Обходьте стороною: туристів попередили про "горе-номери" в готелях

Турагент розповіла про готельні кімнати з недоліками

Вирушаючи на відпочинок, чимало туристів найчастіше шукають більш бюджетні варіанти проживання. Бронювати готель довіряють агенту або роблять це самостійно.

Часто якість проживання залежить від категорії номера. Що насправді "зашифровано" в позначенні готельних номерів, як правило, складно зрозуміти з фотографій готелю.

Поради, який номер не варто бронювати, можна знайти у туристичних агентів або на форумах мандрівників.

Які номери рекомендують "обходити стороною"

Список категорій готельних кімнат опублікувала на своїй сторінці в Facebook засновниця компанії Kazakovs Travel Марина Казакова. Вона зазначила, що у відпустці туристи проводять у готелі мінімум 8 годин, тому вкрай важливо, щоб номер був комфортним і гарним. Інакше весь відпочинок буде зіпсований.

"Своїм туристам я не бронюю номери категорій Promo Room, Corner Room, Club Room. І відмовляю їх. Це моє табу", - повідомила спеціаліст.

Вона рекомендує "обходити стороною" зазначені види готельного розміщення і розповідає про їхні особливості.

Фото: Готель у Єгипті (booking.com)

Promo Room - найдешевший номер у готелі. По суті це міні-версія номеру стандарт, але з недоліком.

"Що таке міні? У порівнянні зі стандартом площа приміщення буде менша. Цей номер часто розміщують в підвалі, мансарді", - пояснює турагент.

Вікна можуть виходити як на гучну вулицю, так і у двір поруч витяжкою з ресторану. Номер може бути без балкона або взагалі без вікон.

"Були випадки, коли туристи надсилали фото виду з вікна. На відстані витягнутої руки стіна з цвіллю нежитлового приміщення. І зі слів туриста - відкрити вікно неможливо, запах вогкості і гнилі. Такого не повинно бути, я попереджаю - але вибір за туристом", - ділиться випадком Казакова.

Вона розповідає, що іноді бувають горе-номери - кутові мансардні. У таких буває дуже низька стеля під кутом.

"Щоб дійти до туалету, треба половину кімнати іти не розгинаючись. Інакше стелю знесете головою. У будь-якому разі пам'ятайте - Promo Room - номер з "приколом". У списку номерів - він завжди найдешевший", - попереджає експерт.

Corner Room - кутові кімнати, розташовані на розі будівлі. Перед бронюванням номера туристам рекомендують подивитись карту готелю і зрозуміти, де він розташований.

"Якщо перед цим номером сад, територія, і немає поблизу сусідніх будівель - сміливо беріть. Але якщо він впирається в сусідній будинок, то є шанс у відпустці вивчати сусідню стіну будинку. І добре, якщо вона без цвілі буде", - радить знавець.

Фото: Перед бронюванням варто вивчити карту готелю (pixabay.com)

Club Room – такий номер може знаходитися окремо на території готелю, тому туристам також варто вивчити карту і перед бронюванням знайти розташування об'єкта.

"Часто буває, що готель на першій лінії, а номери категорії Club розташовані в іншому корпусі через дорогу. Страшного нічого немає, крім розчарування на місці, що поселили на відшибі. Адже ресторани і розваги в основних корпусах", - зазначає засновниця фірми.

Вона рекомендує бронювати як мінімум категорії номерів "стандарт" або "суперіор".

Як вибрати вид із вікна

Іноді туристи впевнені, що слова sea view в описі номера гарантують картину хвиль за вікном. Марина Казакова розповіла, що не всі види розміщення з таким описом означають вид на море.

Вона пояснила, що означають "видові" терміни в описі номера в готелі.

Sea view (SV) – вид з вікна спрямований у бік моря. Але це не означає, що море буде прямо перед вікнами з номера;

Ocean view (OV) – те ж саме, тільки в бік океану;

Sea side view (SSV) – бічний вид на море;

Partial sea view - частковий вид на море. Іноді потрібно висунутися з балкона, щоб здалеку побачити море.

Фото: Вид з номера готелю в Туреччині (pixabay.com)

Щоб отримати прямий вид на море, спеціаліст рекомедует замовляти номер, в описі якого позначені Front Sea View або Strait Sea View. Ці номери набагато дорожчі попередніх, але помилуватися морем точно вийде.

Для того, щоб отримати морський вид дешевше, потрібно шукати свій номер на карті готелю і переконатися, що берегову лінію не будуть загороджувати інші корпуси.

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