжі.

Фото: На першій лінії - п'ятизіркові готелі зі своїми пляжами (booking.com)

Наама бей – бухта в найбільш розвиненому районі міста. Пляж піщаний і пологий, очищений від каменів і коралів, а рифи є у деяких готелів.

"В центрі міста Наама Бей також безвітряно. Ще тут прекрасна набережна з кафе і магазинами, відкрите море і великий вибір готелів", - розповідає українка.

Скільки коштує відпочинок у Шарм-ель-Шейху

Ми перевірили вартість тижня відпочинку для двох в різних районах Шарм-ель-Шейха на сайті бронювання житла booking.com на дати з 28 квітня і вибрали найнижчі ціни серед доступних для бронювання варіантів.

Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh 5* (Набк) – від 20018 гривень в покращеному номері з видом на басейн. Харчування "все включено".

Фото: У деяких готелях залишилося мало вільних номерів (booking.com)

Sultan Gardens Resort 5* (Шаркс Бей) – від 40674 гривень за номер Jacuzzi Premium Suite. Харчування "все включено".

Maritim Jolie Ville 5* (Наама Бей) – від 25396 грн за стандартний 2-місний номер в спортивній зоні готелю. Харчування "все включено".

Reef Oasis Beach Resort 5* (Рас-Ум-ель-Сід) – від 23427 гривень в стандартному 2-місному номері з видом на море. Харчування "все включено".

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Baron Resort Sharm El Sheikh 5* (Рас-Насрані) – від 55127 гривень в номері "представницький люкс" з видом на море (простіших номерів на обрані дати не залишилося). Харчування "все включено".

Aqua Blu Sharm El Sheikh 5* (Шарм-ель-Майя) – від 18240 гривень за номер "делюкс" з видом на аквапарк. Харчування "все включено".

Нагадаємо, ми писали, що туристів попередили про "горе-номери" у готелях.

Також повідомлялося, що посол України в Єгипті розкрив деталі про хворих на COVID туристів.