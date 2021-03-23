Ветер и кораллы: какую бухту Шарм-эль-Шейха выбрать для отдыха весной

На курорты Египта пришла жара и штормовой ветер. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде воздух прогреется до 33 градусов, а волны в отдельных местах могут достигать 1,75 м. Такой прогноз синоптиков передает Egypt Independent.

Хотя ветер в Египте – явление круглогодичное, но в разное время он приносит с собой разную погоду. Зимой ветер несет холод, а весной – жару и песок из пустыни. Такой ветер называется хамсин, который обрушивается весной в конце марта и в апреле.

Выбирая курорт, туристы часто обращают внимание и на фактор ветров.

"В Шарм-эль-Шейхе - горы, там есть защищенные от ветра пляжи в любое время года. В Хургаде – равнина, ветры там сильнее ощущаются. В Марса-Аламе, куда едут любоваться большими морскими коровами, черепахами и кораллами, погода ближе к Шарм-эль-Шейху. Рядом с Шармом есть Дахаб – там достаточно ветрено, поэтому место выбирают виндсерферы и кайтсерферы", - рассказывает в комментарии РБК-Украина об особенностях ветров на курортах турагент Ольга Калиновская.

Фото: В Египте ожидают двухметровые волны (booking.com)

Самые тихие бухты Шарм-эль-Шейха

В дни, когда волны достигают опасной высоты, на пляжах Египта ставят красные флаги, запрещающие купание. В самом популярном у туристов курорте – Шарм-эль-Шейхе – есть пляжи, на которых реже других можно увидеть запрещающие купание знаки, а значит ни один день отпуска не будет упущен.

Набк - самый северный район Шарм-эль-Шейхе и наиболее современный. Расположен неподалеку от национального заповедника Набк, который является частью заповедника Рас Мохаммед. Это место, где можно любоваться экзотическими птицами и растениями. В бухте Набк почти всегда ветер, а пляжи часто бывают закрыты из-за штормов. Зато пляжи там песчаные и пологие, с длинными понтонами, есть коралловый риф. В этом районе расположены одни из лучших отелей.

Фото: У многих отелей есть песчаные пляжи (booking.com)

Рас-Насрани - бухта рядом с Набк, но более защищенная от ветров, поэтому купание здесь разрешено чаще. В этом месте также чрезвычайно красивый риф, и есть как песчаные пляжи, так и коралловые. Купаться лучше с понтона. Впрочем, в этой бухте может быть сильное течение.

Шаркс Бэй - тоже отмечается частыми ветрами, и угадать погоду там очень сложно. Эта бухта чрезвычайно популярна у туристов благодаря красочному рифа и разнообразном подводному миру. Туристы с масками выбирают это место для снорклинга.

Фото: На большинстве пляжей заход на глубину - по понтонам (booking.com)

Бухта Шарм-эль-Майя. Самая защищенная от ветров бухта с красивым видом. Пляж – идеален для детей – чистый песок и риф вдалеке, к которому нужно идти по понтонам. Этот район считается лучшим для шоппинга в городе.

"Это закрытая бухта возле Олдмаркета (рынок в пешей доступности тоже можно отнести к плюсам) и отличное место для детей. А также для тех, кто не умеет плавать: песчаный берег и заход в море, как в Одессе", - описала бухту Юлия Хазем, живущая в Шарм-эль-Шейхе.

Она добавила, что для любителей красивого моря и кораллов нужно будет искать другое место, отойдя далеко от пляжа отеля вдоль берега.

Между Наама Бэй и Шарм-эль-Майя находится ещё одна бухта - Рас-Ум-эль-Сид с коралловым рифом. Выходить к пляжу там приходится по ступенькам в скалах. Сами пляжи узкие, спрятаны в скалах. Отели 5* мировых сетей на первой линии имеют в этой бухте свои песчаные пляжи.

Фото: На первой линии - пятизвездочные отели со своими пляжами (booking.com)

Наама бей – бухта в самом развитом районе города. Пляж песчаный и пологий, очищен от камней и кораллов, а рифы есть у некоторых отелей.

"В центре города Наама Бэй также безветренно. Еще здесь прекрасная набережная с кафе и магазинами, открытое море и большой выбор отелей", - рассказывает украинка.

Сколько стоит отдых в Шарм-эль-Шейхе

Мы проверили стоимость недели отдыха для двоих в разных районах Шарм-эль-Шейха на сайте бронирования жилья booking.com на даты с 28 апреля и выбрали самые низкие цены из доступных для бронирования вариантов.

Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh 5* (Набк) – от 20018 гривен в улучшенном номере с видом на бассейн. Питание "все включено".

Фото: В некоторых отелях осталось мало свободных номеров (booking.com)

Sultan Gardens Resort 5* (Шаркс Бэй) – от 40674 гривен за номер Premium Jacuzzi Suite. Питание "все включено".

Maritim Jolie Ville 5* (Наама Бей) – от 25396 грн за стандартный 2-местный номер в спортивной зоне отеля. Питание "все включено".

Reef Oasis Beach Resort 5* (Рас-Ум-эль-Сид) – от 23427 гривен в стандартном 2-местном номере с видом на море. Питание "все включено".

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Baron Resort Sharm El Sheikh 5* (Рас-Насрани) – от 55127 гривен в номере "представительский люкс" с видом на море (более простых номеров на выбранные даты не осталось). Питание "все включено".

Aqua Blu Sharm El Sheikh 5* (Шарм-эль-Майя) – от 18240 гривен за номер "делюкс" с видом на аквапарк. Питание "все включено".

Напомним, мы писали, что туристов предупредили о "горе-номерах" в отелях.

Также сообщалось, что посол Украины в Египте раскрыл детали о заболевших COVID туристах.